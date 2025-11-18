Jedes Unternehmen steht heute vor der gleichen zentralen Herausforderung: Wie lässt sich die Notwendigkeit, riesige Datenmengen aufzubewahren, mit dem wachsenden Druck zur Kostensenkung in Einklang bringen? Ein Finanzdienstleistungsunternehmen muss möglicherweise jahrelange Modellergebnisse für regulatorische Prüfungen aufbewahren. Ein Medienunternehmen sammelt möglicherweise Terabytes an Protokolldaten, die selten benötigt, aber dennoch aufbewahrt werden müssen. Sicherheitsteams in allen Branchen erzeugen unzählige Protokolle, die zwar essenziell sind, aber nur selten abgerufen werden. Ob es um Compliance, Analytics oder operative Nachvollziehbarkeit geht – die Situation ist immer dieselbe: Daten, die einst geschäftskritisch waren, werden im Laufe der Zeit kalt, bleiben aber zu wertvoll oder rechtlich vorgeschrieben, um sie zu löschen.
Bei Snowflake verfolgen wir das Ziel, Komplexes einfach zu machen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, freuen wir uns, die allgemeine Verfügbarkeit von Storage Lifecycle Policies bekannt zu geben. Diese Funktion bietet eine einfache, automatisierte Lösung zur Verwaltung des Datenlebenszyklus – sie hilft Ihnen, Speicherkosten für ruhende Daten um bis zu 55–90 % zu reduzieren und gleichzeitig die Compliance mit minimalem Betriebsaufwand zu gewährleisten.
In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Storage Lifecycle Policies den Lebenszyklus Ihrer Daten automatisch verwalten – von der Archivierung kalter Daten bis zur Löschung abgelaufener Datensätze. So sparen Sie Kosten, erfüllen Compliance-Vorgaben und können sich auf Innovation statt Infrastruktur konzentrieren.
Was ist eine Storage Lifecycle Policy?
Eine Storage Lifecycle Policy ist ein Objekt auf Schemaebene, mit dem Sie Daten aus Standard-Snowflake-Tabellen automatisch archivieren oder löschen können. Diese Richtlinien greifen auf Zeilenebene und ermöglichen eine präzise Steuerung, welche Daten auf Basis einer definierten Zeitachse archiviert oder gelöscht werden. Sie definieren einfach einen Richtlinienausdruck – Snowflake übernimmt den Rest und führt die Richtlinie täglich automatisch auf gemeinsam genutzten Rechenressourcen aus.
Der Einstieg erfolgt in zwei Schritten, mit neuen Berechtigungen, die es Ihnen ermöglichen, genau zu steuern, wer Richtlinien verwalten und anwenden darf:
Erstellen einer Richtlinie, die angibt, welche Zeilen archiviert oder gelöscht werden sollen.
Anwenden der Richtlinie auf eine oder mehrere Tabellen.
Hier ein kurzes Beispiel:
Schritt 1: Richtlinie erstellen
Erstellen Sie eine Storage Lifecycle Policy, die Daten, die älter als 360 Tage sind, fünf Jahre lang in der COLD-Stufe archiviert, bevor sie gelöscht werden.
Schritt 2: Richtlinie anwenden
Verknüpfen Sie die Richtlinie mit einer Tabelle (my_table).
Wichtige Vorteile:
„Bei der Größe von Block ist die Verwaltung von Petabytes an Sicherheitsprotokollen für Compliance nicht nur eine operative Herausforderung, sondern ein Technologieproblem, das Innovation erfordert“, so Bryan Cha, Staff Platform Security Engineer bei Block. „Wir brauchten eine effizientere Möglichkeit, unsere Aufbewahrungspflichten von sieben Jahren zu erfüllen, ohne unsere Fähigkeit zum Schutz unserer Kunden zu beeinträchtigen. Als wir diese Herausforderung an Snowflake herantrugen, erkannten sie die größere Chance und entwickelten die Storage Lifecycle Policies. Wir arbeiteten während der gesamten Entwicklung eng zusammen, testeten die Funktion in unserer Produktionsumgebung und teilten Erkenntnisse, die das endgültige Design entscheidend beeinflussten. Das Ergebnis ist eine Lösung, die unsere Sicherheitslage stärkt und zugleich zeigt, was möglich ist, wenn man Infrastrukturherausforderungen mit einer technologiegetriebenen Denkweise angeht."
Speicherkosten drastisch reduzieren
Storage Lifecycle Policies helfen Ihnen, Kosten zu optimieren, indem ältere, selten genutzte Daten automatisch in günstigere Archivierungsebenen verschoben werden. Für Daten, die länger als ein Jahr mit gelegentlichem Zugriff aufbewahrt werden (z. B. 10 % Abruf alle sechs Monate), können Sie mit der COOL-Stufe 67–77 % an Speicher- und Verwaltungskosten einsparen. Mit der COLD-Stufe lassen sich Einsparungen von bis zu 90 % erzielen.
Optimierte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Automatisieren Sie die Aufbewahrung und Löschung von Daten, um Compliance-Anforderungen mühelos zu erfüllen. Sie können Richtlinien so konfigurieren, dass Daten für einen festgelegten Zeitraum archiviert werden, bevor sie dauerhaft gelöscht werden – oder sie einfach ablaufen lassen und direkt löschen, um die Data-Governance-Standards Ihres Unternehmens einzuhalten.
Operative Komplexität reduzieren
Snowflake automatisiert den gesamten Datenlebenszyklus vollständig und entlastet Ihr Team von der Pflege komplexer manueller Skripte. So sinkt der operative Aufwand, und Ihr Team kann sich auf die Wertschöpfung aus Daten konzentrieren. Über die Tabellenfunktion STORAGE_LIFECYCLE_POLICY_HISTORY können Sie Richtlinienausführungen jederzeit überwachen und so volle Transparenz sicherstellen.
On-Demand-Abruf aus dem Archiv
Sie können gezielt eine Kopie archivierter Daten in eine neue Tabelle laden, indem Sie einen einfachen Befehl mit einer WHERE-Klausel verwenden – so behalten Sie beim Abruf dieselbe präzise Kontrolle wie bei der Archivierung.
Jetzt starten
Storage Lifecycle Policies sind jetzt allgemein für alle Kunden verfügbar. Die Archivierungsstufen (COOL und COLD) stehen in allen AWS-Regionen zur Verfügung; Ablaufrichtlinien werden in allen Regionen und Clouds (AWS, Azure, GCP) unterstützt. Die Archivierungsebene in Azure ist derzeit als Preview verfügbar. Vereinfachen Sie Ihr Datenmanagement, senken Sie Speicherkosten und erreichen Sie Ihre Compliance-Ziele – noch heute. Wenn Sie mehr erfahren möchten, lesen Sie die Snowflake-Dokumentation.