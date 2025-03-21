리테일과 미디어 업계 리더가 데이터와 AI를 통해 고객 만족도와 수익을 증대하는 방법

최근 설문조사에 따르면 비즈니스 리더 10명 중 거의 9명이 자사의 데이터 생태계가 AI를 구축하고 배포할 준비가 되었다고 응답했습니다. 그러나 동 설문조사에 따르면, 무려 84%에 달하는 IT 실무자가 데이터 문제를 해결하는 데 매일 1시간 이상 소비한다고 응답했습니다. 매일 1~4시간을 소비한다는 응답률은 70%, 매일 4시간 이상 소비한다는 응답률은 14%였습니다.

Snowflake의 Accelerate 2025 이벤트는 조직이 데이터 장벽을 극복하고 AI의 잠재력을 최대한 활용하는 방법을 알아볼 수 있는 귀중한 기회를 제공합니다. 산업별로 마련되는 Accelerate 이벤트는 인식과 현실 간 격차를 해소하고 강력한 데이터 파운데이션을 구축하고 AI 이니셔티브를 가속화하고자 하는 IT 전문가 및 비즈니스 리더를 위한 행사입니다.

각 세션에서는 최신 산업 동향, 혁신적인 사용 사례 및 ROI를 최우선하는 성공적인 엔터프라이즈 데이터 및 AI 전략을 수립하기 위한 여러 접근법을 소개합니다. Snowflake 전문가, 고객, 파트너들은 AI를 위한 견고하고 협업 가능한 데이터 파운데이션을 구축하기 위한 전략적 인사이트와 실질적인 팁을 공유할 것입니다. 또한 본 이벤트에서는 주요 사용 사례와 모범 사례에 대한 데모도 제공될 예정입니다.

리테일/소비재 산업을 위한 Accelerate 이벤트는 3월 20일 목요일 11 a.m.(PT)에 개최됩니다.

광고, 미디어 및 엔터테인먼트 산업을 위한 Accelerate 이벤트는 4월 3일 목요일 10 a.m.(PT)에 열립니다.

‘Accelerate Retail and Consumer Goods’ 이벤트에 참여해야 하는 이유

Snowflake와 Microsoft가 주최하는 Accelerate Retail and Consumer Goods 이벤트가 3월 20일 목요일에 시작됩니다. 선도적인 리테일 기업이 Snowflake AI 데이터 클라우드 통해 커넥티드 소비자 경험을 구축하고 AI의 잠재력을 극대화하는 방법에 대한 기술 및 산업 전문가의 인사이트를 들어보세요.

본 이벤트에 참가하면 올바른 데이터, 기술 및 생태계 액세스를 바탕으로 중요한 비즈니스 워크플로우를 가속화하는 방법을 알게 될 것입니다. 또한 안전한 셀프서비스 데이터 소비를 우선시하는 엔터프라이즈 데이터 아키텍처를 구축하는 방법을 배우고 효율성을 높이기 위한 최신 AI/ML 사용 사례를 탐색하고 실제 고객 성공 사례로부터 영감을 얻게 될 것입니다.