Simplificación del análisis de datos multimodal con Snowflake Cortex AI

Claude 3.5 Sonnet sobresale en la comprensión de documentos con un impresionante 90,3 % en la referencia DocVQA, por lo que es una opción óptima para extraer información de estados financieros, contratos legales y documentación sobre cumplimiento normativo. Pixtral Large destaca con un excepcional análisis de gráficos (88,1 % ChartQA) y razonamiento matemático (69,4 % Mathvista), perfecto para informes financieros y mediciones de especificaciones de fabricación. GPT-4.1 (disponible próximamente) ofrece indicadores de comprensión de imágenes líderes del sector, como MMMU (74,8 %), para diversas necesidades de imágenes empresariales, como la respuesta visual a preguntas a partir de diagramas y mapas. Todos estos modelos funcionan directamente en el entorno de Snowflake y no se requieren integraciones externas complejas.

Transcripción de audio flexible: independientemente de las capacidades multimodales nativas de Cortex AI, los clientes pueden llevar cualquier modalidad, incluido el procesamiento de audio, a Snowflake mediante Snowpark Container Services. Snowpark Container Services ofrece una infraestructura gestionada para aplicaciones contenedorizadas que permite a los desarrolladores implementar modelos de transcripción de audio a escala.

Con Snowpark Container Services tienes la flexibilidad de implementar y optimizar modelos como OpenAI Whisper, Nvidia Canary o Nvidia Parakeet en Snowflake en función de tus necesidades específicas. Los clientes suelen seleccionar su modelo preferido en función de la tasa de errores de palabras (Word Error Rate, WER), pero también de las funciones individuales del modelo como la asistencia multilingüe, el rendimiento en entornos difíciles, como los centros de llamadas, o la eficiencia de recursos. El entorno seguro y eficiente de Snowflake permite ejecutar el modelo de tu elección, lo que ofrece una gran combinación de flexibilidad, potencia y confianza.

Análisis de sentimientos de entidades vanguardistas: más allá del procesamiento de audio, Cortex AI ofrece sofisticadas capacidades de analíticas de texto para obtener información de diversas fuentes de texto. Tanto si analizamos conversaciones de clientes transcritas, publicaciones en redes sociales, reseñas de productos u otros datos de texto, nuestro vanguardista análisis de sentimientos de entidades ofrece una comprensión matizada de las opiniones expresadas.

El análisis de sentimientos basado en aspectos de Snowflake establece un nuevo estándar de calidad en el sector, ya que proporciona una clasificación de sentimientos superior en comparación con los principales large language models (LLM) según la referencia que se muestra a continuación. En concreto, Cortex AI Entity_Sentiment permite extraer información matizada del texto mediante el análisis de sentimientos hacia entidades específicas, en lugar de depender solo de la clasificación general positiva o negativa. Cortex AI Entity Sentiment es hasta un 45 % más rentable que pedir a un modelo grande como GPT-4o una precisión de sentimiento sustancialmente mayor. Entity_Sentiment gestiona con eficacia expresiones de sentimiento complejas, incluidos los sentimientos mixtos y desconocidos, lo que facilita el análisis de la emoción relativa en las revisiones de productos o las transcripciones de llamadas.