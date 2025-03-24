In che modo i leader dei settori retail e media migliorano la soddisfazione dei clienti e i profitti con i dati e l’AI

Secondo un recente sondaggio, quasi nove leader aziendali su dieci affermano che gli ecosistemi di dati delle loro organizzazioni sono pronti per lo sviluppo e l’implementazione dell’AI. Tuttavia, l’84% dei professionisti IT intervistati dedica almeno un’ora al giorno alla risoluzione dei problemi associati ai dati. Il 70% impiega da una a quattro ore al giorno a risolvere i problemi dei dati, mentre il 14% impiega più di quattro ore al giorno.

Snowflake Accelerate 2025 offre alle organizzazioni un’opportunità unica per imparare a superare gli ostacoli legati ai dati e sbloccare il pieno potenziale dell’AI. Questi eventi virtuali specifici del settore sono ideali per i professionisti IT e i leader aziendali che vogliono colmare il divario tra percezione e realtà, creare una solida data foundation e accelerare le proprie iniziative AI.

Le sessioni mettono in luce gli ultimi trend del settore, i casi d’uso innovativi e le strategie per creare una strategia dati e AI vincente che metta il ROI in primo piano. Esperti, clienti e partner Snowflake condividono insight strategici e suggerimenti pratici per creare una solida piattaforma dati per l’AI, pronta per la collaborazione. Durante gli eventi sono presentate anche demo di casi d’uso e best practice chiave.

L’evento Accelerate per il settore retail e beni di consumo si è tenuto giovedì 20 marzo ed è ora disponibile on demand.

L’evento Accelerate per il settore pubblicità, media e entertainment si terrà giovedì 3 aprile alle 10 a.m. PT.

Perché seguire Accelerate Retail and Consumer Goods?

All’evento Snowflake e Microsoft Accelerate Retail and Consumer Goods esperti di tecnologia e di mercato raccontano in che modo retailer e produttori di CPG leader stanno creando customer experience connesse con l’AI Data Cloud Snowflake e massimizzando il potenziale dell’AI.

Scopri come accelerare i flussi di lavoro aziendali critici con i giusti dati, tecnologie e accesso all’ecosistema. Imparera a costruire un’architettura dati aziendale che dia la priorità al consumo sicuro dei dati self-service, esplora i più recenti casi d’uso di AI/ML per aumentare l’efficienza e lasciati ispirare dalle storie di successo dei clienti del mondo reale.