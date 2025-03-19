Zero to CDP: sfrutta tutto il tuo potenziale di marketing con una CDP componibile su Snowflake

Nel panorama aziendale dinamico di oggi, numerose organizzazioni stanno passando al Data Cloud Snowflake, alla ricerca di soluzioni più agili, sicure ed efficienti per gestire e attivare i dati dei clienti. Tuttavia, non sempre le tempistiche e le risorse ingegneristiche necessarie per supportare l’implementazione riescono a tenere il passo con la crescente domanda del mercato, ostacolando l’innovazione. Per questo Snowflake, Hakkoda e GrowthLoop hanno creato una soluzione quickstart per accelerare l’adozione di una Customer Data Platform (CDP) componibile nel Data Cloud.
La soluzione quickstart Zero to CDP offre alle organizzazioni un percorso semplificato e accelerato per utilizzare una CDP componibile su Snowflake. Questa soluzione elimina molte delle tradizionali barriere all’implementazione, consentendo a team dati ed esperti di marketing di accelerare il time to value.
Caratteristiche della soluzione Zero to CDP
La soluzione Zero to CDP offre implementazione end-to-end, dalla creazione dell’AI Data Cloud Snowflake alla modellazione dei dati e all’attivazione dei dati per i casi d’uso di marketing.
Integrazione nel Data Cloud: Questa soluzione completa inizia con il Data Cloud Snowflake come livello di dati persistente, che rende i dati più accessibili alle organizzazioni per iniziare a utilizzare la piattaforma.
Ingestion dei dati: Hakkoda guida l’intero processo di ingestion dei dati. Questo processo include la strategia iniziale, la raccolta e il consolidamento di varie fonti dati e l’importazione dei dati nel Data Cloud Snowflake, dove i dati sono pronti per la modellazione.
Modellazione dei dati e profilo cliente unificato: Hakkoda modella i dati consolidati per creare un profilo cliente unificato, fornendo una visione a 360 gradi dell’intera organizzazione.
Accesso al marketing self-service: La piattaforma GrowthLoop, un’app connessa in cima al Data Cloud Snowflake, fornisce agli esperti di marketing un accesso self-service drag-and-drop ai dati. Gli esperti di marketing possono facilmente creare audience da un’unica fonte di riferimento e attivarle per campagne e percorsi cross-channel utilizzando i loro strumenti MarTech esistenti. I dati rimangono nel Data Cloud, eliminando la necessità di creare pipeline di dati.
Funzionalità di Generative AI: Sfruttando i dati del Data Cloud come layer di dati universale, le organizzazioni possono più facilmente sbloccare tutto il potenziale degli insight basati sull’AI grazie alle funzionalità avanzate di marketing generativo di GrowthLoop.
Time to value rapido: Gli esperti di marketing possono generalmente creare la loro prima audience GrowthLoop e attivare campagne e percorsi di marketing in meno di 2-4 settimane. Non sono richiesti data engineer interni o lunghe implementazioni, fornendo un vantaggio competitivo significativo.
Architettura aperta e sicura: Creata su Data Cloud, questa soluzione componibile offre un’architettura aperta e sicura. In questo modo i team dei dati possono condividere e accedere ai dati governati senza compromettere la privacy dei dati.
CDP componibile
Una CDP componibile è un’infrastruttura tecnologica di marketing che offre la libertà di includere componenti diversi e intercambiabili. Con una CDP componibile, le organizzazioni possono assemblare e integrare diversi strumenti e piattaforme in base alle proprie esigenze. Tutti questi componenti sono basati sulla base del Data Cloud, che mantiene un’unica fonte di riferimento per i dati dei clienti. Le CDP componibili garantiscono maggiore flessibilità e accessibilità, consentendo in ultima analisi ai team marketing di scalare gli sforzi con meno risorse e meno tempo.
Alcuni dei principali vantaggi delle CDP componibili includono:
- Personalizzabile con lo stack MarTech esistente: Pensatela come MarTech componibile: una CDP componibile funziona con gli strumenti esistenti, quindi non è necessaria una nuova piattaforma.
- Fonte dati accurata e coerente: Poiché la CDP componibile utilizza una visione unificata del cliente nel Data Cloud, gli esperti di marketing possono sfruttare un’unica fonte di riferimento per creare strategie di marketing più efficaci ed efficienti.
- Agilità e scalabilità: La struttura componibile della CDP facilita l’aggiunta o la rimozione di componenti, consentendo di testare rapidamente nuove strategie e strumenti.
In conclusione, le CDP componibili offrono la libertà di scegliere e ottimizzare gli strumenti e i servizi che meglio supportano i tuoi obiettivi di marketing.
Casi d’uso
La soluzione Zero to CDP può aiutare le organizzazioni ad accelerare il time to value in molti casi d’uso.
Implementare un Data Cloud centralizzato: I leader che vogliono promuovere la trasformazione dei dati utilizzano il Data Cloud come layer di dati persistente della propria organizzazione. La soluzione Zero to CDP trasforma questa visione in realtà in modo rapido e senza stress per le risorse interne. Questo accelera sia il valore iniziale che il valore potenziale futuro.
Sbloccare i dati per il marketing: I team marketing di tutto il mondo sono intrappolati nei silos di dati degli strumenti, rallentando l’esecuzione delle campagne e creando attività manuali per i team di progettazione, marketing e dati. In cima al Data Cloud, la CDP componibile con GrowthLoop sblocca i dati per il team marketing, consentendo loro di creare audience creative e verificare il dimensionamento dell’audience. Questo libera il team dati dall’estrazione manuale degli elenchi SQL e consente di lavorare alla modellazione avanzata.
Sfruttare l’AI generativa: L’AI generativa può essere uno strumento molto potente quando utilizza i dati giusti in modo sicuro. Utilizzando il Data Cloud Snowflake come unica fonte di riferimento, i team possono utilizzare la Gen AI per produrre risultati fruibili ed efficaci basati su dati accurati. Ad esempio, ricevi suggerimenti sull’audience generativa in GrowthLoop per aiutare la tua organizzazione a raggiungere gli obiettivi di crescita e fidelizzazione.
Come iniziare
Per iniziare il tuo percorso con le CDP componibili su Snowflake, pianifica un workshop con i nostri team per approfondire i tuoi casi d’uso e creare un piano d’azione per accelerare il time to value. Registrati GrowthLoop.com/zero-to-cdp.