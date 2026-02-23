En el dinámico panorama empresarial actual, numerosas organizaciones están realizando la transición a Snowflake AI Data Cloud, en busca de soluciones más ágiles, seguras y eficientes para gestionar y activar los datos de los clientes. Sin embargo, los plazos y recursos de ingeniería necesarios para respaldar la implementación no siempre han seguido el ritmo de la creciente demanda del mercado, lo que frena la innovación. Por eso, Snowflake, Hakkoda y GrowthLoop se han unido para presentar una solución de inicio rápido que agilice la adopción de una plataforma de datos de clientes (CDP) componible en el AI Data Cloud.
La solución de inicio rápido Zero to CDP ofrece a las organizaciones un camino optimizado y acelerado para utilizar una CDP componible en Snowflake. Esta solución elimina muchos de los obstáculos tradicionales de implementación, lo que permite a los equipos de datos y marketing acelerar el tiempo de valorización.
Características de la solución Zero to CDP
La solución Zero to CDP ofrece una implementación integral, desde la creación del Snowflake AI Data Cloud hasta el modelado de los datos y su activación para casos de uso de marketing.
Integración en el AI Data Cloud: Esta solución integral comienza con Snowflake AI Data Cloud como una capa de datos persistente, lo que facilita a las organizaciones empezar a trabajar con la plataforma ya que los datos son más accesibles.
Ingesta de datos: Hakkoda lidera todo el proceso de ingesta de datos. Este proceso incluye la estrategia inicial, la recopilación y consolidación de diversas fuentes de datos y la importación de los datos en Snowflake AI Data Cloud, donde quedan listos para el modelado.
Modelado de datos y perfil de cliente unificado: Hakkoda modela los datos consolidados para crear un perfil de cliente unificado que ofrece una visión de 360 grados del cliente en toda la organización.
Acceso al marketing de autoservicio: La plataforma de GrowthLoop, una aplicación conectada sobre Snowflake AI Data Cloud, proporciona a los profesionales del marketing acceso de autoservicio a los datos con funcionalidad de arrastrar y soltar. Los profesionales del marketing pueden crear audiencias fácilmente a partir de una única fuente de verdad y activarlas para campañas y recorridos multicanal utilizando sus herramientas de tecnología de marketing existentes. Los datos permanecen en el AI Data Cloud, lo que elimina la necesidad de crear flujos de datos.
Capacidades de IA generativa: Al aprovechar los datos del AI Data Cloud como capa de datos universal, las organizaciones pueden aprovechar con mayor facilidad todo el potencial de la información basada en IA mediante las avanzadas funciones de marketing generativo de GrowthLoop.
Tiempo de valorización rápido: Por lo general, los profesionales del marketing pueden crear su primera audiencia en GrowthLoop y activar campañas y recorridos en menos de 2-4 semanas. No se requieren recursos internos de ingeniería ni implementaciones prolongadas, lo que proporciona una ventaja competitiva significativa.
Arquitectura abierta y segura: Creada en el AI Data Cloud, esta solución componible proporciona una arquitectura abierta y segura. Esto permite a los equipos de datos compartir y acceder a datos gobernados, preservando al mismo tiempo la privacidad de los datos.
CDP componible
Una CDP componible es una infraestructura de tecnología de marketing que ofrece la flexibilidad de incorporar diferentes componentes intercambiables. Con una CDP componible, las organizaciones pueden ensamblar e integrar distintas herramientas y plataformas en función de sus necesidades. Todos estos componentes se basan en el AI Data Cloud, que mantiene una única fuente de verdad para los datos de clientes. Las CDP componibles ofrecen mayor flexibilidad y accesibilidad, lo que permite a los equipos de marketing escalar sus iniciativas con menos recursos y en menos tiempo.
Algunas de las principales ventajas de las CDP componibles son:
- Personalizable para la pila de tecnología de marketing existente: Considérala como tecnología de marketing componible: una CDP componible funciona con las herramientas existentes, por lo que no es necesario cambiar de plataforma.
- Fuente de datos precisa y coherente: Dado que la CDP componible utiliza la vista unificada del cliente en el AI Data Cloud, los profesionales del marketing pueden aprovechar la única fuente de verdad para diseñar estrategias más eficaces y eficientes.
- Agilidad y escalabilidad: La estructura de la CDP componible facilita la adición o eliminación de componentes, para que puedas probar rápidamente nuevas estrategias y herramientas.
En resumen: las CDP componibles te ofrecen la libertad de elegir y optimizar las herramientas y los servicios que mejor respaldan tus objetivos de marketing.
Casos de uso
La solución Zero to CDP puede ayudar a las organizaciones a acelerar el tiempo de valorización en numerosos casos de uso.
Implementar un AI Data Cloud centralizado: Los responsables de datos que desean impulsar la transformación de los datos utilizan el AI Data Cloud como capa de datos persistente de su organización. La solución Zero to CDP hace realidad esta visión rápidamente y sin sobrecargar los recursos internos. Así se acelera tanto la obtención de valor inicial como el valor potencial futuro.
Desbloquear datos para marketing: Los equipos de marketing de todo el mundo están atrapados en silos de datos distribuidos entre herramientas, lo que ralentiza la ejecución de campañas y genera trabajo manual para los equipos de ingeniería, marketing y datos. La CDP componible con GrowthLoop se integra en el AI Data Cloud y desbloquea los datos para el equipo de marketing, permitiéndole crear audiencias con mayor libertad y validar su tamaño. Esto evita que el equipo de datos tenga que extraer listas manualmente en SQL, lo que le permite centrarse en el modelado avanzado.
Aprovechar la IA generativa: La IA generativa puede ser una herramienta muy potente cuando utiliza los datos adecuados de forma segura. Al usar Snowflake AI Data Cloud como única fuente de verdad, los equipos pueden aplicar la IA generativa para generar resultados prácticos y eficaces basados en datos precisos. Por ejemplo, puedes recibir sugerencias de audiencias generadas por IA generativa en GrowthLoop para ayudarte a alcanzar los objetivos de crecimiento y retención de tu organización.
Cómo empezar
Para iniciar tu recorrido con una CDP componible en Snowflake, programa un taller con nuestros equipos para profundizar en tus casos de uso y crear un plan de acción que acelere el tiempo de valorización. Regístrate en GrowthLoop.com/zero-to-cdp.