리테일/소비재 AI 데이터 클라우드

eBook
데이터 동향 2025: 리테일/소비재
초개인화 마케팅부터 지능형 수요 예측, 동적 가격 책정까지, AI는 리테일 가치 사슬 전반을 변화시키고 있습니다.
비즈니스를 성장시키고 의미 있는 고객 경험을 제공하며 민첩한 공급망과 효율적인 운영을 통해 비용을 절감하세요.
개요
리테일/소비재 AI 데이터 클라우드는 소비자, 제품, 공급망 데이터를 관리하고 AI로 비즈니스 성장을 가속화할 수 있도록 사용하기 쉽고 연결되어 있으며 신뢰할 수 있는 환경을 제공합니다.
모든 데이터와 AI 요구를 단일 클라우드 서비스로 처리하세요. 소규모 데이터 팀도 쉽게 운영할 수 있으며 계절적 피크에도 탄력적으로 확장되고 내장형 AI 기능을 통해 혁신을 가속할 수 있습니다.
마켓플레이스 데이터 공급자 간의 끊김 없는 제로 카피 공유를 통해 지리 공간, 상업, 인구통계학적 데이터를 즉시 활용할 수 있어, 보다 지능적인 의사 결정을 지원하고 리테일 운영을 간소화할 수 있습니다.
Snowflake는 내장형 통합 거버넌스, 보안, 비즈니스 연속성을 제공하여 소비자 데이터를 완전히 제어할 수 있도록 지원하며, 유럽 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 캘리포니아 소비자 프라이버시법(CCPA), PCI(Payment Card Industry) 규정 준수를 지원합니다.
고객
Snowflake의 가치를 온전히 실현하는 데 필요한 서비스와 솔루션을 파트너 생태계에서 활용하세요.
리테일/소비재를 위한 Snowflake
리테일/소비재에서 Snowflake를 도입할 때 자주 묻는 질문들을 확인해보세요.
Snowflake AI 데이터 클라우드는 리테일/소비재 회사가 모든 데이터를 중앙 집중화하고 공유하며 분석하도록 지원하는 통합 데이터 플랫폼으로, 인사이트 도출과 자동화를 촉진하는 내장형 AI 및 ML 기능을 갖추고 있습니다. 강력한 데이터 및 AI 기술은 가장 정교한 솔루션을 구현하기 위해 데이터, 기술 및 서비스 파트너의 강력한 생태계로부터 지원을 받습니다.
Snowflake의 리테일/소비재 AI 데이터 클라우드는 데이터 관리, 분석 및 AI 혁신을 위한 고유한 기술을 리테일 업체 및 소비재 브랜드에 제공합니다.
저희 서비스는 간단합니다. 모든 데이터 요구를 단일 클라우드 서비스로 충족할 수 있으며, 리테일 및 소비재 기업처럼 소규모 팀으로 운영하는 경우에도 부담 없이 운영할 수 있습니다. AI 데이터 클라우드는 탄력성이 매우 높아, 계절적 급증 수요를 손쉽게 확장하고 필요 시 비용 최적화를 위해 규모를 축소할 수도 있습니다. AI 모델 통합으로 혁신이 더 쉬워지고 쉽게 액세스할 수 있습니다.
AI 데이터 클라우드가 연결되어, Snowflake Marketplace 공급자와의 생태계 전반에서 제로 카피 데이터 공유를 원활히 실현합니다. 이를 통해 지리 공간, 상업, 인구통계, 기상 및 기타 다양한 데이터에 즉시 액세스할 수 있으며, 상품 기획, 공급망 최적화 및 비즈니스 전반의 운영 효율화를 추진할 수 있습니다.
AI 데이터 클라우드는 신뢰에 기반합니다. 내장형 통합 거버넌스, 보안 및 대규모 비즈니스 연속성을 통해 완전한 제어와 신뢰성을 확보할 수 있습니다.
1. AI 준비를 위한 데이터 통합
리테일/소비재 회사는 종종 POS 시스템, 전자상거래 플랫폼, ERP, CRM, 공급망 도구, 마케팅 시스템 및 외부 소스(예: 신디케이트 시장 데이터 또는 날씨 피드) 전반에 걸쳐 데이터가 분산되어 있습니다.
