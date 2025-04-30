Cómo los líderes del retail y los medios mejoran la satisfacción de los clientes y los beneficios con los datos y la IA

Según una encuesta reciente, casi nueve de cada diez líderes empresariales afirman que los ecosistemas de datos de sus organizaciones están preparados para crear e implementar la IA. Sin embargo, el 84 % de los profesionales de TI encuestados dedica al menos una hora al día a solucionar problemas con los datos. El 70 % dedica de una a cuatro horas al día a corregir problemas con los datos, mientras que el 14 % dedica más de cuatro horas al día.
Snowflake Accelerate 2025 ofrece a las organizaciones una oportunidad crucial para aprender a superar los obstáculos relacionados con los datos y aprovechar todo el potencial de la IA. Estos eventos virtuales específicos del sector son ideales para los profesionales de TI y los líderes empresariales que desean cerrar la brecha entre la percepción y la realidad, crear bases sólidas para los datos y acelerar sus iniciativas de IA.
En las sesiones se destacarán las últimas tendencias del sector, casos de uso innovadores y estrategias para crear una estrategia empresarial de datos e IA ganadora con el retorno de la inversión (ROI) a la cabeza. Expertos, clientes y partners de Snowflake compartirán información estratégica y consejos prácticos para crear una base sólida para los datos, preparada para la colaboración y la IA. En los eventos también se realizarán demostraciones de casos de uso clave y prácticas recomendadas.
El evento Accelerate Retail and Consumer Goods tendrá lugar el jueves, 20 de marzo, a las 11 a.m. PT.
El evento Accelerate Advertising, Media and Entertainment será el jueves, 3 de abril, a las 10 a.m. PT.
¿Por qué asistir a Accelerate Retail and Consumer Goods?
Accelerate Retail and Consumer Goods, organizado por Snowflake y Microsoft, comienza el jueves 20 de marzo. Expertos en tecnología explican el modo en que las empresas líderes del sector del retail y bienes de consumo están creando experiencias de consumo conectadas con Snowflake AI Data Cloud y maximizando el potencial de la IA.
Los asistentes descubrirán cómo acelerar sus flujos de trabajo empresariales esenciales con los datos, la tecnología y el acceso al ecosistema adecuados. Aprenderán a crear una arquitectura de datos empresarial que priorice el consumo seguro de datos de autoservicio, explorarán los casos de uso más recientes de IA y aprendizaje automático (machine learning, ML) para aumentar la eficiencia y se inspirarán en historias de éxito de clientes reales.
La IA está redefiniendo el sector del retail y los bienes de consumo al mejorar las experiencias de los clientes, optimizar las cadenas de suministro y fomentar la toma de decisiones basadas en datos. En última instancia, está cambiando la forma en que las empresas interactúan con los consumidores en un mundo cada vez más digital y cómo operan con nuevos niveles de automatización y agilidad. Para utilizar con éxito y de forma segura la IA, las empresas deben crear una base sólida para los datos y adoptar tecnologías de nube escalables para maximizar su potencial y valor empresarial”.
Shanthi Rajagopalan
La agenda incluye oportunidades para:
Obtener información de los líderes del sector: los expertos de Microsoft, EY y Snowflake analizan las últimas tendencias en el sector del retail y los bienes de consumo, así como enfoques pragmáticos para utilizar los datos y la IA para impulsar el crecimiento.
Saber cómo capacitar a los usuarios empresariales con analíticas avanzadas de autoservicio: descubre cómo TeePublic utiliza Snowflake y Sigma para modernizar su pila de datos y acceder a la información en tiempo real en un entorno escalable y de alto rendimiento. Gracias a una interfaz simplificada, una mayor flexibilidad y analíticas de autoservicio, los equipos pueden identificar discrepancias más fácilmente, mejorar la elaboración de informes financieros e impulsar una toma de decisiones más fundamentada.
