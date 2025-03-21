리테일과 미디어 업계 리더가 데이터와 AI를 통해 고객 만족도와 수익을 증대하는 방법

최근 설문조사에 따르면 비즈니스 리더 10명 중 거의 9명이 자사의 데이터 생태계가 AI를 구축하고 배포할 준비가 되었다고 응답했습니다. 그러나 동 설문조사에 따르면, 무려 84%에 달하는 IT 실무자가 데이터 문제를 해결하는 데 매일 1시간 이상 소비한다고 응답했습니다. 매일 1~4시간을 소비한다는 응답률은 70%, 매일 4시간 이상 소비한다는 응답률은 14%였습니다.
Snowflake의 Accelerate 2025 이벤트는 조직이 데이터 장벽을 극복하고 AI의 잠재력을 최대한 활용하는 방법을 알아볼 수 있는 귀중한 기회를 제공합니다. 산업별로 마련되는 Accelerate 이벤트는 인식과 현실 간 격차를 해소하고 강력한 데이터 파운데이션을 구축하고 AI 이니셔티브를 가속화하고자 하는 IT 전문가 및 비즈니스 리더를 위한 행사입니다.
각 세션에서는 최신 산업 동향, 혁신적인 사용 사례 및 ROI를 최우선하는 성공적인 엔터프라이즈 데이터 및 AI 전략을 수립하기 위한 여러 접근법을 소개합니다. Snowflake 전문가, 고객, 파트너들은 AI를 위한 견고하고 협업 가능한 데이터 파운데이션을 구축하기 위한 전략적 인사이트와 실질적인 팁을 공유할 것입니다. 또한 본 이벤트에서는 주요 사용 사례와 모범 사례에 대한 데모도 제공될 예정입니다.
리테일/소비재 산업을 위한 Accelerate 이벤트는 3월 20일 목요일 11 a.m.(PT)에 개최됩니다.
광고, 미디어 및 엔터테인먼트 산업을 위한 Accelerate 이벤트는 4월 3일 목요일 10 a.m.(PT)에 열립니다.
‘Accelerate Retail and Consumer Goods’ 이벤트에 참여해야 하는 이유
Snowflake와 Microsoft가 주최하는 Accelerate Retail and Consumer Goods 이벤트가 3월 20일 목요일에 시작됩니다. 선도적인 리테일 기업이 Snowflake AI 데이터 클라우드 통해 커넥티드 소비자 경험을 구축하고 AI의 잠재력을 극대화하는 방법에 대한 기술 및 산업 전문가의 인사이트를 들어보세요.
본 이벤트에 참가하면 올바른 데이터, 기술 및 생태계 액세스를 바탕으로 중요한 비즈니스 워크플로우를 가속화하는 방법을 알게 될 것입니다. 또한 안전한 셀프서비스 데이터 소비를 우선시하는 엔터프라이즈 데이터 아키텍처를 구축하는 방법을 배우고 효율성을 높이기 위한 최신 AI/ML 사용 사례를 탐색하고 실제 고객 성공 사례로부터 영감을 얻게 될 것입니다.
AI는 고객 경험을 제고하고 공급망을 최적화하며 데이터 기반 의사 결정을 가능케함으로써, 디지털화가 가속화하고 있는 환경에서 비즈니스가 소비자와 관계를 맺어가는 방식과 새로운 차원의 자동화와 애질리티 수준에서 운영하는 방식을 재정의하고 있습니다. 기업들이 AI를 안전하게 성공적으로 활용하기 위해서는 반드시 강력한 데이터 파운데이션을 확립하고 잠재력과 비즈니스 가치를 극대화할 수 있는 확장가능한 클라우드 기술을 채택해야 합니다."
Shanthi Rajagopalan
본 이벤트는 어젠다별로 다음과 같은 기회를 제공합니다.
산업 리더로부터 인사이트 얻기: Microsoft, EY, Snowflake의 전문가들이 리테일/소비재 산업의 최신 동향과 데이터와 AI를 사용하여 성장을 촉진하는 실무적 접근 방식을 논의합니다.
비즈니스 사용자의 고급 셀프서비스 분석 활용을 지원하는 방법 알아보기: TeePublic이 확장 가능하고 성능이 뛰어난 환경에서 실시간으로 인사이트에 액세스를 할 수 있도록 Snowflake Sigma를 사용하여 데이터 스택을 현대화한 방법을 알아보세요. 단순화된 인터페이스, 향상된 유연성 및 셀프서비스 분석을 통해 팀은 불일치를 더 쉽게 식별하고, 재무 보고를 개선하고, 보다 정보에 입각한 의사 결정을 추진할 수 있습니다.
