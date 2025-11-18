Jedes Unternehmen steht heute vor der gleichen zentralen Herausforderung: Wie lässt sich die Notwendigkeit, riesige Datenmengen aufzubewahren, mit dem wachsenden Druck zur Kostensenkung in Einklang bringen? Ein Finanzdienstleistungsunternehmen muss möglicherweise jahrelange Modellergebnisse für regulatorische Prüfungen aufbewahren. Ein Medienunternehmen sammelt möglicherweise Terabytes an Protokolldaten, die selten benötigt, aber dennoch aufbewahrt werden müssen. Sicherheitsteams in allen Branchen erzeugen unzählige Protokolle, die zwar essenziell sind, aber nur selten abgerufen werden. Ob es um Compliance, Analytics oder operative Nachvollziehbarkeit geht – die Situation ist immer dieselbe: Daten, die einst geschäftskritisch waren, werden im Laufe der Zeit kalt, bleiben aber zu wertvoll oder rechtlich vorgeschrieben, um sie zu löschen.

Bei Snowflake verfolgen wir das Ziel, Komplexes einfach zu machen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, freuen wir uns, die allgemeine Verfügbarkeit von Storage Lifecycle Policies bekannt zu geben. Diese Funktion bietet eine einfache, automatisierte Lösung zur Verwaltung des Datenlebenszyklus – sie hilft Ihnen, Speicherkosten für ruhende Daten um bis zu 55–90 % zu reduzieren und gleichzeitig die Compliance mit minimalem Betriebsaufwand zu gewährleisten.

In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Storage Lifecycle Policies den Lebenszyklus Ihrer Daten automatisch verwalten – von der Archivierung kalter Daten bis zur Löschung abgelaufener Datensätze. So sparen Sie Kosten, erfüllen Compliance-Vorgaben und können sich auf Innovation statt Infrastruktur konzentrieren.

Was ist eine Storage Lifecycle Policy?

Eine Storage Lifecycle Policy ist ein Objekt auf Schemaebene, mit dem Sie Daten aus Standard-Snowflake-Tabellen automatisch archivieren oder löschen können. Diese Richtlinien greifen auf Zeilenebene und ermöglichen eine präzise Steuerung, welche Daten auf Basis einer definierten Zeitachse archiviert oder gelöscht werden. Sie definieren einfach einen Richtlinienausdruck – Snowflake übernimmt den Rest und führt die Richtlinie täglich automatisch auf gemeinsam genutzten Rechenressourcen aus.

Der Einstieg erfolgt in zwei Schritten, mit neuen Berechtigungen, die es Ihnen ermöglichen, genau zu steuern, wer Richtlinien verwalten und anwenden darf:

Erstellen einer Richtlinie, die angibt, welche Zeilen archiviert oder gelöscht werden sollen. Anwenden der Richtlinie auf eine oder mehrere Tabellen.

Hier ein kurzes Beispiel:

Schritt 1: Richtlinie erstellen

Erstellen Sie eine Storage Lifecycle Policy, die Daten, die älter als 360 Tage sind, fünf Jahre lang in der COLD-Stufe archiviert, bevor sie gelöscht werden.