Explorar casos de uso de IA y procesamiento de datos no estructurados con ROI demostrado: este año, los minoristas y las marcas se enfrentarán a una intensa presión para demostrar un retorno tangible de sus inversiones en IA. Descubre cómo los clientes de Snowflake utilizan la IA en diversos casos de uso empresariales y las prácticas recomendadas para evaluar e implementar nuevas tecnologías de IA y medir los resultados.
Aprender estrategias de marketing eficaces que permitan personalizar y tomar decisiones basadas en IA: el marketing tradicional se rige por reglas y horarios rígidos, y a menudo pasa por alto el contexto individual del cliente, lo que da lugar a una desconexión y un crecimiento lento. Hoy en día, las empresas de retail pueden aprovechar una visión integral de los clientes y la toma de decisiones basada en IA para descubrir información valiosa, permitir la personalización basada en datos en tiempo real y maximizar el ROI. Únete a esta sesión para ver la personalización basada en IA de Hightouch en acción y descubrir cómo ayudó a WHOOP a aumentar las conversiones de ventas cruzadas en un 10 %.
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Acerca de la colaboración entre Microsoft y Snowflake
Las empresas de retail y bienes de consumo envasados recurren a Snowflake y Microsoft para acelerar el crecimiento a través de experiencias centradas en el cliente basadas en datos e IA, optimizar la planificación del inventario y mejorar la gestión de la cadena de suministro. Snowflake y Microsoft proporcionan la más completa pila de datos, analíticas, aplicaciones e IA para empresas de todos los tamaños y toda clase de usuarios. Snowflake AI Data Cloud en Microsoft Azure simplifica el acceso a los datos de forma segura y permite a los clientes maximizar el valor de sus datos de manera eficiente. La colaboración de las dos empresas supone una mejor interoperabilidad para los clientes, lo que permite acceder a las principales capacidades de ingeniería y analíticas de datos y ofrece valor empresarial a través del desarrollo de aplicaciones de IA y una colaboración fluida.
Obtén más información sobre la colaboración entre Snowflake y Microsoft aquí.
¿Por qué asistir a Accelerate Advertising, Media and Entertainment?
Accelerate Advertising, Media and Entertainment tiene lugar el jueves 3 de abril. Este evento virtual mostrará cómo las organizaciones líderes del sector están construyendo el futuro de la colaboración de datos con Data clean rooms de Snowflake.
Los asistentes explorarán los últimos casos de uso de Data clean rooms para la planificación de audiencia, la activación y la medición multiplataforma, y verán ejemplos reales de cómo los clientes de Snowflake están impulsando resultados transformadores.
Entre los puntos destacados de la agenda se incluyen oportunidades para acelerar:
Una colaboración de datos que respeta la privacidad: únete a un chat con Snowflake y EY para explorar la evolución del panorama de la privacidad de los datos, el futuro de la colaboración y las formas en que las Data clean rooms ayudan a las organizaciones a crear asociaciones seguras y fiables.
La planificación y activación de medios: expertos de Snowflake y Merkle mostrarán cómo las Data clean rooms impulsan una colaboración segura para lograr estrategias de medios más inteligentes. Descubre a través de ejemplos reales cómo aprovechar el poder de los datos de primera mano, adoptar nuevas tecnologías para el uso compartido de datos (data sharing) y crear campañas de marketing personalizadas, todo ello a la vez que proteges la confianza de los consumidores.
La medición de medios: descubre cómo VideoAmp y Warner Bros. Discovery están redefiniendo la medición de medios a través de Data clean rooms. Al fomentar una colaboración segura, facilitan información más detallada sobre la audiencia, mejoran el rendimiento de las campañas y ofrecen analíticas multiplataforma precisas, al tiempo que ayudan a los clientes a mantener los estrictos estándares de privacidad y gobernanza de datos.
Los casos de éxito de los clientes: aprende cómo Indeed utiliza las Data clean rooms para experimentar con el intercambio seguro de datos y obtener información sobre la eficacia de la publicidad digital en varias editoriales. Descubre cómo este entorno interoperable impulsa decisiones más inteligentes y resultados medibles.
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