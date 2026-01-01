Snowflakes Unistore vereinheitlicht transaktionale und analytische Daten mit der allgemeinen Verfügbarkeit von Hybrid Tables

Wir freuen uns, die allgemeine Verfügbarkeit von Hybrid Tables in allen kommerziellen AWS-Regionen bekannt geben zu können. Als Teil von Snowflake Unistore vereinen Hybrid Tables sowohl transaktionale als auch analytische Workloads auf einer einzigen Datenbank, um Architekturen sowie Governance und Sicherheit zu vereinfachen.

Seit der Einführung der Public Preview für Hybrid Tables in diesem Jahr haben sich Kunden wie Siemens, Panther, Mutual of Omaha, PowerSchool, MarketWise und Project Lead The Way branchenübergreifend durchgesetzt. Diese und viele weitere Unternehmen nutzen Hybrid Tables, um ihre Datenarchitekturen sowie ihre Governance und Sicherheit zu vereinfachen, indem sie transaktionale und analytische Workloads auf der zentralen einheitlichen Datenplattform von Snowflake konsolidieren.

Verwaltung von Anwendungsstatus und Metadaten

Nutzen Sie Hybrid Tables als Datensatzsystem für Anwendungskonfiguration, Benutzerprofile, Workflow-Status und andere Metadaten, auf die mit hoher Parallelität zugegriffen werden muss. Kunden wie Siemens und PowerSchool nutzen Hybrid Tables, um den Status für eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu verfolgen.

„Siemens nutzt Hybrid Tables in seiner Data Ingestion Engine, um Herausforderungen rund um die Parallelität zu bewältigen und die Datenqualität und -konsistenz für den kritischen ERP-Replikationsprozess zu verbessern“, so Henrique Dias, Service Manager und Data Architect bei der Siemens AG. „Mit Unistore und Hybrid Tables können wir unsere wachsende Snowflake-basierte Siemens Data and AI Cloud weiter skalieren und unterstützen.“

Die Funktionen mit geringer Latenz und hoher Parallelität von Hybrid Tables ermöglichen auch neue Kundenerfahrungen, die direkt auf Snowflake entwickelt wurden. PowerSchool, ein führender Anbieter von Software für den K-12-Unterricht, muss beispielsweise sichere und effiziente Lösungen bereitstellen, die seinen Kunden helfen, Petabytes an Daten aus unterschiedlichen Systemen zu verwalten und zu analysieren, um den Lernerfolg zu maximieren.

„Wir loten das Potenzial von Hybrid Tables aus, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Anforderungen nach hoher Parallelität und niedriger Latenz von PowerBuddy, unserem verantwortungsvoll gestalteten KI-Assistenten, zu erfüllen“, so Shivani Stumpf, Chief Product and Innovation Officer bei PowerSchool. „Diese Innovation könnte es unseren Kunden ermöglichen, mit Millionen von Eltern und Schüler:innen zu interagieren und ihnen eine revolutionäre Benutzererfahrung zu bieten.“

Bereitstellung von Daten für Anwendungen mit geringer Latenz

Erstellen Sie individuelle Benutzererfahrungen, Dashboards und Berichte, die vorberechnete Daten aus Hybrid Tables schnell in Anwendungen laden. Dank der schnellen Punktsuche in Hybrid Tables müssen Sie Daten nicht mehr in eine andere Datenbank verschieben, um Benutzererfahrungen mit niedriger Latenz zu ermöglichen, was die Komplexität reduziert und Entwicklungszyklen beschleunigt.

Roofstock, eine führende Investmentplattform für Einfamilienhäuser, erlebt diese Vorteile hautnah. „Wir nutzen Hybrid Tables als Backbone für unsere Data Services-Anwendungsfälle“, so Ken Ostner, SVP of Data bei Roofstock. „Mit Snowflakes Hybrid Tables können wir unsere Datenarchitektur vereinfachen, die Datenreplikation überflüssig machen und letztendlich für Konsistenz in unserer Umgebung sorgen. Dies verkürzt letztlich die Reaktionszeiten für Endbenutzer:innen und vereinfacht unsere Analytik-Pipelines.“



Entwicklung schlanker Transaktionsanwendungen

Erschließen Sie mit den Transaktionsfunktionen von Hybrid Tables neue Möglichkeiten zur Entwicklung von Anwendungen auf Snowflake. Mit Punktoperationen mit geringer Latenz, unterstützt durch eine neue zeilenbasierte Speicher-Engine, können Sie die Anwendungsentwicklung vereinfachen, indem Sie auf der Cloud-Datenplattform von Snowflake aufbauen. Auf Snowflake basierende Apps profitieren außerdem vom einheitlichen Data-Governance-Modell von Snowflake, das Sicherheit und Compliance für all Ihre Daten gewährleistet. Mutual of Omaha nutzte diese Möglichkeiten bei der Entwicklung seiner Customer-Journey-Anwendung für Callcenter-Teams und konsolidierte die transaktionale und analytische Verarbeitung in Snowflake.

„Mit Hybrid Tables von Snowflake sind wir schneller in der Lage, Marketingkampagnen in Echtzeit zu verwalten, wodurch wir in der Lage sind, Kundendaten zu verarbeiten und Marketingausgaben effizient zu optimieren“, so Lorenzo Ball, Chief Data Officer von Mutual Omaha. „Durch die Integration von transaktionalen und analytischen Daten haben wir den Betrieb optimiert, Kosten für die Datenreplikation beseitigt und die Reaktionsfähigkeit auf Kundeninteraktionen verbessert. Dank dieser Technologie können wir schnell mit den nötigen Einblicken handeln und gleichzeitig die Sicherheit und Skalierbarkeit von Snowflake gewährleisten.“

Was ist neu allgemein verfügbar?

Im Rahmen der allgemeinen Verfügbarkeit von Hybrid Tables haben wir Verbesserungen in den folgenden Schlüsselbereichen integriert.

Verbesserte Performance: Unsere Tests zeigen eine 50%ige Reduzierung der p99-Latenzen und der Preisperformance für Punktoperationen.

Schnelleres und kosteneffizienteres Bulk Loading: Sowohl bei der Bulk-Load-Geschwindigkeit als auch bei den Kosten konnten wir eine 10-fache Verbesserung erzielen.

Größere Kapazitätsgrenzen: 1 TB Datenbankgrößen sind standardmäßig, größere Größen auf Anfrage verfügbar.

Enterprise-Funktionen: Dazu kommen kontinuierliche Backups/Wiederherstellungen mit Time Travel zur einfachen Abfrage älterer Versionen Ihrer Hybridtabellendaten.

Verbesserte Überwachungserfahrung: Ein gruppiertes Abfrageverlaufs-Dashboard und zusätzliche Abfrageprofilmetriken für Hybrid Tables sind ebenfalls verfügbar.

Erste Schritte Tipps und Ressourcen

Hybrid Tables sind heute in Snowflake-Datenbanken auf AWS verfügbar. Sie können sofort damit beginnen – geben Sie einfach das Schlüsselwort HYBRID an, wenn Sie eine neue Tabelle erstellen: