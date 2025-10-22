운영 장애에도 멈추지 않는 데이터 플랫폼을 위해 Snowflake 재해 복구가 필수인 이유

주요 사고가 언제 비즈니스에 영향을 미칠지 아무도 알 수 없습니다. 자연 재해, 정전 또는 클라우드 중단과 같은 사고는 즉각적이며 전 세계적으로 확산될 수 있으며, 핵심 소비자 및 기업 서비스를 중단시키고 다른 서비스의 품질을 저하시킬 수 있습니다.

분석 및 AI의 연속성이 중요한 비즈니스에서는 이러한 상황이 곧 실전 상황처럼 전개됩니다. AI 데이터 클라우드인 Snowflake는 비즈니스 연속성을 보장하는 재해 복구(Disaster Recovery) 도구를 제공합니다

하지만 빠르게 변화하는 환경에서 다음과 같은 중요한 질문을 생각해 볼 수 있습니다. Snowflake의 재해 복구는 어떻게 작동할까요? 어떤 도구와 방식으로 사전에 대비해야 할까요? 그리고 어떻게 시작할 수 있을까요?

과제: 불확실성 속에서의 회복탄력성

오늘날의 디지털 경제는 상호 연결되어 있으며 빠르게 변화하고 있습니다. 하나의 고립된 사고라도 수천 개의 애플리케이션과 서비스에 연쇄적으로 영향을 미쳐 비즈니스 프로세스를 방해하고 중요한 의사 결정을 지연시킬 수 있습니다.

금융 기관 및 시장 인프라의 경우, 규제 당국은 검증된 비즈니스 연속성 계획을 요구합니다. 헬스케어 조직에서는 데이터 가용성 및 규정 준수를 보장하는 것이 중요합니다. 많은 조직이 Snowflake의 크로스 리전 및 크로스 클라우드 기능을 설계하고 테스트했습니다. 예를 들어, DTCC는 Snowflake를 통해 어떻게 데이터 복원력을 달성하는지 공개적으로 설명한 바 있습니다.

Snowflake가 크로스 리전 및 크로스 클라우드 회복탄력성을 지원하는 방법

Snowflake의 크로스 클라우드 기술 계층인 Snowgrid는 재해 복구 이벤트 발생 시 고객을 지원하도록 설계된 일련의 주요 기능을 제공합니다.

데이터베이스 및 계정 복제

데이터를 비롯해 사용자, 역할, 웨어하우스, 통합 등의 계정 수준 오브젝트를 완벽한 무결성 및 일관성으로 보조 리전 또는 클라우드에 복제하여 복구 목표를 충족합니다.

장애 조치(Failover) 그룹

재해 복구 계정에서 모든 프로덕션 데이터베이스를 하나의 장애 조치 그룹으로 묶어 시점 기준 일관성을 확보합니다. 이를 통해 장애 조치 중 모든 데이터베이스가 동일한 시점으로 복원되어 비즈니스 데이터가 정확히 동기화됩니다.

클라이언트 리디렉션

애플리케이션에 단일하고 리전 독립적인 연결 엔드포인트를 유지하여 코드 변경 없이 신속하게 전환할 수 있습니다.

중앙 집중식 거버넌스

추가 구성이나 설정 없이 리전과 클라우드 간에 보안 및 거버넌스 정책을 동기화하여 유지합니다.

모니터링 및 지연 시간 가시성

복제 상태 및 지연 시간에 대한 실시간 인사이트를 제공하여 사고 발생 시 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.



이러한 기능들은 단순한 기술적 특성이 아닌, 회복탄력성 있는 데이터 전략의 기반이 됩니다.



2025년, “훌륭한” 재해 복구란 무엇일까요?

선도적인 조직들은 재해 복구의 수준을 한층 더 끌어올리고 있습니다. 모든 계획에 포함되어야 하는 최고 수준의 기능과 함께 다음 사항들이 필요합니다.

명확한 티어링 및 목표: 모든 워크로드가 동일하지는 않습니다. 비즈니스 영향에 따라 복구 시점 목표(RPO) 및 복구 시간 목표(RTO)를 정의하고 이에 따라 복제 전략을 조정해야 합니다. 포괄적인 복제 및 장애 조치: 데이터와 함께 사용자, 역할, 통합 등 제어 영역 전반을 보호하여 신속하고 안전하게 복구할 수 있도록 합니다. 원활한 애플리케이션 경험: 클라이언트 리디렉션을 사용하여 사용자와 애플리케이션의 중단을 최소화하세요. 운영 시퀀스: 데이터 최신성이 확보되는 대로 데이터 수집 및 변환 파이프라인을 먼저 복원한 다음, 분석 및 BI를 온라인 상태로 전환해야 합니다. 클라우드 집중 위험 감소: 최대 회복탄력성을 추구하는 조직은 클라우드 공급자 간의 장애 조치를 고려하여 설계해야 합니다. 테스트를 통한 검증: 재해 복구 계획을 정기적으로 테스트하세요. 규제 당국과 이사회는 약속이 아닌 검증된 증거를 기대합니다.

핵심 요약

단일 장애 지점을 두는 것은 비즈니스 의사 결정이지만, 대부분 피할 수 있는 선택입니다. 복제, 장애 조치 그룹, 클라이언트 리디렉션 및 교차 클라우드 프로모션 등의 Snowflake 재해 복구 도구 세트는 서비스 중단이 이해관계자에게 큰 문제가 되지 않도록 돕습니다. 장애를 성공적으로 극복하는 조직은 운이 좋은 것이 아니라, 철저히 준비된 조직입니다.