Snowflake는 이러한 정형, 반정형, 비정형 데이터를 단일 보안 환경으로 중앙화합니다. 리테일/소비재 AI 데이터 클라우드를 통해 기업에서는 퍼스트 파티, 서드 파티, 파트너 데이터를 중복 없이 결합하여 고객, 제품, 운영에 대한 360도 관점을 확보할 수 있으며, AI 모델은 인사이트, 개인화, 지능형 자동화를 수행하는 데 이를 활용하게 됩니다.
2. 비즈니스 임팩트를 만드는 AI 사용 사례 활성화
신뢰할 수 있는 통합 데이터가 확보되면 AI는 다음과 같은 실질적 비즈니스 가치를 창출합니다.
수요 예측: 과거 판매, 프로모션, 시장 동향, 외부 신호를 결합한 모델을 학습해 예측 정확도를 향상시키고 품절 및 초과 재고를 낮출 수 있습니다.
개인화 마케팅 및 제안: 실시간 AI 기반 상품 추천, 타깃 프로모션, 충성도 프로그램 개선을 통해 구매량과 유지율을 높입니다.
상품 구성 및 요금 최적화: 각 매장에 맞는 상품 구성과 적정 가격을 AI가 제안하여 마진과 경쟁력을 균형 있게 확보합니다.
공급망 가시성 및 위험 관리: 공급망 중단을 예측하고 대체 조달을 제안하며 비용, 리드타임, 서비스 수준 기반의 물류 경로를 최적화합니다.
고객 서비스 자동화: 통합된 최신 제품 및 고객 데이터를 활용하여 AI 에이전트가 더 빠르고 정확하게 응답하도록 지원합니다.
3. 선도적인 LLM과 AI/ML 모델을 데이터에 바로 적용
Snowflake는 주요 AI/ML 프레임워크와 LLM을 직접 통합하여 데이터 팀이 Snowflake 외부로 데이터를 이동하지 않고도 모델을 구축, 학습, 배포할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 복잡성을 낮추고 보안이 향상되며, 데이터에서 AI 기반 실행으로 이어지는 주기가 단축됩니다.
4. 최신 Snowflake AI 및 에이전틱 AI 기능으로 혁신 강화
Snowflake Intelligence : Snowflake Intelligence를 사용하면 데이터를 더 깊이 이해하고 비즈니스 인사이트를 도출할 수 있습니다. 모든 데이터를 한곳에 모아 심층 분석과 신뢰할 수 있는 실시간 셀프서비스 인사이트를 제공하여 조직 전반에서 인텔리전스를 민주화합니다.
AISQL: Snowflake의 Cortex AISQL을 사용하면 OpenAI, Anthropic, Meta, Mistral AI, DeepSeek 등 업계 최고 수준의 LLM과 함께 텍스트 및 이미지 기반 비정형 분석을 실행할 수 있습니다.
Cortex AISQL은 메타데이터 보강 및 검증 간소화를 위한 엔터티 추출, 고객 티켓 전반에 걸친 인사이트 집계, 다국어 콘텐츠의 번역 및 현지화, 분석 및 RAG 파이프라인 구축을 위한 문서 구문 분석 등 다양한 사용 사례를 지원합니다.
Document AI: Document AI를 사용하면 다양한 형식의 문서에서 복잡한 데이터를 쉽게 추출할 수 있으며, 텍스트 중심 문단은 물론 로고, 필기 텍스트, 테이블 등 시각 요소에서도 정보를 추출할 수 있습니다. 제로샷 추출 및 파인튜닝을 통해 새로운 문서의 지속적인 처리를 위한 파이프라인을 준비합니다.
Snowflake의 리테일/소비재 AI 데이터 클라우드는 업계 리더가 최고의 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
소비자 데이터를 통합해 개인화되고 의미 있는 경험을 제공함으로써 고객 충성도를 강화하여 수익 성장을 촉진합니다. 엔드투엔드 데이터 분석을 통해 요금 책정 및 상품화 결정을 강화하고 리테일 미디어와 같은 새로운 수익원을 발굴합니다.
더 큰 공급망 투명성, 회복탄력성 및 민첩성으로 비용을 최적화합니다. 리테일 매장 및 백오피스 운영을 간소화하고 자동화하여 효율성을 높입니다.