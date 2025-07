Startup Spotlight: Katalyze AI transformiert Biomanufacturing-Daten

Willkommen im Startup Spotlight von Snowflake, wo wir Start-up-Gründer:innen zu den Problemen befragen, die sie lösen, welche Apps sie entwickeln und welche Lektionen sie während ihrer Start-up-Reise gelernt haben. Treffen Sie in dieser Ausgabe Reza Farahani, Mitgründer und CEO von Katalyze AI, und erfahren Sie, wie Katalyze AI unstrukturierte Biomanufacturing-Dokumentationen in durchsuchbare, strukturierte Daten umwandelt, um die pharmazeutische Produktion zu optimieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Wer sind Sie?

Ich bin Reza Farahani, Mitgründer und CEO von Katalyze AI. Ich bin Serienunternehmer mit einem Hintergrund in den Bereichen Ingenieurwesen, KI und Data Science und habe über ein Jahrzehnt damit verbracht, KI und maschinelles Lernen anzuwenden, um komplexe Arbeitsabläufe in verschiedenen Branchen und Sektoren zu optimieren.

Was inspiriert Sie als Gründer?

Mich treibt das Potenzial von KI an, die Biofertigung umzugestalten. Die Life-Sciences-Branche treibt Innovationen voran, bei denen man denkt, sie würden aus dem Jahr 2070 kommen, doch einige ihrer manuellen, fragmentierten Prozesse scheinen noch immer in den 1950er Jahren gefangen zu sein.

Mich begeistert es, die Lücke zwischen modernster KI und den strengen betrieblichen Realitäten der pharmazeutischen Produktion zu schließen. Ich sehe KI als Präzisionswerkzeug, das letztlich lebensrettende Produkte zugänglicher und kostengünstiger machen kann.

Was hat Sie zu Katalyze AI bewegt?

Meine Motivation war zu erkennen, dass Ineffizienzen in der Fertigung die wahren Engpässe sind, die verhindern, dass lebensrettende Therapien bei Patient:innen ankommen. Krankheiten wie Tuberkulose fordern nach wie vor Millionen von Menschenleben – nicht aufgrund fehlender Heilungen, sondern aufgrund ineffizienter, inkonsistenter Produktionsprozesse. Ich sah eine Chance, die Fertigung mithilfe von KI so zu transformieren, dass Therapien effizient, konsequent und in großem Umfang produziert werden können.

Meine Vision mit Katalyze AI ist es, das volle Potenzial von Biomanufacturing auszuschöpfen, indem ich die „unsexy“, aber geschäftskritischen Herausforderungen angehe. Dazu gehören die Optimierung der Rohstoffvariabilität, die Automatisierung der Dokumentation und die Skalierung der Biologikaproduktion. Bei der Herstellung von Biopharmazeutika geht es nicht nur um die Mischung von Inhaltsstoffen, sondern um die konsequente Herstellung komplexer Moleküle mit 20.000+ Atomen, und zwar unter präzisen Bedingungen und in großem Umfang. Hier wird KI zur Transformationskraft – und das ist die Zukunft, an der wir bei Katalyze AI arbeiten.

Die Herstellung von Biopharmazeutika ist ein komplexer Prozess. Wie haben Sie ein spezifisches Problem identifiziert?

Wir kümmern uns um einen der größten versteckten Engpässe in der Bioherstellung: das Fehlen strukturierter, zugänglicher Daten in Produktionsprozessen. Unstrukturierte Dokumentation kann Stapeldatensätze, Abweichungsberichte und Qualitätsprotokolle umfassen. Das verlangsamt die Entscheidungsfindung, führt zu menschlichem Versagen und macht es nahezu unmöglich, fortschrittliche Analytik zur Prozessoptimierung zu nutzen.

Unser Team versteht die Herausforderungen hautnah: Wir haben Expert:innen von führenden Beratungsunternehmen, großen Pharmaunternehmen, Datenunternehmen und renommierten Universitäten, die ihr tiefgreifendes technisches und branchenspezifisches Wissen einbringen. Das führte dazu, dass wir Digityze AI, unsere KI-gestützte Plattform für Dokumenteninformationen, entwickelten, um kritische Fertigungsdaten zu digitalisieren und zu strukturieren und so Echtzeit-Durchsuchbarkeit, automatisiertes Reporting und fortschrittliche Analytik zu ermöglichen.

Wie können Sie mit dem Snowflake Native App Framework in Ihrer Branche neue Maßstäbe setzen?

Mit dem Aufbau von Digityze AI als Snowflake Native App haben wir nahtlose, sichere und skalierbare Dokumenteninformationen ermöglicht, die direkt in den Snowflake-Umgebungen unserer Kunden operieren und Datensilos, Sicherheitsbedenken und Integrationsreibungen reduzieren.

Anstatt sich auf langsame, manuelle Datenextraktionsprozesse zu verlassen, können Pharmahersteller nun schnell suchen, KI-gestützte Analytics anwenden und regulatorische Workflows automatisieren.

Dies ermöglicht End-to-End-Prozesstransparenz, wodurch Biopharmaunternehmen Produktionszeiten beschleunigen, Abfälle reduzieren und Batch-Erträge mit datengestützter Präzision verbessern können. Bisher war es in großem Umfang unmöglich.

