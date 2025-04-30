Cómo los líderes del retail y los medios mejoran la satisfacción de los clientes y los beneficios con los datos y la IA

Según una encuesta reciente, casi nueve de cada diez líderes empresariales afirman que los ecosistemas de datos de sus organizaciones están preparados para crear e implementar la IA. Sin embargo, el 84 % de los profesionales de TI encuestados dedica al menos una hora al día a solucionar problemas con los datos. El 70 % dedica de una a cuatro horas al día a corregir problemas con los datos, mientras que el 14 % dedica más de cuatro horas al día.

Snowflake Accelerate 2025 ofrece a las organizaciones una oportunidad crucial para aprender a superar los obstáculos relacionados con los datos y aprovechar todo el potencial de la IA. Estos eventos virtuales específicos del sector son ideales para los profesionales de TI y los líderes empresariales que desean cerrar la brecha entre la percepción y la realidad, crear bases sólidas para los datos y acelerar sus iniciativas de IA.

En las sesiones se destacarán las últimas tendencias del sector, casos de uso innovadores y estrategias para crear una estrategia empresarial de datos e IA ganadora con el retorno de la inversión (ROI) a la cabeza. Expertos, clientes y partners de Snowflake compartirán información estratégica y consejos prácticos para crear una base sólida para los datos, preparada para la colaboración y la IA. En los eventos también se realizarán demostraciones de casos de uso clave y prácticas recomendadas.

El evento Accelerate Retail and Consumer Goods tendrá lugar el jueves, 20 de marzo, a las 11 a.m. PT.

El evento Accelerate Advertising, Media and Entertainment será el jueves, 3 de abril, a las 10 a.m. PT.

¿Por qué asistir a Accelerate Retail and Consumer Goods?

Accelerate Retail and Consumer Goods, organizado por Snowflake y Microsoft, comienza el jueves 20 de marzo. Expertos en tecnología explican el modo en que las empresas líderes del sector del retail y bienes de consumo están creando experiencias de consumo conectadas con Snowflake AI Data Cloud y maximizando el potencial de la IA.

Los asistentes descubrirán cómo acelerar sus flujos de trabajo empresariales esenciales con los datos, la tecnología y el acceso al ecosistema adecuados. Aprenderán a crear una arquitectura de datos empresarial que priorice el consumo seguro de datos de autoservicio, explorarán los casos de uso más recientes de IA y aprendizaje automático (machine learning, ML) para aumentar la eficiencia y se inspirarán en historias de éxito de clientes reales.