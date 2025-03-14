3 Gründe, mit Snowflake beim MWC 2025 dabei zu sein

KI-Innovation. Innovative Technologie- und Konnektivitätstrends. All das macht den Mobile World Congress (MWC) zum Event des Jahres für Telekommunikationsanbieter und Branchenführer auf der ganzen Welt – von Mobilfunkanbietern und FinTechs bis hin zu Herstellern und digitalen Serviceanbietern. Die Veranstaltung ist nicht nur eine Möglichkeit für Telekommunikationsunternehmen, der Entwicklung einen Schritt voraus zu sein, sondern auch ein Ort, an dem die Branche mit Vordenkern und Koryphäen zusammenarbeitet, um die Grenzen dessen zu verschieben, was in KI-gestützten Mobilfunknetzwerken, KI-gestützten IoT-Systemen und darüber hinaus möglich ist. Und hier können Kunden und Partner praktische Lösungen erhalten, Fragen stellen und Kollegen treffen, die sie sonst nie persönlich treffen könnten.

Der MWC 2025 soll noch elektrischer werden als der des letzten Jahres, mit erweiterten Themen wie AI+, Game Changers, Enterprise Reinvented und Connect X. Snowflake ist auch in diesem Jahr stolzer Sponsor und bietet anregende und praktische Präsentationen und Podiumsdiskussionen, die den Teilnehmern konkrete geschäftliche Erkenntnisse liefern.

„2025 wird das Jahr, in dem sich KI-Diskussionen in vielen Unternehmen zu echten KI-Lösungen entwickeln – und Snowflake wird dabei das Herzstück sein. Für viele führende Unternehmen sind wir das bereits. Wir befinden uns an einem spannenden Wendepunkt und Snowflake zeigt sich auf der MWC stärker als letztes Jahr mit den neuesten Snowflake-KI-Innovationen und hochmodernen Lösungen, die geschäftskritische Herausforderungen wie die Netzwerkoptimierung und die Verbesserung der Kundenerfahrung bewältigen“, so Phil Kippen, Head of Industry, Telecommunications bei Snowflake. „Das Snowflake-Team und ich freuen uns darauf, mit unseren Kunden und Partnern in Kontakt zu treten und Gespräche zu führen, die in echte Produktionsbereitstellungen auf Snowflake münden.“

Hier sind drei Gründe, warum Sie sich bei MWC mit Snowflake verbinden sollten.

1. Erfahren Sie, wie Sie mit Snowflake KI effektiv nutzen können, um Netzwerk- und Geschäftsabläufe zu optimieren und die Kundenerfahrung zu verbessern

In informativen Sessions werden unter anderem folgende Themen erkundet:

Wie führende Telekommunikationsunternehmen die KI-Funktionen von Snowflake, einschließlich Snowflake Cortex AI, nutzen, um Abläufe zu automatisieren, Netzwerke zu optimieren und Kundenengagement zu revolutionieren

Wie Snowflake es Betreibern ermöglicht, durch Dateneinblicke in Echtzeit, hyperpersonalisierte Services und innovative Monetarisierungsstrategien neue Umsatzchancen zu erschließen

Wie Snowflakes einzigartiger Ansatz für die Verarbeitung von Geodaten und digitale Zwillingen die Netzwerkplanung und Servicebereitstellung verbessert

Wie Snowflake alle Geschäfts-, Betriebs- und Unternehmensdaten in OSS- und BSS-Systemen vereint, damit Telekommunikationsunternehmen ihren Betrieb optimieren und ihr gesamtes Geschäft auf einer einzigen, sicheren und zukunftssicheren Plattform verwalten können.

2. Lernen Sie direkt von Führungskräften, Experten und Partnern von Snowflake

Snowflake veranstaltet sechs Konferenzsitzungen zu allem von GenAI bis 5G-Monetarisierung. Hier einige wichtige Sessions:

Product Executive Roundtable Disrupt or Be Disrupted — The High-Stakes Race to Become AI-Focused: Das Panel befasst sich mit der Einführung von KI in der Telekommunikationsbranche, mit Herausforderungen des Altsystems, regulatorischen Hindernissen und kulturellen Widerständen sowie mit Erkenntnissen von Early Adoptern. Experten besprechen außerdem, wie KI und 5G die Datenmonetarisierung vorantreiben, neue Geschäftschancen erschließen und einen messbaren ROI liefern können. Es sind nur begrenzt Plätze vefügbar. Jetzt anmelden.

