Simplificando a análise multimodal de dados com o Snowflake Cortex AI

O Claude 3.5 Sonnet se destaca em compreensão de documentos com um impressionante índice de referência de 90,3% da DocVQA, o que o torna uma escolha ideal para a extração de informações de demonstrações financeiras, contratos jurídicos e documentação de conformidade. O Pixtral Large se destaca pela excelente análise de gráficos (88,1% ChartQA) e raciocínio matemático (69,4% Mathvista), ideal para relatórios financeiros e medições de especificações industriais. O GPT-4.1 (em breve) oferece benchmarks de compreensão de imagem líderes do setor, como o MMMU (7,4%) para diversas necessidades de imagens de negócios, como respostas a perguntas visuais a partir de diagramas e mapas. Todos esses modelos operam diretamente no ambiente Snowflake, sem precisar de integrações externas complexas.

Transcrição flexível de áudio: separados dos recursos multimodais nativos do Cortex AI, os clientes podem trazer qualquer modalidade, incluindo o processamento de áudio, para o Snowflake usando os Snowpark Container Services. O Snowpark Container Services oferece infraestrutura gerenciada para aplicações em contêineres, usada pelos desenvolvedores para implementar modelos de transcrição de áudio em escala.

Com o Snowpark Container Services, você tem a flexibilidade de poder implementar e otimizar modelos como o OpenAI Whisper, Nvidia Canary ou Nvidia Parakeet no Snowflake, com base em suas necessidades específicas. Geralmente, os clientes escolhem seu modelo preferido com base na taxa de erros por palavras (word error rate, WER), mas também com base em recursos individuais do modelo, como suporte multilíngue, desempenho em ambientes complexos, como call centers, ou eficiência de recursos. O ambiente seguro e eficiente do Snowflake permite executar o modelo de sua escolha, oferecendo uma ótima combinação de flexibilidade, poder e confiança.

A melhor análise de sentimento de entidades: Além do processamento de áudio, o Cortex AI oferece recursos sofisticados de análise de texto para obter insights de diversas fontes de texto. Seja analisando conversas de clientes transcritas, publicações em mídias sociais, avaliações de produtos ou outros dados de texto, nossa análise de sentimento de entidade de última geração oferece uma compreensão detalhada das opiniões expressas.

A análise de sentimentos baseada em aspectos da Snowflake estabelece um novo padrão de qualidade no setor, fornecendo uma classificação de sentimentos superior a dos principais LLMs com base no benchmark listado abaixo. Mais especificamente, o Cortex AI Entity_Sentiment permite a extração de insights diferenciados do texto ao analisar sentimentos em direção a entidades específicas, em vez de depender apenas da classificação geral positiva ou negativa. O Cortex AI Entity Sentiment é até 45% mais econômico do que um grande modelo como o GPT-4o para obter uma precisão de sentimento substancialmente maior. O Entity_Sentiment lida de forma eficaz com as expressões complexas de sentimentos, incluindo sentimentos mistos e desconhecidos, facilitando a análise da emoção relativa em avaliações de produtos ou transcrições de chamadas.