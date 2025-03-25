Die Zero-to-CDP-Lösung bietet eine End-to-End-Implementierung, von der Erstellung der Snowflake AI Data Cloud über die Modellierung der Daten bis hin zur Aktivierung dieser Daten für Anwendungsfälle im Marketing.

Integration der AI Data Cloud: Diese umfassende Lösung beginnt mit der Snowflake AI Data Cloud als persistente Datenebene, die Unternehmen den Einstieg in die Plattform erleichtert.

Datenerfassung: Hakkoda leitet den gesamten Datenerfassungsprozess. Dieser Prozess umfasst die anfängliche Strategie, die Zusammenführung und Konsolidierung verschiedener Datenquellen und den Import von Daten in die Snowflake AI Data Cloud, wo die Daten für die Modellierung bereitstehen.

Datenmodellierung und einheitliches Kundenprofil: Hakkoda modelliert die konsolidierten Daten, um ein einheitliches Kundenprofil zu erstellen und eine 360-Grad-Kundenansicht für das gesamte Unternehmen zu erhalten.

Self-Service-Marketingzugang: Die Plattform von GrowthLoop, eine vernetzte App, die auf der Snowflake AI Data Cloud aufbaut, bietet Marketingexpert:innen Self-Service-Zugriff auf die Daten per Drag-and-Drop. Marketingexpert:innen können mühelos Zielgruppen aus einer Single Source of Truth aufbauen und diese mit ihren vorhandenen MarTech-Tools für Kampagnen und kanalübergreifende Journeys aktivieren. Die Daten verbleiben in der AI Data Cloud, sodass keine Daten-Pipelines erstellt werden müssen.

GenAI-Funktionen: Durch die Nutzung der AI Data Cloud-Daten als universelle Datenebene können Unternehmen mit den fortschrittlichen generativen Marketingfunktionen von GrowthLoop das volle Potenzial KI-gestützter Einblicke leichter ausschöpfen.

Kurze Time-to-Value: Marketingexpert:innen können ihre erste GrowthLoop-Zielgruppe in der Regel in weniger als 2-4 Wochen erstellen und Marketingkampagnen und Journeys aktivieren. Interne technische Ressourcen oder langwierige Implementierungen sind nicht erforderlich, was einen erheblichen Wettbewerbsvorteil mit sich bringt.

Offene und sichere Architektur: Aufgebaut auf der AI Data Cloud bietet diese zusammensetzbare Lösung eine offene und sichere Architektur. So können Datenteams kontrollierte Daten austauschen und darauf zugreifen und gleichzeitig den Datenschutz wahren.