Wie hat sich das Snowflake Native App Framework auf die Wachstumsstrategie von Katalyze AI ausgewirkt?

Die globale GTM-Exposition von Snowflake ist ein Gamechanger. Die biopharmazeutische Produktion ist in einer der datensensibelsten und streng regulierten Branchen tätig, in der Sicherheit, Compliance und Betriebszuverlässigkeit eine Selbstverständlichkeit sind. Durch den Einsatz von Digityze AI als Snowflake Native App erhalten wir sofortigen Zugriff auf die über 10.000 Unternehmenskunden von Snowflake, darunter einige der größten Pharma- und Biotechnologiehersteller der Welt.

Dadurch hat sich unsere Markteinführungsstrategie in drei Schlüsselbereichen verändert. Die Exposition bietet uns eine reibungslose Expansion in regulierte Märkte, da Snowflake bereits in Top-Pharmaunternehmen eingebettet ist. Außerdem erhalten wir sofortige Skalierbarkeit auf Unternehmensebene, da wir neue Kunden sofort einbinden können. Das Netzwerk von Snowflake Data Leaders bietet uns direkten Zugang zu Entscheidungstragenden über die bestehenden Beziehungen und GTM-Initiativen von Snowflake.

Welche Lektionen haben Sie mit dem Wachstum von Katalyze AI gelernt?

In den Anfängen gingen wir davon aus, dass die Auswirkungen von KI auf die Effizienz der Bioherstellung (beispielsweise 8 % Ertragssteigerung in 10 Wochen) die Akzeptanz sofort fördern würden. Doch große Pharmaunternehmen verfügen über fest verankerte Prozesse, strenge Compliance-Anforderungen und komplexe Stakeholder-Umgebungen.

Wenn ich zurückgehen könnte, würde ich mich früher auf die Einbettung in Branchen-Ökosysteme konzentrieren, wie die Partnerschaft mit Plattformen wie Snowflake und Veeva, die Abstimmung mit Regulierungs- und Qualitätskontrollteams und die Gewährleistung, dass sich unsere KI-Modelle nahtlos in bestehende betriebliche Workflows einfügen. Dieser Ansatz hat sich als wesentlich effektiver erwiesen, um die flächendeckende Verbreitung zu fördern.

Was ist der wichtigste Ratschlag, den Sie für ein Start-up haben?

Einer der besten Ratschläge, die ich während meiner Zeit bei Boston Consulting Group (BCG) von einem Mentor erhalten habe: „Keine Technologie entwickeln – sondern ein geschäftskritisches Problem lösen.“

Es ist leicht, sich in die Begeisterung von KI und Data Science zu verwickeln, aber am Ende des Tages hängt die Einführung in Unternehmen davon ab, ob Sie eine dringende, hochwertige Schwachstelle angehen. Für Katalyze AI liegt dieser Knackpunkt in der Ineffizienz unstrukturierter Dokumentation in der Biofertigung, die sich direkt auf Ertrag, Compliance und Kosten auswirkt. Jedes von uns entwickelte Feature wird an seiner Fähigkeit gemessen, messbare Auswirkungen auf Produktionsergebnisse zu erzielen, nicht nur an technischen Innovationen.

KI ist in aller Munde. Wie sehen Sie als Gründer und Innovator die rasante Entwicklung der KI-Landschaft?

KI geht in eine kritische Phase: vom Proof-of-Concept-Hype zur unternehmensweiten Operationalisierung. Die spannendsten und wertvollsten KI/ML-Innovationen sind jene, die von Einblicken zur Automatisierung übergehen, eine nahtlose Unternehmensintegration ermöglichen sowie die Erklärbarkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern. Deshalb ist es entscheidend, auf Snowflake aufzubauen. Es ermöglicht die Generierung und Anwendung von KI-Einblicken in einer sicheren, konformen Datenumgebung, wodurch Reibungen durch Datenbewegung eliminiert werden.

Auf der anderen Seite ist die übermäßige Abhängigkeit von KI ohne branchenspezifisches Fachwissen die größte Herausforderung. Viele KI-Start-ups konzentrieren sich auf die allgemeine Automatisierung, aber in der Biofertigung ist Fachwissen genauso wichtig wie das Modell selbst. Deshalb kombiniert unser Ansatz profundes Pharma-Fachwissen mit KI-gestützter Entscheidungsfindung. So stellen wir sicher, dass jede Erkenntnis verwertbar, vertrauenswürdig und gesetzeskonform ist.

Die Zukunft der KI in der Biopharmazie umfasst nicht nur bessere Daten, sondern auch intelligente Automatisierung, die sich direkt auf Produktionseffizienz, Kosten und Markteinführungszeit auswirkt. Genau das entwickelt Katalyze AI.

Erfahren Sie bei https://katalyzeai.com/ mehr darüber, wie Katalyze AI die Biofertigung verändert, testen Sie die Digityze AI App auf dem Snowflake Marketplace oder lesen Sie Farahanis Beitrag im Snowflake Builder Blog auf Medium für technische Details. Wenn Sie als Startup auf Snowflake setzen, sehen Sie sich das Powered by Snowflake Startup Program an, um zu erfahren, wie Snowflake Ihre Ziele erreichen kann.