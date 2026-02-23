La solución Zero to CDP ofrece una implementación integral, desde la creación del Snowflake AI Data Cloud hasta el modelado de los datos y su activación para casos de uso de marketing.

Integración en el AI Data Cloud: Esta solución integral comienza con Snowflake AI Data Cloud como una capa de datos persistente, lo que facilita a las organizaciones empezar a trabajar con la plataforma ya que los datos son más accesibles.

Ingesta de datos: Hakkoda lidera todo el proceso de ingesta de datos. Este proceso incluye la estrategia inicial, la recopilación y consolidación de diversas fuentes de datos y la importación de los datos en Snowflake AI Data Cloud, donde quedan listos para el modelado.

Modelado de datos y perfil de cliente unificado: Hakkoda modela los datos consolidados para crear un perfil de cliente unificado que ofrece una visión de 360 grados del cliente en toda la organización.

Acceso al marketing de autoservicio: La plataforma de GrowthLoop, una aplicación conectada sobre Snowflake AI Data Cloud, proporciona a los profesionales del marketing acceso de autoservicio a los datos con funcionalidad de arrastrar y soltar. Los profesionales del marketing pueden crear audiencias fácilmente a partir de una única fuente de verdad y activarlas para campañas y recorridos multicanal utilizando sus herramientas de tecnología de marketing existentes. Los datos permanecen en el AI Data Cloud, lo que elimina la necesidad de crear flujos de datos.

Capacidades de IA generativa: Al aprovechar los datos del AI Data Cloud como capa de datos universal, las organizaciones pueden aprovechar con mayor facilidad todo el potencial de la información basada en IA mediante las avanzadas funciones de marketing generativo de GrowthLoop.

Tiempo de valorización rápido: Por lo general, los profesionales del marketing pueden crear su primera audiencia en GrowthLoop y activar campañas y recorridos en menos de 2-4 semanas. No se requieren recursos internos de ingeniería ni implementaciones prolongadas, lo que proporciona una ventaja competitiva significativa.

Arquitectura abierta y segura: Creada en el AI Data Cloud, esta solución componible proporciona una arquitectura abierta y segura. Esto permite a los equipos de datos compartir y acceder a datos gobernados, preservando al mismo tiempo la privacidad de los datos.