Power of the Ecosystem — Best of Breed for CSPs: In dieser Podiumspräsentation beleuchten Snowflake und Ericsson die Zukunft des Netzwerkmanagements und die zunehmende Rolle von rApps bei der RAN-Automatisierung. Bei einem zukunftsorientierten Gespräch werden die wichtigsten strategischen Prioritäten für CSPs und ISVs hervorgehoben, Herausforderungen angegangen, Erfolgsgeschichten geteilt und Innovationsmöglichkeiten aufgedeckt. Mehr erfahren.

Female Quotient Panel: Cross-Industry Innovation: Breaking Down Industry Silos: Branchen wie Energie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen nähern sich an und Innovationen beschleunigen sich an den Überschneidungen. In dieser Session untersuchen wir, wie Daten, digitale Plattformen und strategische Partnerschaften Silos aufbrechen, um neuen Mehrwert zu erschließen und Herausforderungen zu meistern, die kein einziger Sektor allein lösen kann. Mehr erfahren.

3. Live-Demos

Machen Sie sich bereit für die Zukunft der KI und Dateninnovation am Snowflake Stand! Am Stand 5A31 in Halle 5 erleben die Teilnehmer live die neuesten Funktionen der Snowflake AI Data Cloud für Telekommunikation und unserer Partner. Diese Demos umfassen:

Ericsson LiDAR Drone Demo: Diese Demo zeigt eine KI-gestützte Drohnenlösung, die mithilfe von LiDAR, 5G und Cloud-KI den realen Betrieb transformiert. Durch die Echtzeiterfassung und -verarbeitung hochauflösender 3D-Daten streamt die Lösung Einblicke nahtlos über programmierbare Netzwerke. Die KI-Datenplattform von Snowflake integriert KI-gestützte Analytics und sorgt so für neue Effizienzsteigerungen in Telekommunikation, Katastrophenreaktion und industrieller Automatisierung.

Nokia: Network-Aware Routing for Connected Vehicles Demo: Bei der Planung von Fahrrouten oder Flugplänen für 5G-vernetzte Fahrzeuge und Drohnen ist es entscheidend, Prognosen zur Netzqualität in die Berechnung der optimalen Route einzubeziehen. Sehen Sie sich Snowflake und Nokias Demonstration zur netzwerkbasierten Routenoptimierung an und erfahren Sie, wie Geodaten, Netzwerk-APIs, digitale Zwillinge und KI genutzt werden können, um eine sichere und zuverlässige Netzwerkqualität für vernetzte Fahrzeuge zu gewährleisten.

RelationalAI: Digital Twins Reimagined Demo: Erfahren Sie, wie Snowflake und RelationalAI Knowledge Graphs Netzwerksimulationen und -analytik transformieren und so Schwachstellen im Netzwerk erkennen, die Platzierung von Geräten optimieren und Bedarfsschwankungen planen können.

Neben diesen hochmodernen Demos präsentieren wir leistungsstarke Lösungen von Partnern wie Aglocell, Aible, Amdocs, Carto, Ericsson, GrowthLoop, Hightouch, Nokia, Prodapt, RelationalAI und TransUnion. Erfahren Sie hautnah, wie diese branchenführenden Unternehmen Telekommunikationsunternehmen mit einer einheitlichen und soliden Datengrundlage dabei unterstützen, den KI-Erfolg zu steigern.

Bis bald in Barcelona

Wir freuen uns darauf, Sie bei der größten Telekommunikations- und Konnektivitätsveranstaltung des Jahres begrüßen zu dürfen. Erfahren Sie mehr über die Teilnahme von Snowflake am Mobile World Congress 2025. Wenn Sie kommen, vergessen Sie nicht, bei uns ein Meeting zu buchen – die Plätze sind schnell belegt – oder besuchen Sie uns am Stand 5A31 in Halle 5.