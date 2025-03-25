In der dynamischen Geschäftswelt von heute steigen zahlreiche Unternehmen auf die Snowflake AI Data Cloud um und suchen nach agileren, sichereren und effizienteren Lösungen zur Verwaltung und Aktivierung von Kundendaten. Doch die Zeitpläne und technischen Ressourcen, die zur Unterstützung der Implementierung erforderlich sind, haben nicht immer mit der gestiegenen Marktnachfrage Schritt gehalten und behindern Innovationen. Deshalb haben sich Snowflake, Hakkoda und GrowthLoop zusammengetan, um eine Quickstart-Lösung einzuführen, um die Einführung einer modularen Kundendatenplattform (Customer Data Platform, CDP) in der AI Data Cloud zu beschleunigen.
Die Zero-to-CDP-Schnellstartlösung bietet Unternehmen einen optimierten, beschleunigten Weg zur Nutzung einer modularen CDP auf Snowflake. Diese Lösung beseitigt viele der traditionellen Implementierungsbarrieren und ermöglicht Datenteams und Marketingexpert:innen eine schnellere Time-to-Value.
Funktionen der Zero-to-CDP-Lösung
Die Zero-to-CDP-Lösung bietet eine End-to-End-Implementierung, von der Erstellung der Snowflake AI Data Cloud über die Modellierung der Daten bis hin zur Aktivierung dieser Daten für Anwendungsfälle im Marketing.
Integration der AI Data Cloud: Diese umfassende Lösung beginnt mit der Snowflake AI Data Cloud als persistente Datenebene, die Unternehmen den Einstieg in die Plattform erleichtert.
Datenerfassung: Hakkoda leitet den gesamten Datenerfassungsprozess. Dieser Prozess umfasst die anfängliche Strategie, die Zusammenführung und Konsolidierung verschiedener Datenquellen und den Import von Daten in die Snowflake AI Data Cloud, wo die Daten für die Modellierung bereitstehen.
Datenmodellierung und einheitliches Kundenprofil: Hakkoda modelliert die konsolidierten Daten, um ein einheitliches Kundenprofil zu erstellen und eine 360-Grad-Kundenansicht für das gesamte Unternehmen zu erhalten.
Self-Service-Marketingzugang: Die Plattform von GrowthLoop, eine vernetzte App, die auf der Snowflake AI Data Cloud aufbaut, bietet Marketingexpert:innen Self-Service-Zugriff auf die Daten per Drag-and-Drop. Marketingexpert:innen können mühelos Zielgruppen aus einer Single Source of Truth aufbauen und diese mit ihren vorhandenen MarTech-Tools für Kampagnen und kanalübergreifende Journeys aktivieren. Die Daten verbleiben in der AI Data Cloud, sodass keine Daten-Pipelines erstellt werden müssen.
GenAI-Funktionen: Durch die Nutzung der AI Data Cloud-Daten als universelle Datenebene können Unternehmen mit den fortschrittlichen generativen Marketingfunktionen von GrowthLoop das volle Potenzial KI-gestützter Einblicke leichter ausschöpfen.
Kurze Time-to-Value: Marketingexpert:innen können ihre erste GrowthLoop-Zielgruppe in der Regel in weniger als 2-4 Wochen erstellen und Marketingkampagnen und Journeys aktivieren. Interne technische Ressourcen oder langwierige Implementierungen sind nicht erforderlich, was einen erheblichen Wettbewerbsvorteil mit sich bringt.
Offene und sichere Architektur: Aufgebaut auf der AI Data Cloud bietet diese zusammensetzbare Lösung eine offene und sichere Architektur. So können Datenteams kontrollierte Daten austauschen und darauf zugreifen und gleichzeitig den Datenschutz wahren.
Modulare CDP
Eine modulare CDP ist eine marketingtechnische Infrastruktur, die die Freiheit bietet, verschiedene, austauschbare Komponenten einzubeziehen. Mit einer modularen Kundendatenplattform können Unternehmen verschiedene Tools und Plattformen entsprechend ihren Anforderungen zusammenstellen und integrieren. All diese Komponenten basieren auf der AI Data Cloud, die eine Single Source of Truth für Kundendaten bereithält. Modulare CDPs ermöglichen mehr Flexibilität und Zugänglichkeit und ermöglichen es Marketingteams letztlich, ihre Bemühungen mit weniger Ressourcen und weniger Zeit zu skalieren.
Zu den wichtigsten Vorteilen von modularen Kundendatenplattformen gehören:
- Anpassbar an den vorhandenen MarTech-Stack: Denken Sie an modulare MarTech – eine modulare Kundendatenplattform funktioniert mit vorhandenen Tools, sodass keine neue Plattform erforderlich ist.
- Genaue und einheitliche Datenquelle: Da die modulare Kundendatenplattform die einheitliche Kundenansicht in der AI Data Cloud nutzt, können Marketingexpert:innen die Single Source of Truth für effektivere und effizientere Marketingstrategien nutzen.
- Agilität und Skalierbarkeit: Die modulare CDP-Struktur erleichtert das Hinzufügen oder Entfernen von Komponenten, sodass Sie schnell neue Strategien und Tools testen können.
Das Fazit: modulare CDPs bieten die Freiheit, die Tools und Services auszuwählen und zu optimieren, die Ihre Marketingziele am besten unterstützen.
Anwendungsfälle
Mit der Zero-to-CDP-Lösung können Unternehmen ihre Time-to-Value über viele Anwendungsfälle hinweg verkürzen.
Implementieren einer zentralisierten AI Data Cloud: Datenverantwortliche, die die Datentransformation vorantreiben wollen, nutzen die AI Data Cloud als dauerhafte Datenebene ihres Unternehmens. Die Zero-to-CDP-Lösung lässt diese Vision schnell und ohne interne Ressourcen zu belasten in die Tat umsetzen. Dies beschleunigt sowohl den Anfangswert als auch den zukünftigen potenziellen Wert.
Daten für das Marketing nutzen: Marketingteams sind überall in Datensilos gefangen, was die Ausführung von Kampagnen verlangsamt und manuelle Arbeit für Technik-, Marketing- und Datenteams verursacht. Die modulare Kundendatenplattform mit GrowthLoop sitzt auf der AI Data Cloud und gibt dem Marketingteam die Möglichkeit, bei der Erstellung von Zielgruppen kreativ zu werden und die Größe der Zielgruppe zu überprüfen. So muss das Datenteam nicht mehr manuell SQL-Listen abrufen, sondern kann stattdessen mit fortschrittlicher Modellierung arbeiten.
Generative KI nutzen: Generative KI (GenAI) kann ein sehr mächtiges Werkzeug sein, wenn sie die richtigen Daten sicher nutzt. Mit der Snowflake Data Cloud als Single Source of Truth können Teams mit GenAI verwertbare und effektive Ergebnisse auf der Grundlage präziser Daten erzielen. Erhalten Sie beispielsweise GenAI-Zielgruppenvorschläge in GrowthLoop, um die Wachstums- und Bindungsziele Ihres Unternehmens zu erreichen.
Erste Schritte
Vereinbaren Sie einen Workshop mit unseren Teams, um sich Ihre Anwendungsfälle anzusehen und einen Aktionsplan für eine schnelle Time-to-Value zu erstellen. Registrieren Sie sich auf GrowthLoop.com/zero-to-cdp.