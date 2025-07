Snowflake obtém a importante certificação ISO/IEC/IEC 42001, atestando o compromisso com as práticas de IA responsáveis

Snowflake Intelligence (breve em versão preliminar pública): que oferece uma nova experiência com agentes (acessível em ai.snowflake.com). Ele permite aos usuários empresariais conversar com dados com segurança usando linguagem natural, ajudando-os não apenas a encontrar respostas, mas também a fazer perguntas complexas e detalhadas e agir, tudo de uma única interface e sem escrever código. O Snowflake Intelligence reúne insights de dados estruturados e não estruturados e, como funciona dentro do perímetro do Snowflake, também conta com os benefícios dos recursos integrados de governança e privacidade de dados do Snowflake. O Snowflake Intelligence conta com tecnologia de grandes modelos de linguagem da Anthropic e da OpenAI, executados dentro do perímetro do Snowflake, e do Cortex Agents (em versão preliminar pública) no background.