Vereinfachung multimodaler Datenanalysen mit Snowflake Cortex AI

Claude 3.5 Sonnet glänzt im Dokumentenverständnis mit beeindruckenden 90,3 % im DocVQA-Benchmark und ist damit eine optimale Wahl für die Extrahierung von Informationen aus Jahresabschlüssen, Rechtsverträgen und Compliance-Dokumentationen. Pixtral Large zeichnet sich durch hervorragende Diagrammanalysen (88,1 % ChartQA) und mathematisches Denken (69,4 % Mathvista) aus, perfekt für Finanzberichte und Messungen von Fertigungsspezifikationen. GPT-4.1 (demnächst verfügbar) bietet branchenführende Benchmarks für das Bildverständnis wie MMMU (74,8 %) für verschiedene Bildanforderungen, wie z. B. die Beantwortung visueller Fragen aus Diagrammen und Karten. Alle diese Modelle arbeiten direkt in der Snowflake-Umgebung – komplexe externe Integrationen sind nicht erforderlich.

Flexible Audiotranskription: Separat von den nativen Multimodal-Funktionen von Cortex AI können Kunden mit Snowpark Container Services alle Modalitäten, einschließlich der Audioverarbeitung, zu Snowflake bringen. Snowpark Container Services bietet eine verwaltete Infrastruktur für containerisierte Anwendungen, mit der Entwickler:innen Audiotranskriptionsmodelle in großem Umfang bereitstellen können.

Mit Snowpark Container Services haben Sie die Flexibilität, Modelle wie OpenAI Whisper, Nvidia Canary oder Nvidia Parakeet auf Snowflake entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen bereitzustellen und zu optimieren. Kundenunternehmen wählen ihr bevorzugtes Modell oft anhand der Word Error Rate (WER), aber auch anhand individueller Modellfunktionen wie mehrsprachigem Support, Performance in anspruchsvollen Umgebungen wie Callcentern oder Ressourceneffizienz. Die sichere und effiziente Umgebung von Snowflake ermöglicht Ihnen die Ausführung des Modells Ihrer Wahl und bietet eine großartige Kombination aus Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Modernste Stimmungsanalyse auf Entitätsebene: Über die Audioverarbeitung hinaus bietet Cortex AI ausgefeilte Textanalysefunktionen zur Gewinnung von Erkenntnissen aus verschiedenen Textquellen. Ob es nun um die Analyse von transkribierten Kundengesprächen, Social-Media-Beiträgen, Produktrezensionen oder anderen Textdaten geht, unsere modernste Stimmungsanalyse auf Entitätsebene (Entity Sentiment Analysis) bietet ein differenziertes Verständnis für geäußerte Meinungen.

Die aspektbasierte Stimmungsanalyse von Snowflake setzt neue Qualitätsstandards in der Branche und bietet eine ausgezeichnete Stimmungsklassifizierung im Vergleich zu führenden Large Language Models auf der Grundlage des unten aufgeführten Benchmarks. Cortex AI Entity_Sentiment ermöglicht die Gewinnung differenzierter Erkenntnisse aus Texten, indem die Stimmung gegenüber bestimmten Entitäten analysiert wird, anstatt sich nur auf die allgemeine Positiv- oder Negativklassifizierung zu verlassen. Cortex AI Entity Sentiment ist bis zu 45 % kosteneffizienter als die Promptierung eines großen Modells wie GPT-4o für eine deutlich höhere Stimmungsgenauigkeit. Entity_Sentiment verarbeitet effektiv komplexe Stimmungsausdrücke, einschließlich gemischter und unbekannter Stimmungen und ermöglicht die Analyse relativer Emotionen in Produktbewertungen oder Anruftranskripten.