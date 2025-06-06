Tus datos empresariales necesitan un agente

Los clientes de Snowflake ahora cuentan con una plataforma unificada para procesar y recuperar datos estructurados y no estructurados con una alta precisión, todo listo para usar. La gobernanza unificada integral, desde la ingesta hasta la aplicación, permite a los equipos ofrecer una nueva ola de agentes de datos. Los clientes pueden crear soluciones escalables a la vez que aplican controles de acceso y privacidad.

La necesidad de agentes de datos

En Snowflake, creemos que los agentes de IA pronto serán esenciales para la plantilla empresarial, ya que mejorarán la productividad de los equipos de asistencia al cliente, técnicos de campo, analíticas, ingeniería y muchos más. Liberarán tiempo valioso a los empleados que se podrán centrar en los desafíos de mayor valor a los que se enfrenta la empresa. Los agentes de datos, una categoría especializada de agentes de IA, combinan datos y herramientas para ofrecer información más precisa y fundamentada mediante la selección eficaz de las fuentes de datos y herramientas adecuadas para la recuperación.

Para que los agentes de IA trabajen a escala, necesitan una conexión segura con los datos empresariales y una gobernanza unificada para gestionar su acceso, de forma similar a los controles existentes para tus equipos. Deben seguir las políticas de datos, acceder a varias fuentes de forma eficiente y recuperar información precisa para ofrecer resultados fiables y de alto valor.

Sin embargo, somos conscientes de que este futuro “agéntico” presenta desafíos proporcionales a su potencial. Aunque la calidad de los modelos aumenta y los costes de inferencia disminuyen, observamos el mismo tipo de desafíos entre las empresas que tratan de implementar sistemas de agentes fiables a escala:

Precisión: En términos de calidad, existe un alto nivel de exigencia en cuanto a los resultados de los agentes en las aplicaciones empresariales; el margen de error es bajo, especialmente en funciones esenciales para el negocio como finanzas o ingeniería.

Confianza y seguridad: A medida que los clientes crean aplicaciones de IA que hacen un uso más intensivo de los datos, cumplir las políticas de seguridad y gobernanza es cada vez más difícil.

Acceso a datos gobernados: Los agentes necesitan acceder a una amplia variedad de fuentes de datos para poder operar de forma fiable en el contexto empresarial, incluidas las fuentes de datos no estructurados (por ejemplo, texto, audio) y estructurados (por ejemplo, tablas, vistas), que a menudo están repartidos por varios sistemas.

La clave para el escalado de los flujos de trabajo de los agentes que utilizan los datos es la interacción fluida entre los modelos y los datos, al tiempo que se mantienen la precisión, la confianza y el cumplimiento. Por ejemplo, un analista financiero puede tener que combinar datos de ingresos (estructurados) con informes financieros e investigaciones de mercado (no estructurados). Estos casos de uso empresariales necesitan un acceso seguro a los datos y una forma de presentar la información adecuada a la IA con una gobernanza integral.

Para abordar este problema, nos complace lanzar Cortex Agents, un servicio totalmente gestionado que simplifica la integración, recuperación y procesamiento de datos estructurados y no estructurados, lo que ayuda a los clientes de Snowflake a crear agentes de alta calidad a escala.

Cortex Agents: La IA al servicio de las empresas

Cortex Agents, ahora disponible en vista previa pública, orquesta las fuentes de datos estructurados y no estructurados, ya sean tablas de Snowflake o archivos PDF almacenados en el almacenamiento de objetos, para ofrecer información. Los agentes descomponen consultas complejas, recuperan datos relevantes y generan respuestas precisas mediante Cortex Search, Cortex Analyst y LLM. Esto garantiza la precisión, eficiencia y gobernanza a cada paso.

¿Qué es Cortex Agents?

Los agentes de Cortex Agents planifican las tareas, utilizan herramientas para ejecutarlas y reflexionan sobre los resultados para mejorar las respuestas. Disponible como REST API práctica, Cortex Agents se puede integrar sin problemas en cualquier aplicación. Los agentes utilizan Cortex Analyst (SQL estructurado) y Cortex Search (datos no estructurados) como herramientas, junto con los LLM, para analizar y generar respuestas. El flujo de trabajo consta de cuatro componentes clave:

1. Planificación: Las aplicaciones suelen alternar entre el procesamiento de datos de fuentes estructuradas y no estructuradas. Por ejemplo, considera una aplicación conversacional diseñada para responder consultas de los usuarios. Un usuario empresarial puede preguntar primero por los principales distribuidores en función de los ingresos (estructurados) y, a continuación, optar por un contrato (no estructurado). Cortex Agents puede analizar una solicitud para orquestar un plan y llegar a una respuesta:

Explorar las opciones: Cuando el usuario plantea una pregunta ambigua (por ejemplo, “Cuéntame sobre Acme Supplies”), el agente considera diferentes permutaciones —productos, ubicación o personal de ventas— para aclarar las ambigüedades y mejorar la precisión.

Cuando el usuario plantea una pregunta ambigua (por ejemplo, “Cuéntame sobre Acme Supplies”), el agente considera diferentes permutaciones —productos, ubicación o personal de ventas— para aclarar las ambigüedades y mejorar la precisión. Dividir en subtareas: Cortex Agents puede dividir una tarea o solicitud (por ejemplo, “¿Qué diferencias hay en las condiciones del contrato entre Acme Supplies y Acme Stationery?”) en varias partes para obtener una respuesta más precisa.

Cortex Agents puede dividir una tarea o solicitud (por ejemplo, “¿Qué diferencias hay en las condiciones del contrato entre Acme Supplies y Acme Stationery?”) en varias partes para obtener una respuesta más precisa. Moverse entre herramientas: El agente selecciona una herramienta (Cortex Analyst, Cortex Search o generación de SQL a partir del lenguaje natural) para facilitar el acceso gobernado y permitir el cumplimiento de las políticas empresariales.

2. Uso de herramientas: Con un plan en marcha, el agente puede recuperar los datos de forma eficiente. Cortex Search extrae información de fuentes no estructuradas, mientras que Cortex Analyst genera SQL para procesar datos estructurados. Una compatibilidad completa con la identificación y ejecución de herramientas permite ofrecer aplicaciones sofisticadas basadas en datos empresariales.

3. Reflexión: Después de cada uso de la herramienta, el agente evalúa los resultados para determinar los siguientes pasos: pedir aclaraciones, iterar o generar una respuesta final. Esta orquestación permite gestionar consultas de datos complejas, aumentar la precisión y seguir manteniendo los controles de cumplimiento dentro del perímetro seguro de Snowflake.

4. Supervisión e iteración: Tras la implementación, los clientes pueden llevar un seguimiento de las métricas, analizar el rendimiento y ajustar el comportamiento para lograr mejoras continuas. En la aplicación cliente, los desarrolladores pueden utilizar TruLens para supervisar la interacción del agente. Al supervisar y ajustar continuamente los controles de gobernanza, las empresas pueden escalar con confianza los agentes de IA al tiempo que mantienen la seguridad y el cumplimiento.

En combinación con otras ofertas de Snowflake, Cortex Agents ahora proporciona una solución integral para recuperar, procesar y gobernar datos estructurados y no estructurados a escala.