Willkommen bei Snowflakes Startup Spotlight, wo wir von großartigen Unternehmen erfahren, die auf Snowflake Geschäfte aufbauen. In dieser Ausgabe erfahren Sie, wie Houssam Fahs, CEO und Mitgründer von KAWA Analytics, die Entwicklung datengestützter Anwendungen mit einer hochmodernen, KI-nativen Plattform revolutionieren will, die auf Skalierbarkeit ausgelegt ist.

Was inspiriert Sie als Gründer?

Mich inspiriert die Idee, traditionell komplexe Aufgaben – wie die Entwicklung robuster datengestützter Anwendungen – zu vereinfachen und für alle verfügbar zu machen. Das Bestreben, leistungsstarke Tools zu demokratisieren und die Art und Weise, wie Unternehmen mit Daten interagieren, neu zu definieren, motiviert mich täglich.

Wie würden Sie KAWA Analytics beschreiben?

KAWA Analytics ist der ultimative Data Application Builder, der KI-gestützte Analytics und Automatisierung kombiniert, um Unternehmen bei der mühelosen Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen zu unterstützen.

Unternehmen müssen Rohdaten schnell in verwertbare Anwendungen verwandeln, was jedoch oft teure Infrastruktur, Coding, individuelle Datenanalysen und komplexe Integrationen erfordert. KAWA vereinfacht dies, indem es alle Bausteine – Datenintegration, eine Tabellenkalkulationsschnittstelle, Automatisierung, KI und Visualisierung – in einer einzigen Plattform bereitstellt.

Was ist das Coolste, das Sie mit Daten anstellen?

Wir machen Daten verwertbar, indem wir die Lücke zwischen Rohanalytik und betrieblichen Workflows schließen. Benutzer:innen können in wenigen Minuten automatisierte Echtzeit-Handelsbots, Betrugserkennungs-Apps und Dashboards für Kundeneinblicke erstellen, ohne sich um die Infrastruktur kümmern zu müssen.

Warum haben Sie sich für Snowflake entschieden?

Snowflake ist unübertroffen in der Lage, riesige Datenmengen sicher und effizient zu verarbeiten. Dank der Skalierbarkeit und des integrierten Snowflake Marketplace können wir uns auf die Entwicklung von App-Funktionen konzentrieren und gleichzeitig nahtlos das Data Backbone verwalten.

Wie hat das Snowflake Native App Framework die Wachstums- und Entwicklungsstrategie Ihres Start-ups geprägt?

Mit dem Snowflake Native App Framework ist die nahtlos Integration mit Unternehmensdaten möglich und gleichzeitig können wir die Leistungsfähigkeit von Snowflake für Skalierbarkeit und Sicherheit nutzen. Durch die direkte Bereitstellung innerhalb des Snowflake-Kundenkontos können Unternehmen Anwendungen direkt dort entwickeln, wo sich ihre Daten befinden, und so Latenzzeiten und unnötige Komplexität reduzieren.

Es hat auch unsere Markteinführungsstrategie beschleunigt. Der Zugang zu Snowflake Marketplace bot eine integrierte Zielgruppe potenzieller Kundenunternehmen und reduzierte so Zeit und Kosten für die Kundenakquise drastisch. Wir konnten den Umsatz optimieren, indem wir Kunden ermöglichten, unsere Anwendungen auf dem Snowflake Marketplace mit ihren vorhandenen Snowflake-Ausgaben zu kaufen. So werden Hindernisse bei der Beschaffung beseitigt, die Einführung beschleunigt und wir können schneller skalieren.

KI ist in aller Munde. Wie hat sich das auf Ihr Start-up ausgewirkt?

KI ist das Herzstück unseres Produkts. KAWA nutzt KI, um Arbeitsabläufe zu automatisieren, Einblicke zu gewinnen und Anwender:innen dabei zu unterstützen, Anwendungen schneller zu erstellen. Sie hat auch unsere Roadmap geprägt, da generative KI neue Möglichkeiten für Anwendungsdesign und Automatisierung eröffnet.

Was denken Sie als Gründer und Innovator über die rasante Veränderung der KI-Landschaft?

KI-Agenten transformieren Arbeitsabläufe, indem sie eine dynamische, adaptive und proaktive Aufgabenausführung ermöglichen und dabei nie dagewesene Effizienz versprechen. Ethikfragen wie Vertrauen und Verantwortlichkeit bleiben jedoch entscheidend, insbesondere in sensiblen Branchen.

Wir bei KAWA stellen sicher, dass Menschen miteinbezogen werden, um KI-Ausgaben zu validieren, und unsere Agents sind darauf abgestimmt, bestehende KAWA-Blöcke zu nutzen, was Halluzinationen ausschließt und maximale Zuverlässigkeit garantiert.

Was raten Sie anderen Start-up-Gründern?

Der beste Rat, den ich erhielt, bestand darin, Funktionen zu entwickeln, die nicht nur sofortige Anforderungen, sondern auch langfristige Skalierbarkeit berücksichtigen. Beginnen Sie immer mit einer einfachen, iterativen ersten Version, aber achten Sie darauf, dass diese auf einer soliden Grundlage entwickelt wird, die mit der Endvision übereinstimmt. Dieser Ansatz, der für komplexe Tools wie KAWA entscheidend ist, verhindert kostspielige Umgestaltungen und unterstützt nachhaltiges Wachstum.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie KAWA Analytics nutzen können, um Unternehmensanwendungen und KI-Workflows bei kawa.ai. zu entwickeln. Sie können auch die App KAWA AI im Snowflake Marketplace ausprobieren oder den Beitrag des Unternehmens im Snowflake Builder Blog auf Medium lesen, um technische Details zu erhalten.