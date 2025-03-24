In che modo i leader dei settori retail e media migliorano la soddisfazione dei clienti e i profitti con i dati e l’AI

Secondo un recente sondaggio, quasi nove leader aziendali su dieci affermano che gli ecosistemi di dati delle loro organizzazioni sono pronti per lo sviluppo e l’implementazione dell’AI. Tuttavia, l’84% dei professionisti IT intervistati dedica almeno un’ora al giorno alla risoluzione dei problemi associati ai dati. Il 70% impiega da una a quattro ore al giorno a risolvere i problemi dei dati, mentre il 14% impiega più di quattro ore al giorno.
Snowflake Accelerate 2025 offre alle organizzazioni un’opportunità unica per imparare a superare gli ostacoli legati ai dati e sbloccare il pieno potenziale dell’AI. Questi eventi virtuali specifici del settore sono ideali per i professionisti IT e i leader aziendali che vogliono colmare il divario tra percezione e realtà, creare una solida data foundation e accelerare le proprie iniziative AI.
Le sessioni mettono in luce gli ultimi trend del settore, i casi d’uso innovativi e le strategie per creare una strategia dati e AI vincente che metta il ROI in primo piano. Esperti, clienti e partner Snowflake condividono insight strategici e suggerimenti pratici per creare una solida piattaforma dati per l’AI, pronta per la collaborazione. Durante gli eventi sono presentate anche demo di casi d’uso e best practice chiave.
L’evento Accelerate per il settore retail e beni di consumo si è tenuto giovedì 20 marzo ed è ora disponibile on demand.
L’evento Accelerate per il settore pubblicità, media e entertainment si terrà giovedì 3 aprile alle 10 a.m. PT.
Perché seguire Accelerate Retail and Consumer Goods?
All’evento Snowflake e Microsoft Accelerate Retail and Consumer Goods esperti di tecnologia e di mercato raccontano in che modo retailer e produttori di CPG leader stanno creando customer experience connesse con l’AI Data Cloud Snowflake e massimizzando il potenziale dell’AI.
Scopri come accelerare i flussi di lavoro aziendali critici con i giusti dati, tecnologie e accesso all’ecosistema. Imparera a costruire un’architettura dati aziendale che dia la priorità al consumo sicuro dei dati self-service, esplora i più recenti casi d’uso di AI/ML per aumentare l’efficienza e lasciati ispirare dalle storie di successo dei clienti del mondo reale.
L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo della vendita al dettaglio e dei beni di consumo, offrendo un'esperienza cliente senza precedenti, ottimizzando le catene di approvvigionamento e consentendo decisioni basate sui dati. Oggi le aziende possono interagire con i consumatori in un mondo sempre più digitale e operare con nuovi livelli di automazione e agilità. Per sfruttare al meglio l’AI, le aziende devono costruire una solida data foundation e adottare tecnologie cloud scalabili per massimizzare il loro potenziale e il valore aziendale, creando un ambiente di lavoro dinamico e innovativo.”
Shanthi Rajagopalan
Questo evento offre l'opportunità di:
Ottenere insight dai leader del settore: esperti di Microsoft, EY e Snowflake discutono le ultime tendenze nel settore retail e beni di consumo e gli approcci pragmatici all’utilizzo dei dati e dell’AI per stimolare la crescita.
Scoprire come abilitare gli utenti business con analisi self-service avanzate: TeePublic utilizza Snowflake e Sigma per modernizzare il suo data stack e accedere in tempo reale agli insight in un ambiente scalabile e performante. Con un’interfaccia semplificata, una maggiore flessibilità e analisi self-service, i team possono identificare più facilmente le discrepanze, migliorare la reportistica finanziaria e supportare processi decisionali più informati.
Esplorare i casi d’uso di AI ed elaborazione dei dati non strutturati con un ROI comprovato: quest’anno retailer e brand subiranno forti pressioni per dimostrare un ritorno tangibile sui loro investimenti nell’AI. Scopri in che modo i clienti Snowflake sfruttano l’AI per una varietà di casi d’uso aziendali e scopri le best practice per la valutazione e l’implementazione di nuove tecnologie AI e la misurazione dei risultati.