ROI가 증명된 AI 및 비정형 데이터 처리 사용 사례 살펴보기: 올해 리테일 업계와 브랜드들은 AI 투자의 실질적인 수익을 입증해야 하는 상당한 압박에 직면하게 될 것입니다. Snowflake 고객들이 다양한 비즈니스 사용 사례에 AI를 활용하는 방법을 알아보고, 새로운 AI 기술을 평가 및 배포하고 결과를 측정하기 위한 모범 사례를 만나보세요.
개인화 및 AI 의사 결정을 활용하는 효과적인 마케팅 전략 배우기: 전통적인 마케팅은 엄격한 규칙과 일정에 따라 운영되며, 고객의 개별 컨텍스트를 무시하는 경우가 많아 단절이 발생하고 성장이 느립니다. 오늘날의 리테일 업체는 고객 및 AI 의사 결정에 대한 360도 뷰를 활용하여 풍부한 인사이트를 얻고, 실시간으로 데이터 중심 개인화를 실현하고, ROI를 극대화할 수 있습니다. 이 세션에서는 Hightouch의 AI 기반 개인화 실행 방식과 크로스셀링 전환율을 10% 증대시킨 WHOOP의 사례를 소개합니다.
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Microsoft와 Snowflake의 파트너십
리테일 및 소비재 기업들은 데이터와 AI를 기반으로 고객 중심 경험에 집중하면서 성장을 가속화하고 재고 계획을 최적화하며 공급망 관리를 개선하기 위해 Snowflake와 Microsoft를 선택합니다. Snowflake와 Microsoft는 모든 규모의 엔터프라이즈와 모든 사용자를 위해 가장 포괄적인 데이터, 분석, 앱 및 AI 스택을 제공합니다. Microsoft Azure에서 제공되는 Snowflake AI 데이터 클라우드는 데이터 액세스를 안전하게 단순화하여 고객이 데이터 가치를 효율적으로 극대화할 수 있도록 지원합니다. Snowflake와 Microsoft는 고객이 선도적인 데이터 엔지니어링 및 분석 기능에 액세스하여 AI 애플리케이션 개발 및 원활한 협업을 통해 비즈니스 가치를 실현할 수 있도록 상호운용성을 강화합니다.
Snowflake와 Microsoft의 파트너십을 자세히 알아보세요.
‘Accelerate Advertising, Media and Entertainment’ 이벤트에 참여해야 하는 이유
4월 3일 목요일에 열리는 Accelerate Advertising, Media and Entertainment 이벤트는 산업 선도 조직이 Snowflake Data Clean Rooms를 통해 미래의 데이터 협업을 어떻게 그려가고 있는지 보여줍니다.
참가자들은 잠재 고객 계획, 활성화 및 크로스 플랫폼 측정을 위한 최신 Data Clean Roooms 사용 사례를 살펴보고 Snowflake 고객이 혁신적인 결과를 도출하는 실제 사례를 확인할 수 있습니다.
이 이벤트에서는 어젠다별로 다음을 가속화할 기회를 제공합니다.
완벽한 개인정보 보호 기능을 갖춘 데이터 협업: Snowflake와 EY의 노변 대화에 참여하여 점차 진화하는 데이터 개인정보 보호 구도, 협업의 미래, Data Clean Rooms가 안전하고 신뢰할 수 있는 파트너십을 구축하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
미디어 계획 및 활성화: Snowflake와 Merkle의 전문가가 더욱 스마트한 미디어 전략을 위해 Data Clean Rooms을 활용하여 안전한 협업을 촉진하는 방법을 보여줍니다. 퍼스트 파티 데이터를 활용하고, 새로운 데이터 공유 기술을 채택하고, 개인화된 마케팅 캠페인을 만드는 동시에 소비자 신뢰를 보호하는 방법을 실제 사례를 통해 살펴보세요.
미디어 측정: VideoAmp와 Warner Bros. Discovery는 Data Clean Rooms를 통해 미디어 성과 측정을 재정의하고 있습니다. 안전한 협업을 촉진하여 보다 심층적인 잠재 고객 인사이트를 얻고, 캠페인 성과를 개선하고, 정확한 크로스 플랫폼 분석을 제공하는 동시에 고객이 엄격한 소비자 개인정보 보호 및 데이터 거버넌스 표준을 유지할 수 있도록 지원합니다.
고객 성공 사례: Indeed가 Data Clean Rooms를 사용하여 안전한 데이터 교환을 실험하고 여러 퍼블리셔에서 디지털 광고 효과에 대한 인사이트를 얻는 방법을 알아보세요. 이렇게 상호운용성을 갖춘 환경이 보다 스마트한 의사 결정을 촉진하고 측정 가능한 결과를 도출하는 방법을 알아보세요.
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