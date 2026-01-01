Schon seit Jahren agieren Unternehmen unter der vorherrschenden Vorstellung, dass KI nur den Konzernriesen vorbehalten ist – denjenigen, die die Ressourcen haben, damit sie funktioniert. Doch mit zunehmender Technologieentwicklung wird Unternehmen aller Größen bewusst, dass generative KI nicht nur erstrebenswert ist: Es ist jetzt verfügbar und anwendbar.

Mit der benutzerfreundlichen, einheitlichen KI- und Datenplattform von Snowflake beseitigen Unternehmen den manuellen Aufwand, Engpässe und fehleranfällige Arbeit, die die Produktivität beeinträchtigen, und nutzen generative KI, um neue Erkenntnisse – und Einnahmequellen – zu gewinnen. Aber wie sieht das in der Praxis aus?

Wir haben einige der innovativsten Lösungen für generative KI entwickelt, die unsere Kunden heute in der Produktion nutzen. Ihre Erfahrungen zeigen, wie Snowflake und Cortex AI GenAI-Ziele in Reichweite bringen und den unternehmerischen Mehrwert steigern.

Notärzte der Alberta Health Services automatisieren die Aufzeichnung, um 15 % mehr Patient:innen zu behandeln

Das integrierte Gesundheitssystem von Alberta, Kanadas drittbevölkerungsreichster Provinz mit 4,5 Millionen Einwohner:innen, umfasst mehr als 100 Krankenhäuser und 11.000 praktizierende Ärzt:innen. Die Notfallabteilungen erhalten fast zwei Millionen Besuche pro Jahr, das sind mehr als 5.000 pro Tag. Ein solches Volumen kann die Ärzt:innen, die nicht nur den Patient:innen dienen, sondern auch jeden Besuch sorgfältig dokumentieren müssen – von Zusammenfassungen über Diagnosen bis hin zu Medikamentenbestellungen –, schnell belasten.

Ein solcher Arzt, ebenfalls ausgebildeter Software Engineer, suchte nach einer Möglichkeit, seine Notizaufgaben zu automatisieren, indem er Besuche aufzeichnete und ein LLM aufrief, um eine Zusammenfassung zu erstellen. Angesichts des Potenzials dieses Anwendungsfalls wandte sich Alberta Health Services an Cortex AI, um die App in der sicheren, vollständig kontrollierten Umgebung von Snowflake zu entwickeln und auszuführen. Die App, die aus der Aufzeichnung von Patienteninteraktionen, deren Transkription und Zusammenfassung besteht – alles innerhalb der sicheren Umgebung von Snowflake – ermöglicht es Ärzt:innen, mehr Zeit mit den Patient:innen und weniger Zeit vor einem Computer zu verbringen.

Derzeit befindet es sich in der Proof-of-Concept-Phase und wird von einer Handvoll Ärzt:innen in Notaufnahmen genutzt, die von einem Anstieg der Anzahl der pro Stunde gesichteten Patient:innen um 10 bis 15 % berichten. Das kann sich letztlich in weniger überfüllten Wartezimmern, einer Entlastung der Ärzt:innen von überwältigendem Papierkram, noch besseren Notizen und höherer Patientenversorgung niederschlagen. Es entstehen auch empathische, längere Entlassungszusammenfassungen, die die Patientenerfahrung erheblich verbessern.

„Das ist eine revolutionäre Veränderung“, so Jason Scarlett, Executive Director of Enterprise Data Engineering bei Alberta Health Services. „Man erkennt langsam, dass diese mit Cortex AI entwickelte Technologie sogar die Pflege vorantreiben kann, einschließlich der Angebotserstellung und Auftragserstellung. Für diese Art von Instrumenten, die die Medizin grundlegend verändern, wird es eine rosige Zukunft geben, und das ist in einigen Bereichen bereits der Fall.“

Advisor360° entwickelt innerhalb weniger Tage eine automatisierte Kundenzufriedenheits-Pipeline zur Messung der Kundenzufriedenheit

Für Advisor360° ist Kundenfeedback ebenso wichtig wie konstant. Die integrierte und konfigurierbare SaaS-Plattform des Unternehmens unterstützt Finanzberater:innen und Vermögensverwalter:innen in nahezu allen Bereichen ihrer Arbeit und unterstützt Geschäftsentscheidungen, verbessert den Kundenservice und treibt sogar Innovationen für Unternehmen voran. Doch alle E-Mails, Anrufe und Supporttickets in den Griff zu bekommen, war früher ein langwieriger und größtenteils manueller Prozess.

