Snowflake Openflow revolutioniert Datenbewegung für KI und Interoperabilität

Das Versprechen von Unternehmens-KI ist ebenso verführerisch wie schwer fassbar. Laut unseren Umfragen im Rahmen unseres Berichts The Radical ROI of GenAI haben viele Early Adopters generativer KI bereits deutliche Verbesserungen bei der Effizienz und einer durchschnittlichen Investitionsrendite von 41 % festgestellt. Doch bis zum ROI zu kommen, bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich – rund um Datenaufbereitung, Datenmanagement und Datenqualität. Anhaltende Probleme rund um Reaktionsfähigkeit, Skalierbarkeit und den Umgang mit multimodalen Daten beeinträchtigen natürlich die Produktivität – und noch wichtiger: Sie bringen praktische KI außer Reichweite.

Ältere Integrations-Pipelines – starr und schwer anzupassen, zu erweitern und zu skalieren – erfordern eine atemberaubende Anzahl von Tools, die verwaltet werden müssen, und übersteigen den Wartungsaufwand. Daten bewegen sich am Ende durch ein Labyrinth von fragmentierten Pipelines und es erfordert aufwendiges Engineering, um Daten aus all ihren verschiedenen Quellen und in all ihren verschiedenen Formen zu integrieren. Und doch könnten diese Pipelines nicht genügen.

Was moderne Data Engineers brauchen, ist ein radikaler Fix, eine Plattform, die alle Anforderungen ihrer Datenintegration erfüllt – anpassungsfähig und erweiterbar, aber einfacher zu verwalten und zu kontrollieren.

Was sie brauchen, ist endlich da: Wir stellen vor: Snowflake Openflow, ein offener, erweiterbarer, verwalteter multimodaler Datenintegrationsdienst, der die Datenbewegung zwischen Datenquellen und -zielen mühelos erleichtert. Openflow unterstützt alle Datentypen – einschließlich strukturiert und unstrukturiert, Batch und Streaming – und besitzt den Schlüssel zur Unternehmens-KI. Das ermöglicht nahtloses ETL und revolutioniert die Datenbewegung in Snowflake insgesamt.

Die gesamte Datenintegration ist auf einer Plattform vereint, mit grenzenloser Erweiterbarkeit und Interoperabilität für die Verbindung mit jeder Datenquelle. Openflow ermöglicht jede Datenarchitektur mit Zuverlässigkeit und Governance auf Unternehmensniveau, sodass Unternehmen ihren Integrationsbedarf zuverlässig skalieren können. Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Snowflake Openflow jetzt allgemein in allen kommerziellen AWS-Regionen mit der Bereitstellung von Bring Your Own Cloud (BYOC) verfügbar ist.

Ein umfassendes Framework rund um Snowflake Openflow

Um diese Vision zum Leben zu erwecken, baut Openflow auf einer leistungsstarken Grundlage und wichtigen Komponenten für die moderne Datenintegration auf, darunter: