Comment les leaders du retail et des médias améliorent la satisfaction de leurs clients et leurs profits grâce à la data et à l’IA

Selon une récente enquête, près de neuf cadres dirigeants sur 10 affirment que les écosystèmes de données de leur organisation sont prêts à créer et déployer l’IA. Mais 84 % des professionnels de l'informatique interrogés passent au moins une heure par jour à résoudre des problèmes de données. 70 % y passent une à quatre heures par jour et 14 % y passent plus de quatre heures par jour.
Accelerate 2025 de Snowflake offre aux entreprises une opportunité cruciale d’apprendre à surmonter les obstacles liés aux données et à exploiter tout le potentiel de l’IA. Ces événements virtuels par secteur sont idéaux pour les professionnels de l’informatique et les cadres dirigeants qui veulent rapprocher perception et réalité, construire des socles data efficaces et accélérer leurs initiatives d’IA.
Les sessions mettront en avant les dernières tendances, les cas d’usage innovants et les stratégies pour créer une stratégie data et IA d’entreprise gagnante avec le ROI comme mot clé. Les experts, clients et partenaires de Snowflake partageront des informations stratégiques et des conseils pratiques pour construire un socle data efficace et collaboratif pour l’IA. Les événements proposeront également des démos des cas d’usage clés et des meilleures pratiques.
L’événement Accelerate Retail and Consumer Goods aura lieu le jeudi 20 mars à 11 h 00, heure du Pacifique.
L’événement Accelerate Advertising, Media and Entertainment aura lieu le jeudi 3 avril à 10 h 00, heure du Pacifique.
Pourquoi participer à Accelerate Retail and Consumer Goods ?
Accelerate Retail and Consumer Goods, organisé par Snowflake et Microsoft, débute le jeudi 20 mars. Des experts technologiques et industriels vous expliqueront comment les leaders du retail et de la grande distribution créent des expériences de consommation connectées avec l’AI Data Cloud de Snowflake et optimisent le potentiel de l’IA.
Les participants découvriront comment accélérer leurs flux de travail stratégiques en accédant aux données, technologies et écosystèmes appropriés. Ils apprendront à créer une architecture de données d’entreprise qui donne la priorité à la consommation sécurisée de données en libre-service, exploreront les cas d’usage les plus récents de l’IA et du ML pour gagner en efficacité et s’inspireront des témoignages clients réels.
En améliorant l’expérience client, en optimisant les supply chains et en permettant de prendre des décisions fondées sur des données, l'IA redéfinit le secteur du retail et de la grande distribution, en particulier comment les entreprises échangent avec leurs clients dans un paysage toujours plus numérique, grâce à l’automatisation et à l’agilité. Pour tirer parti de l’IA en toute sécurité, les entreprises doivent établir un socle data efficace et adopter des technologies cloud évolutives pour maximiser son potentiel et la valeur qu’elle apporte. »
Shanthi Rajagopalan
Les points forts du programme comprennent les possibilités de découvrir :
Ce que pensent des leaders du secteur : écoutez des experts de Microsoft, EY et Snowflake discuter des dernières tendances du secteur du retail et de la grande distribution ainsi que des approches pragmatiques de l’utilisation de la data et de l’IA pour stimuler la croissance.
Comment offrir aux utilisateurs métiers des analyses avancées en libre-service : découvrez comment TeePublic utilise Snowflake et Sigma pour moderniser son data stack permettant un accès en temps réel aux informations dans un environnement évolutif et performant. Grâce à une interface simplifiée, une flexibilité accrue et des analyses en libre-service, les équipes peuvent plus facilement identifier les divergences, améliorer les rapports financiers et prendre des décisions plus éclairées.
Les cas d’usage d’IA et de traitement de données non structurées avec un retour sur investissement éprouvé : cette année, les retailers et les marques devront faire face à une forte pression pour démontrer des retours tangibles sur leurs investissements en IA. Découvrez comment les clients de Snowflake exploitent l’IA pour divers cas d’usage commerciaux ainsi que les meilleures pratiques pour évaluer et déployer de nouvelles technologies d’IA et mesurer les résultats.
