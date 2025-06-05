Snowflake erweitert unterstützte MFA-Methoden und stellt sie überall standardmäßig zur Verfügung

Anfang dieses Jahres haben wir einen mehrstufigen Plan angekündigt, der darauf hinausläuft, Ein-Faktor-Passwortanmeldungen zu blockieren. Ab Mai wird im Rahmen von BCR 2025_04 die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für alle Passwort-Anmeldungen in der Snowsight-Benutzeroberfläche für menschliche Benutzer:innen durchgesetzt. Passwortanmeldungen außerhalb von Snowsight, wie z. B. in BI-Tools wie PowerBI, sind von dieser Richtlinie ausgenommen. Diese Ausnahme ist jedoch nur vorübergehend und wird bis März 2026 aufgehoben, wenn Snowflake die MFA an allen Stellen durchsetzen wird. Die Durchsetzung der MFA beim Snowsight-Rollout erfolgt nach dem Snowflake Behavior Change Management-Prozess.



Außerdem verkünden wir die allgemeine Verfügbarkeit neuer MFA-Methoden: Authentifizierungs-Apps und Passkeys. Um bestehende Business-Intelligence-Apps zu unterstützen, die noch keine MFA-Anmeldung unterstützen, führen wir Programmatic Access Tokens (PATs) als Drop-in-Einsatz für Passwörter ein.

Beachten Sie, dass die Durchsetzung von Snowsight MFA keine Auswirkungen auf Single-Sign-On-User hat, die SAML oder OAuth verwenden, oder auf ältere Service-User. Verwaltete Konten und Testkonten sind in diesem Rollout nicht enthalten.

Kunden-MFA-Bedenken mit neuen Funktionen begegnen

Um die Herausforderungen rund um MFA besser zu verstehen, haben wir mehr als 100 Kunden befragt. In diesen Gesprächen wurden zwei wichtige Produktverbesserungen ermittelt:

Alternative MFA-Methoden: Kunden sagten uns, dass sie ihre bestehenden, bewährten MFA-Methoden mit Snowflake nutzen wollen.

Lösung für Business-Intelligence-Apps, die derzeit keine MFA unterstützen: Kunden baten uns, eine Lösung für Anwendungen bereitzustellen, die nur Passwörter unterstützen.

Wir freuen uns, die allgemeine Verfügbarkeit von vier Produkten anzukündigen, die diese Bedenken lösen: