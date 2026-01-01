Snowflake versteht die Komplexität des Schreibens von SQL besser als jeder andere. Da wir täglich über 5 Milliarden Abfragen auf unserer Plattform verarbeiten (Stand: 30. April 2024) [1], haben wir unvergleichlichen Einblick in die komplexesten Datenherausforderungen. Diese riesige Datenmenge treibt die Entwicklung von Copilot voran und übertrifft typische Large Language Models. Wir haben nicht nur einen einzigartigen Blickwinkel auf die Herausforderungen, mit denen Datenanalyst:innen konfrontiert sind, sondern verfügen auch über umfangreiche Metadaten, die in das dedizierte Text-zu-SQL-Modell von Snowflake einfließen, das Copilot in Kombination mit der Technologie von Mistral nutzt.

Im Grunde fungiert Copilot als intelligenter Assistent, der den Kontext Ihrer Daten versteht und so genauere und relevantere SQL-Codevorschläge (basierend auf internen Tests) liefert, die Ihre Produktivität steigern können. Die leistungsstarke Kombination zwischen Snowflake und Mistral erschließt neue Anwendungsfälle und erweitert Ihre Fähigkeiten:

Müheloses Text-zu-SQL: Stellen Sie Copilot einfach Ihre Datenfragen in natürlicher Sprache und es werden die entsprechenden SQL-Abfragen für Sie generiert.