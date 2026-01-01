Polaris Catalog ist jetzt Open Source

Im Juni 2024 kündigte Snowflake Polaris Catalog an, um Unternehmen und der Iceberg-Community ein neues Maß an Auswahl, Flexibilität und Kontrolle über ihre Daten zu bieten. Sie ermöglicht offenere, sichere Lakehouse-Architekturen mit breiter Lese- und Schreib-Interoperabilität und motorübergreifender Zugriffskontrolle. Apache IcebergTM hat die Datenmobilität erheblich verbessert, indem es eine riesige Community rund um einen offenen Standard aufgebaut hat. Der nächste logische Schritt ist ein offener, communitybasierter Katalog, der Iceberg ergänzt. Das öffnet die Tür für eine wirklich anbieterneutrale Interoperabilität, die viele Unternehmen wollen.

Polaris Catalog ist ab sofort Open Source unter der Apache 2.0-Lizenz und jetzt auf GitHub verfügbar. Snowflakes neuer Service powered by Polaris Catalog ist jetzt in Public Preview für Snowflake-Kunden verfügbar.