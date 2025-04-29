Snowflake Cortex AI로 실현하는 멀티 모달 데이터 분석 간소화

Claude 3.5 Sonnet는 DocVQA 벤치마크 기준 90.3%라는 매우 인상적인 문서 이해 능력을 갖추고 있어, 재무 제표, 법적 계약 및 규정 준수 설명서에 관한 정보를 추출하는 데 최적의 선택입니다. Pixtral Large는 탁월한 차트 분석(88.1% ChartQA)과 수학적 추론(69.4% Mathvista)으로 재무 보고서 및 제조 사양 측정에 적합합니다. GPT-4.1(곧 출시 예정)은 다이어그램 및 지도에서 시각적 질문에 답변하는 등 다양한 비즈니스 이미지를 필요로 하는 MMMU(74.8%)와 같은 업계 최고의 이미지 이해 벤치마크를 제공합니다. 이 모든 모델은 Snowflake 환경 내에서 바로 작동하며, 복잡한 외부 통합이 전혀 필요하지 않습니다.

유연한 오디오 스크립팅: Cortex AI의 네이티브 멀티 모달 기능과 별도로 고객은 오디오 처리를 포함한 모든 모듈을 Snowpark Container Services를 통해 Snowflake로 가져올 수 있습니다. Snowpark Container Services는 개발자가 오디오 녹취 모델을 대규모로 배포할 수 있도록 컨테이너화 애플리케이션을 위한 관리형 인프라를 제공합니다.

Snowpark Container Services를 사용하면 특정 요구 사항에 따라 Snowflake에서 OpenAI Whisper, NVIDIA Canary 또는 NVIDIA Parakeet와 같은 모델을 배포하고 최적화할 수 있는 유연성을 누릴 수 있습니다. 고객은 종종 단어 오류율(WER)을 기반으로 선호 모델을 선택하지만, 다국어 지원과 같은 개별 모델 기능, 콜 센터와 같은 까다로운 환경에서의 성능 또는 리소스 효율성에 기반을 두기도 합니다. 사용자는 Snowflake의 안전하고 효율적인 환경에서 원하는 모델을 선택하여 실행할 수 있으며, 이는 유연성, 성능 및 신뢰성 측면에서 큰 이점을 제공합니다.

최신 엔터티 감성 분석: Cortex AI는 오디오 처리에서 그치지 않고, 다양한 텍스트 소스에서 인사이트를 도출하기 위한 정교한 텍스트 분석 기능도 제공합니다. 녹취된 고객 대화, 소셜 미디어 게시물, 제품 후기, 그 외 텍스트 데이터를 분석하는 과정에서 Snowflake의 최첨단 엔터티 감성 분석 기능은 표현된 의견의 미묘한 뉘앙스까지 정확히 파악할 수 있도록 지원합니다.

Snowflake의 관점 기반 감성 분석은 업계의 새로운 품질 표준을 제시하며, 아래에 언급된 벤치마크를 기준으로 볼 때, 선도적인 대규모 언어 모델(LLM)보다 뛰어난 감성 분류 능력을 제공합니다. 특히, Cortex AI Entity_Sentiment는 단순히 긍정적 또는 부정적이라는 포괄적인 분류에 의존하지 않고, 특정 개체에 대한 감정을 분석하여 텍스트에서 미묘하고 깊이 있는 인사이트를 추출합니다. Cortex AI Entity Sentiment는 GPT-4o와 같은 대형 모델을 프롬프트하는 것보다 최대 45% 더 비용 효율적이며 상당히 높은 감성 정확도를 제공합니다. 또한, 복합적이거나 불분명한 감정과 같은 복잡한 감정 표현을 효과적으로 처리하여 제품 후기나 통화 녹취록에서 상대적인 감정을 쉽게 분석할 수 있도록 지원합니다.