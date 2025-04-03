Zero to CDP: descubra todo o potencial de marketing da sua organização com uma CDP modular no Snowflake

No atual cenário dinâmico de negócios, várias organizações estão migrando para o Snowflake Data Cloud em busca de soluções mais ágeis, seguras e eficientes para gerenciar e ativar dados de clientes. No entanto, os cronogramas e os recursos de engenharia necessários para apoiar a implementação nem sempre acompanham a crescente demanda do mercado, o que dificulta a inovação. É por isso que a Snowflake, a Hakkoda e a GrowthLoop se uniram para criar uma solução de início rápido capaz de agilizar a adoção de uma plataforma modular de dados de clientes (customer data platform, CDP) no Data Cloud.
A solução de início rápido Zero to CDP oferece às organizações um caminho mais simples e rápido para utilizar uma CDP modular no Snowflake. Essa solução elimina muitas das barreiras tradicionais de implementação, permitindo que equipes de dados e profissionais de marketing obtenham um tempo de retorno mais rápido.
Recursos da solução Zero to CDP
A solução Zero to CDP apresenta uma implementação completa, desde a criação do Snowflake Data Cloud até a modelagem e a ativação de dados para casos de uso de marketing.
Integração com o Data Cloud: essa solução extensa começa com o Snowflake Data Cloud como uma camada de dados persistente, o que torna os dados mais acessíveis para as organizações começarem a usar a plataforma.
Ingestão de dados: a empresa Hakkoda é líder em todo o processo de ingestão de dados. Esse processo inclui a estratégia inicial, coleta e consolidação de várias fontes de dados e importação de dados para o Snowflake Data Cloud, onde os dados estão prontos para modelagem.
Modelagem de dados e perfil unificado do cliente: a Hakkoda modela os dados consolidados para criar um perfil unificado do cliente e obter uma visão de 360 graus do cliente para toda a empresa.
Acesso ao marketing de autoatendimento: a plataforma GrowthLoop, um app conectado que funciona no Snowflake Data Cloud, oferece aos profissionais de marketing acesso por autoatendimento, além de recursos de arrastar-e-soltar os dados. Sem esforço, os profissionais de marketing podem desenvolver públicos-alvo a partir de uma única fonte de verdade e ativá-los para campanhas e jornadas entre canais usando ferramentas de MarTech já existentes. Os dados permanecem no Data Cloud, o que elimina a necessidade de criar pipelines de dados.
Recursos de IA generativa: ao utilizar os dados do Data Cloud como a camada de dados universal, as organizações podem, com mais facilidade, descobrir todo o potencial dos insights baseados em IA por meio dos recursos avançados de marketing generativo do GrowthLoop.
Tempo de retorno mais rápido: Geralmente, os profissionais de marketing podem criar seu primeiro público-alvo GrowthLoop e ativar campanhas e jornadas de marketing em menos de duas ou quatro semanas. Sem precisar de recursos internos de engenharia ou implementações prolongadas, o que traz uma grande vantagem competitiva.
Arquitetura aberta e segura: desenvolvida no Data Cloud, essa solução modular oferece uma arquitetura aberta e segura. Isso permite às equipes de dados compartilhar e acessar dados governados e, ao mesmo tempo, respeitar a privacidade dos dados.
CDP modular
Uma CDP modular é uma infraestrutura de tecnologia de marketing que oferece a liberdade de incluir componentes diferentes e intercambiáveis. Com uma CDP modular, as organizações podem montar e integrar diferentes ferramentas e plataformas com base em suas necessidades. O desenvolvimento de todos esses componentes é feito tendo o Data Cloud como base, o que mantém uma única fonte de verdade para os dados dos clientes. As CDPs modulares oferecem mais flexibilidade e acessibilidade, possibilitando às equipes de marketing ampliar seu escopo de trabalho com menos recursos e em menos tempo.
Entre os principais benefícios das CDPs modulares estão:
- Personalizável para o stack de MarTech existente: considere-a como MarTech combinável, pois uma CDP modular funciona com as ferramentas já existentes. Sendo assim, não é necessário reestruturar a plataforma.
- Fonte de dados precisa e consistente: como a CDP modular usa a visão unificada do cliente no Data Cloud, os profissionais de marketing podem aproveitar a única fonte de verdade para criar estratégias de marketing mais eficazes e eficientes.
- Agilidade e escalabilidade: a estrutura de uma CDP modular facilita a adição ou a remoção de componentes para que você possa testar rapidamente novas estratégias e ferramentas.
Conclusão: as CDPs modulares oferecem liberdade de escolha e otimização das ferramentas e serviços que melhor apoiam seus objetivos de marketing.
Casos de uso
A solução Zero to CDP pode ajudar as organizações a reduzir o tempo de retorno em muitos casos de uso.
Implementar um Data Cloud centralizado: os líderes de dados que buscam melhorar a transformação dos dados usam o AI Data Cloud como a camada de dados permanente de sua organização. Rapidamente, a solução Zero to CDP traz essa visão para a realidade, sem sobrecarregar os recursos internos. Isso aumenta tanto o valor inicial quanto o valor potencial para o futuro.
Desbloquear dados para marketing: as equipes de marketing estão presas em silos de dados em todos os lugares, retardando a execução da campanha e criando trabalho manual para equipes técnicas, de marketing e de dados. A CDP modular com GrowthLoop funciona no AI Data Cloud, dando à equipe de marketing a liberdade de ser criativa na identificação de públicos-alvo, além de verificar o tamanho desse público. Isso libera a equipe de dados da extração manual de uma lista SQL, permitindo que ela trabalhe na modelagem avançada.
Utilizar a IA generativa: a IA generativa pode ser uma ferramenta extremamente eficaz quando usa os dados certos com segurança. As equipes podem usar a IA generativa para criar resultados úteis e eficazes com base em dados precisos usando o Snowflake Data Cloud como única fonte de verdade. Por exemplo, receba sugestões de público-alvo de IA generativa no GrowthLoop para ajudar a alcançar as metas de crescimento e retenção de sua organização.
Por onde começar
Para começar a migrar para uma CDP modular no Snowflake, agende um workshop com nossa equipe para que possamos conhecer melhor os casos de uso de sua organização e criar um plano de ação para um rápido tempo de retorno. Inscreva-se em GrowthLoop.com/zero-to-cdp.