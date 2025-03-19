Zero to CDP: sfrutta tutto il tuo potenziale di marketing con una CDP componibile su Snowflake

La soluzione Zero to CDP offre implementazione end-to-end, dalla creazione dell’AI Data Cloud Snowflake alla modellazione dei dati e all’attivazione dei dati per i casi d’uso di marketing.

Integrazione nel Data Cloud: Questa soluzione completa inizia con il Data Cloud Snowflake come livello di dati persistente, che rende i dati più accessibili alle organizzazioni per iniziare a utilizzare la piattaforma.

Ingestion dei dati: Hakkoda guida l’intero processo di ingestion dei dati. Questo processo include la strategia iniziale, la raccolta e il consolidamento di varie fonti dati e l’importazione dei dati nel Data Cloud Snowflake, dove i dati sono pronti per la modellazione.

Modellazione dei dati e profilo cliente unificato: Hakkoda modella i dati consolidati per creare un profilo cliente unificato, fornendo una visione a 360 gradi dell’intera organizzazione.

Accesso al marketing self-service: La piattaforma GrowthLoop, un’app connessa in cima al Data Cloud Snowflake, fornisce agli esperti di marketing un accesso self-service drag-and-drop ai dati. Gli esperti di marketing possono facilmente creare audience da un’unica fonte di riferimento e attivarle per campagne e percorsi cross-channel utilizzando i loro strumenti MarTech esistenti. I dati rimangono nel Data Cloud, eliminando la necessità di creare pipeline di dati.

Funzionalità di Generative AI: Sfruttando i dati del Data Cloud come layer di dati universale, le organizzazioni possono più facilmente sbloccare tutto il potenziale degli insight basati sull’AI grazie alle funzionalità avanzate di marketing generativo di GrowthLoop.

Time to value rapido: Gli esperti di marketing possono generalmente creare la loro prima audience GrowthLoop e attivare campagne e percorsi di marketing in meno di 2-4 settimane. Non sono richiesti data engineer interni o lunghe implementazioni, fornendo un vantaggio competitivo significativo.

Architettura aperta e sicura: Creata su Data Cloud, questa soluzione componibile offre un’architettura aperta e sicura. In questo modo i team dei dati possono condividere e accedere ai dati governati senza compromettere la privacy dei dati.