Conoscere strategie di marketing efficaci che sfruttano la personalizzazione e i processi decisionali basati sull’AI: il marketing tradizionale opera secondo regole e schemi rigidi, spesso trascurando il contesto dei singoli clienti, determinando un disimpegno e una crescita lenta. Oggi, i retailer possono sfruttare una visione a 360 gradi del processo decisionale basato sui clienti e sull’AI per scoprire ricchi insight, consentire la personalizzazione data-driven in tempo reale e massimizzare il ROI. Durante l’evento potrai vedere esempi di personalizzazione basata sull’AI di Hightouch e scoprire in che modo WHOOP ha aiutato a incrementare le conversioni cross-selling del 10%.
Registrati e segui Accelerate Retail and Consumer Goods on demand.
Informazioni sulla partnership tra Microsoft e Snowflake
Retailer e aziende CPG scelgono Snowflake e Microsoft per accelerare la crescita attraverso customer experience basate sui dati e sull’AI, ottimizzare la pianificazione dell’inventario e migliorare la gestione della supply chain. Snowflake e Microsoft forniscono dati, analisi, app e stack AI completi per ogni tipo di utente e organizzazioni di tutte le dimensioni. L’AI Data Cloud Snowflake su Microsoft Azure semplifica l’accesso ai dati in modo sicuro, consentendo ai clienti di massimizzare il valore dei propri dati in modo efficiente. Snowflake e Microsoft migliorano l’interoperabilità per i clienti rendendo accessibili le principali funzionalità di data engineering e analisi e fornendo valore aziendale attraverso lo sviluppo di applicazioni AI e la collaborazione continua.
Scopri di più sulla collaborazione tra Snowflake e Microsoft qui.
Perché partecipare ad Accelerate Advertising, Media and Entertainment?
Accelerate Advertising, Media and Entertainment si terrà giovedì 3 aprile. Questo evento virtuale mostrerà come le organizzazioni leader del settore stanno costruendo il futuro della collaborazione sui dati con le Data Clean Room Snowflake.
Esplora gli ultimi casi d’uso di data clean room per la pianificazione dell’audience, l’attivazione e la misurazione cross-platform e scopri esempi reali di come i clienti Snowflake stanno ottenendo risultati trasformativi.
L’evento propone diverse opportunità di accelerare:
Collaborazione che tutela la privacy: Snowflake ed EY esplorano l’evoluzione del panorama della privacy dei dati, il futuro della collaborazione e i modi in cui le Data Clean Room aiutano le organizzazioni a creare partnership sicure e affidabili.
Media planning e attivazione: esperti di Snowflake e Merkle illustrano come le data clean room promuovono la collaborazione sicura per una media strategy più intelligente. Scopri attraverso esempi reali come sbloccare il potere dei dati di prima parte, adottare nuove tecnologie di data sharing e creare campagne di marketing personalizzate, il tutto salvaguardando la fiducia dei consumatori.
Misurazione dei media: scopri come VideoAmp e Warner Bros. Discovery stanno ridefinendo la misurazione dei media attraverso le Data Clean Room. Promuovendo una collaborazione sicura, sbloccano insight più approfonditi sull’audience, migliorano le prestazioni delle campagne e forniscono analisi cross-platform precise, il tutto aiutando i clienti a rispettare rigorosi standard di privacy e governance dei dati.
Una storia di successo: scopri come Indeed utilizza le data clean room per condurre esperimenti sullo scambio sicuro dei dati e ottenere insight sull’efficacia della pubblicità digitale sui media di più editori. Questo ambiente interoperabile promuove decisioni più intelligenti e risultati misurabili.
Vuoi velocizzare il tuo business?
Prenota il tuo posto ad Accelerate Advertising, Media and Entertainment.