Comment les leaders du retail et des médias améliorent la satisfaction de leurs clients et leurs profits grâce à la data et à l’IA

Selon une récente enquête, près de neuf cadres dirigeants sur 10 affirment que les écosystèmes de données de leur organisation sont prêts à créer et déployer l’IA. Mais 84 % des professionnels de l'informatique interrogés passent au moins une heure par jour à résoudre des problèmes de données. 70 % y passent une à quatre heures par jour et 14 % y passent plus de quatre heures par jour.

Accelerate 2025 de Snowflake offre aux entreprises une opportunité cruciale d’apprendre à surmonter les obstacles liés aux données et à exploiter tout le potentiel de l’IA. Ces événements virtuels par secteur sont idéaux pour les professionnels de l’informatique et les cadres dirigeants qui veulent rapprocher perception et réalité, construire des socles data efficaces et accélérer leurs initiatives d’IA.

Les sessions mettront en avant les dernières tendances, les cas d’usage innovants et les stratégies pour créer une stratégie data et IA d’entreprise gagnante avec le ROI comme mot clé. Les experts, clients et partenaires de Snowflake partageront des informations stratégiques et des conseils pratiques pour construire un socle data efficace et collaboratif pour l’IA. Les événements proposeront également des démos des cas d’usage clés et des meilleures pratiques.

L’événement Accelerate Retail and Consumer Goods aura lieu le jeudi 20 mars à 11 h 00, heure du Pacifique.

L’événement Accelerate Advertising, Media and Entertainment aura lieu le jeudi 3 avril à 10 h 00, heure du Pacifique.

Pourquoi participer à Accelerate Retail and Consumer Goods ?

Accelerate Retail and Consumer Goods, organisé par Snowflake et Microsoft, débute le jeudi 20 mars. Des experts technologiques et industriels vous expliqueront comment les leaders du retail et de la grande distribution créent des expériences de consommation connectées avec l’AI Data Cloud de Snowflake et optimisent le potentiel de l’IA.

Les participants découvriront comment accélérer leurs flux de travail stratégiques en accédant aux données, technologies et écosystèmes appropriés. Ils apprendront à créer une architecture de données d’entreprise qui donne la priorité à la consommation sécurisée de données en libre-service, exploreront les cas d’usage les plus récents de l’IA et du ML pour gagner en efficacité et s’inspireront des témoignages clients réels.