Um dieses Problem anzugehen, entwickelte das Analyse- und Erkenntnisteam von Advisor360° von Grund auf ein Stimmungsmodell mit hochspezialisiertem, Python-lastigem Code, der Daten extrahiert und in eine Datei überträgt und sie dann in ein Dashboard integriert. Aber natürlich musste das Modell ständig gepflegt und aktualisiert werden. Wenn Führungskräfte um Einblicke anhand aktueller Daten baten, mussten sie oft die meiste Zeit des Tages warten, um Antworten zu erhalten. Nach der Migration aller historischen Feedback-Daten zu Snowflake erstellte Advisor360° jedoch eine automatisierte Pipeline mit Cortex AI, um diesen End-to-End-Prozess zur Messung der Kundenstimmung abzudecken. Mark Coleman, Director of Analytics and Advanced Insights bei Advisor360°, hoffte, dass das Team die Pipeline innerhalb weniger Wochen einrichten könnte.

Sie hatten es bereits am zweiten Tag fertig.

„Unsere Kundenstimmungs-Pipeline funktioniert extrem gut“, so Coleman. „Sie ist direkt in Snowflake integriert, sodass wir sie als Teil unserer Datenflüsse bezeichnen können, was das Leben wirklich einfach macht. Cortex leistet großartige Arbeit für uns.“

Heute erfolgt die Verarbeitung von Feedback automatisch jeden Morgen, und Coleman schätzt, dass dadurch mindestens ein ganzer Arbeitstag eines erfahrenen Data Scientist pro Monat eingespart wird. Darüber hinaus stellte das Unternehmen fest, dass die Verwendung der integrierten Stimmungsanalyse-Funktion von Cortex AI etwa ein 25-tel der Kosten der Alternative betrug. Bei der Alternative müssten spezielle virtuelle Maschinen und ein viel größeres und teureres LLM eingesetzt werden, um im Wesentlichen dasselbe zu tun.

„Als unsere Data Scientists versuchten, diese Pipeline mit nativen Azure-Tools zu erstellen, dauerte es wahrscheinlich einen ganzen Monat, bis wir herausfanden, wie wir die richtigen Berechtigungen erhalten und durch unsere Firewall gelangen. Bevor wir das Wasser anstellten, mussten wir die Rohre in Betrieb nehmen“, erzählt Coleman. „Doch Cortex AI war sofort einsatzbereit und ließ sich nahtlos in unser System integrieren, was zu enormen Produktivitätssteigerungen für das Team führte.“

Advisor360° hat nun sofortigen Zugriff auf die neuesten Kundeneinblicke – so kann das Unternehmen die erstklassige Kundenbetreuung bieten, für die es bekannt ist.

Eine GenAI-Zukunft für alle

Das sind nur einige Beispiele dafür, wie Unternehmen verschiedenster Branchen ihre GenAI-Apps schon heute in Produktion bringen. Und mit Snowflakes integrierten Funktionen für Sicherheit und Governance war es noch nie so einfach, KI sicher in Ihren Workflow zu integrieren. Ob Document AI oder Cortex Search, Snowflake Copilot oder Cortex Analyst: Die einheitliche KI- und Datenplattform von Snowflake kann dazu beitragen, GenAI-Anwendungen auf Unternehmensebene zu entwickeln.

Um herauszufinden, wie andere Unternehmen wie Bayer und Siemens Energy GenAI nutzen, um ihren Umsatz zu steigern, die Produktivität zu steigern und ihren Kund:innen einen besseren Service zu bieten, laden Sie Snowflakes E-Book „Das Geheimnis für den Erfolg mit generativer KI“ herunter.