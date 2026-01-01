Las técnicas de personalización de modelos te permiten optimizar modelos para tu caso de uso específico. Snowflake está introduciendo ajustes sin servidor (pronto de disponibilidad general), lo que permite a los desarrolladores ajustar los modelos para mejorar los beneficios en términos de coste-rendimiento. Este servicio totalmente gestionado elimina la necesidad de que los desarrolladores creen o gestionen su propia infraestructura de entrenamiento e inferencia.

Obtén soporte multimodal en la función COMPLETE

Mejora las aplicaciones y los flujos de IA con compatibilidad multimodal para obtener respuestas más completas. Con las nuevas funciones de IA generativa, los desarrolladores pueden procesar datos multimodales utilizando la información más relevante en sus aplicaciones. Estamos habilitando la inferencia LLM multimodal (próximamente en vista previa privada) como parte de la función Cortex COMPLETE para introducir imágenes mediante los modelos Llama 3.2 disponibles en Snowflake Cortex AI. Pronto se admitirán integraciones de audio, vídeo e imágenes. La compatibilidad multimodal ampliada enriquece las respuestas en diversas tareas, como el resumen, la clasificación y la extracción de entidades, en diversos tipos de medios.

Ofrece analíticas multimodales con una sintaxis SQL conocida

Las consultas de bases de datos son la fuerza subyacente que mueve la información en todas las organizaciones y favorece las experiencias de los usuarios basadas en datos. Tradicionalmente, SQL se ha limitado a datos estructurados bien organizados en tablas. Snowflake presentará nuevas funciones SQL multimodales (próximamente en vista previa privada) que permitirán a los equipos de datos ejecutar flujos de trabajo analíticos con datos no estructurados, como imágenes. Con estas funciones, los equipos pueden ejecutar tareas como filtros semánticos y uniones en conjuntos de datos no estructurados utilizando una sintaxis SQL conocida.

Procesa con confianza grandes trabajos de inferencia con capacidad de rendimiento aprovisionada

Una experiencia de usuario final coherente suele ser un factor determinante a medida que los desarrolladores van más allá de las pruebas de concepto. Con Provisional Throughput (pronto en vista previa pública en AWS), los clientes pueden reservar un rendimiento dedicado, lo que garantiza un rendimiento constante y predecible para sus workloads. Además, hemos lanzado la inferencia entre regiones, lo que te permite acceder a tus LLM preferidos, incluso si no están disponibles en tu región principal.

Desarrolla aplicaciones de IA conversacional de alta calidad más rápido

Ahora, Snowflake ofrece nuevas herramientas para simplificar el desarrollo y la implementación de aplicaciones de IA conversacional.

Preprocesamiento avanzado de documentos para RAG

A principios de este año, lanzamos Cortex Search para ayudar a los clientes a obtener información de datos no estructurados y convertir grandes colecciones de documentos en recursos listos para la IA sin codificación compleja. La solución de recuperación totalmente gestionada permite a los desarrolladores crear aplicaciones de IA escalables que extraen información de datos no estructurados en el entorno seguro de Snowflake. Esta capacidad es especialmente potente cuando se combina con funciones de extracción de texto y almacenamiento conforme al diseño que optimizan los documentos para su recuperación perfeccionando el preprocesamiento a través de funciones SQL cortas.

Ahora puedes preparar documentos con IA más rápido con dos nuevas funciones de preprocesamiento SQL. Presentamos soluciones optimizadas para procesar documentos desde el almacenamiento Blob (e.g., Amazon S3) en representaciones de texto para su uso en aplicaciones de generación aumentada de recuperación (retrieval augmented generation, RAG). Los usuarios de SQL ahora pueden reemplazar los flujos de procesamiento de documentos complejos por funciones SQL simples de Cortex AI, como PARSE_DOCUMENT (en vista previa pública) y SPLIT_TEXT_RECURSIVE_CHARACTER (en vista previa privada). La función de análisis se encarga de extraer el texto y el diseño de los documentos. Los desarrolladores no tienen que mover los datos sin procesar de su ubicación de almacenamiento original. La función de división de texto se encarga de agrupar el texto extraído en segmentos más optimizados para la indexación y la recuperación. Más información.

Mejoras de analíticas conversacionales en Cortex Analyst

Amplía el alcance de las analíticas precisas de autoservicio en lenguaje natural con Cortex Analyst. Snowflake Cortex Analyst sigue evolucionando como un servicio totalmente gestionado que ofrece analíticas conversacionales y de autoservicio que permiten a los usuarios interactuar sin problemas con los datos estructurados de Snowflake. Actualizaciones recientes mejoran la experiencia del usuario y la profundidad analítica, incluida la compatibilidad con SQL Joins para esquemas Star y Snowflake (en vista previa pública), al tiempo que mantienen una alta calidad, lo que permite exploraciones de datos más complejas e información más completa. Además, las conversaciones multiturno (en vista previa pública) permiten a los usuarios formular preguntas de seguimiento para interacciones más fluidas. La integración con Cortex Search (en vista previa pública) mejora la precisión de las consultas SQL generadas, ya que recupera dinámicamente valores literales exactos o similares para campos de datos complejos y de alta cardinalidad, mientras que los controles de acceso basados en roles a nivel de API refuerzan la seguridad y la gobernanza.

En conjunto, estas actualizaciones permiten a las empresas obtener información precisa y oportuna de sus datos de forma segura, lo que reduce el coste general de la toma de decisiones basadas en datos. Para obtener más información sobre estas nuevas funciones y actualizaciones relacionadas, echa un vistazo a nuestra entrada del blog sobre Cortex Analyst.

Herramientas avanzadas de organización y observabilidad para aplicaciones de LLM

Reduce la integración y organización manuales en aplicaciones de chat con la Cortex Chat API (próximamente en vista previa pública), que simplifica la creación de aplicaciones interactivas en Snowflake. Al combinar la recuperación y la generación en una sola llamada a la API, ahora puedes crear aplicaciones de chat autónomas para hablar con datos estructurados y no estructurados. La instrucción optimizada permite generar respuestas de alta calidad junto con citas que reducen las alucinaciones y aumentan la confianza. Un único punto final de integración simplifica la arquitectura de la aplicación.

Aumenta la fiabilidad de las aplicaciones de IA mediante la evaluación y supervisión integradas a través de la nueva función AI Observability for LLM Apps integrada (en vista previa privada). Este conjunto de observabilidad proporciona herramientas esenciales para mejorar la evaluación y la confianza en las aplicaciones de LLM, lo que respalda los esfuerzos de cumplimiento de la IA de los clientes. Estas funciones de observabilidad permiten a los desarrolladores de aplicaciones evaluar métricas de calidad, como la relevancia, la fundamentación y el sesgo, junto con métricas de rendimiento tradicionales, como la latencia, todo durante el proceso de desarrollo. También permiten supervisar minuciosamente los registros de aplicaciones, lo que permite a las organizaciones vigilar de cerca sus aplicaciones de IA.