Des stratégies marketing efficaces qui exploitent la personnalisation et la prise de décision basée sur l’IA : le marketing traditionnel est régi par des règles et des plannings rigides, négligeant souvent le contexte client individuel, ce qui entraîne un désengagement et une croissance lente. Aujourd’hui, les retailers peuvent exploiter une vue à 360 degrés du client et la prise de décision basée sur l’IA pour découvrir de riches informations, permettre une personnalisation basée sur les données en temps réel et maximiser le retour sur investissement. Participez à cette session pour découvrir comment la personnalisation basée sur l’IA de Hightouch a permis à WHOOP d’augmenter ses taux de conversion de ventes croisées de 10 %.
Inscrivez-vous à Accelerate Retail and Consumer Goods pour réserver votre place.
À propos du partenariat entre Microsoft et Snowflake
Les retailers et les fabricants de produits de consommation se tournent vers Snowflake et Microsoft pour accélérer leur croissance grâce à des expériences axées sur le client alimentées par les données et l’IA, pour optimiser la planification des stocks et pour améliorer la gestion de la supply chain. Snowflake et Microsoft fournissent les données, les analyses, les applications et la pile d’IA les plus complètes pour les entreprises de toutes tailles et pour tous les utilisateurs. L’AI Data Cloud de Snowflake sur Microsoft Azure simplifie l’accès aux données en toute sécurité, permettant à ses clients d’optimiser efficacement la valeur de leurs données. Snowflake et Microsoft améliorent l’interopérabilité de leurs clients en rendant les principales capacités de data engineering et d’analyse accessibles et en apportant de la valeur grâce au développement d’applications d’IA et à une collaboration fluide.
En savoir plus sur le partenariat entre Snowflake et Microsoft ici.
Pourquoi participer à Accelerate Advertising, Media and Entertainment ?
Accelerate Advertising, Media and Entertainment aura lieu le jeudi 3 avril. Cet événement virtuel présentera comment les entreprises leaders du secteur construisent l’avenir de la collaboration autour des données avec les data clean rooms de Snowflake.
Les participants exploreront les cas d’usage les plus récents de data clean room pour la planification, l’activation et la mesure d’audience cross-plateforme et découvriront des exemples réels de la façon dont les clients de Snowflake obtiennent des résultats révolutionnaires.
Les points forts du programme comprennent les possibilités d’accélérer :
Une collaboration préservant la confidentialité : rejoignez Snowflake et EY pour explorer l’évolution du paysage de la confidentialité des données, l’avenir de la collaboration et les manières dont les data clean rooms aident les entreprises à créer des partenariats sécurisés et fiables.
La planification et l’activation de médias : des experts de Snowflake et Merkle vous expliqueront comment les data clean rooms favorisent une collaboration sécurisée pour des stratégies médias plus intelligentes. Découvrez à travers des exemples réels comment exploiter la puissance des données internes, adopter de nouvelles technologies de partage de données et créer des campagnes marketing personnalisées, le tout en préservant la confiance des consommateurs.
La mesure de médias : découvrez comment VideoAmp et Warner Bros. Discovery redéfinissent la mesure des médias grâce aux data clean rooms. En favorisant la collaboration sécurisée, ils exploitent des informations plus approfondies sur l’audience, améliorent les performances des campagnes et fournissent des analyses cross-plateforme précises, tout en aidant les clients à respecter des normes strictes en matière de confidentialité et de gouvernance des données.
La réussite client : découvrez comment Indeed utilise les data clean rooms pour expérimenter l'échange sécurisé de données et obtenir des informations sur l'efficacité de la publicité numérique pour plusieurs éditeurs. Découvrez comment cet environnement interopérable permet des décisions plus éclairées et des résultats mesurables.
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