Optimieren Sie Abläufe und ermöglichen Sie es Geschäftsteams, unstrukturierte Daten zu nutzen, mit Document AI.

Die Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie sind enorm – von kleinen Finanzunternehmen bis hin zu Fertigungskonglomeraten, vom Rechnungsabgleich bis zur Beweisermittlung.

Nehmen wir zum Beispiel Northern Trust, das 134 Jahre alte Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Chicago. Durch den Einsatz von Document AI wird der Aufwand für die Extraktion von Informationen aus Finanzdokumenten für den Futures-Abgleich erheblich reduziert. „Document AI hat das Potenzial, die Art und Weise zu optimieren, wie wir Daten aus Finanzdokumenten extrahieren, und so unsere Effizienz und Genauigkeit zu steigern“, so Robert Ismailov, SVP und Head of Information Delivery bei Northern Trust. „Damit könnte sich unser Team mehr auf die Datenanalyse konzentrieren und weniger auf die manuelle Eingabe.“

Heute nutzen Snowflake-Kunden verschiedenster Branchen Document AI für verschiedenste Anwendungsfälle, darunter:

Beobachtung von SEC-Einreichungen: Extrahieren von Daten aus 10-K-, 10-Q- und 8-K-Einreichungen, um aktuelle Übersichten über börsennotierte Unternehmen und ihre Änderungen zu erhalten

Extrahieren von Daten aus 10-K-, 10-Q- und 8-K-Einreichungen, um aktuelle Übersichten über börsennotierte Unternehmen und ihre Änderungen zu erhalten Rechnungsabgleich: Extrahieren von wichtigen Zahlen für Finanzabteilungen

Extrahieren von wichtigen Zahlen für Finanzabteilungen Vertragsverständnis und Organisation: Extrahieren von Vertragsbedingungen für eine einfache Kategorisierung und Analyse

Extrahieren von Vertragsbedingungen für eine einfache Kategorisierung und Analyse Digitalisierung von physischen Dokumenten, wie z. B. Menüs: Automatisches Analysieren von Menüpunkten für ein digitaleres Speiseerlebnis

Snowflakes eigenes Finanzteam nutzt die Technologie, um die Identifizierung von nicht standardmäßigen Vertragsbedingungen in Bestellformularen zu optimieren. „Document AI hat das Potenzial, uns Hunderte Stunden im Monat zu sparen, sodass unser Team sich von Routineaufgaben auf effektivere Aufgaben konzentrieren kann“, so Anh Doan, Director of Revenue and Billing bei Snowflake. „Die Transformationsmöglichkeiten sind immens.“

Sehen Sie sich diesen Quickstart an, um die Leistungsfähigkeit von Snowflake Arctic-TILT und den Wert, den Document AI für Ihr Unternehmen bieten kann, selbst zu erfahren.

Document AI ist nur eine der vielen Möglichkeiten, wie Snowflake die Leistungsfähigkeit von KI in jeden Bereich Ihres Unternehmens einbringt. Wir beschleunigen den Einsatz von KI in Unternehmen, um durch fortschrittlichere Automatisierung bessere Erfahrungen zu schaffen und die Effizienz zu steigern und so einen greifbaren Mehrwert zu erzielen. Erfahren Sie hier mehr über Snowflake Cortex AI und Snowflake Copilot.

1. Quelle: https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/tapping-power-unstructured-data