Zero to CDP: descubra todo o potencial de marketing da sua organização com uma CDP modular no Snowflake

A solução Zero to CDP apresenta uma implementação completa, desde a criação do Snowflake Data Cloud até a modelagem e a ativação de dados para casos de uso de marketing.

Integração com o Data Cloud: essa solução extensa começa com o Snowflake Data Cloud como uma camada de dados persistente, o que torna os dados mais acessíveis para as organizações começarem a usar a plataforma.

Ingestão de dados: a empresa Hakkoda é líder em todo o processo de ingestão de dados. Esse processo inclui a estratégia inicial, coleta e consolidação de várias fontes de dados e importação de dados para o Snowflake Data Cloud, onde os dados estão prontos para modelagem.

Modelagem de dados e perfil unificado do cliente: a Hakkoda modela os dados consolidados para criar um perfil unificado do cliente e obter uma visão de 360 graus do cliente para toda a empresa.

Acesso ao marketing de autoatendimento: a plataforma GrowthLoop, um app conectado que funciona no Snowflake Data Cloud, oferece aos profissionais de marketing acesso por autoatendimento, além de recursos de arrastar-e-soltar os dados. Sem esforço, os profissionais de marketing podem desenvolver públicos-alvo a partir de uma única fonte de verdade e ativá-los para campanhas e jornadas entre canais usando ferramentas de MarTech já existentes. Os dados permanecem no Data Cloud, o que elimina a necessidade de criar pipelines de dados.

Recursos de IA generativa: ao utilizar os dados do Data Cloud como a camada de dados universal, as organizações podem, com mais facilidade, descobrir todo o potencial dos insights baseados em IA por meio dos recursos avançados de marketing generativo do GrowthLoop.

Tempo de retorno mais rápido: Geralmente, os profissionais de marketing podem criar seu primeiro público-alvo GrowthLoop e ativar campanhas e jornadas de marketing em menos de duas ou quatro semanas. Sem precisar de recursos internos de engenharia ou implementações prolongadas, o que traz uma grande vantagem competitiva.

Arquitetura aberta e segura: desenvolvida no Data Cloud, essa solução modular oferece uma arquitetura aberta e segura. Isso permite às equipes de dados compartilhar e acessar dados governados e, ao mesmo tempo, respeitar a privacidade dos dados.