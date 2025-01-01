리테일/소비재 AI 데이터 클라우드

1. AI 준비를 위한 데이터 통합

리테일/소비재 회사는 종종 POS 시스템, 전자상거래 플랫폼, ERP, CRM, 공급망 도구, 마케팅 시스템 및 외부 소스(예: 신디케이트 시장 데이터 또는 날씨 피드) 전반에 걸쳐 데이터가 분산되어 있습니다.

Snowflake는 이러한 정형, 반정형, 비정형 데이터를 단일 보안 환경으로 중앙화합니다. 리테일/소비재 AI 데이터 클라우드를 통해 기업에서는 퍼스트 파티, 서드 파티, 파트너 데이터를 중복 없이 결합하여 고객, 제품, 운영에 대한 360도 관점을 확보할 수 있으며, AI 모델은 인사이트, 개인화, 지능형 자동화를 수행하는 데 이를 활용하게 됩니다.

2. 비즈니스 임팩트를 만드는 AI 사용 사례 활성화

신뢰할 수 있는 통합 데이터가 확보되면 AI는 다음과 같은 실질적 비즈니스 가치를 창출합니다.

수요 예측: 과거 판매, 프로모션, 시장 동향, 외부 신호를 결합한 모델을 학습해 예측 정확도를 향상시키고 품절 및 초과 재고를 낮출 수 있습니다.



개인화 마케팅 및 제안: 실시간 AI 기반 상품 추천, 타깃 프로모션, 충성도 프로그램 개선을 통해 구매량과 유지율을 높입니다.

상품 구성 및 요금 최적화: 각 매장에 맞는 상품 구성과 적정 가격을 AI가 제안하여 마진과 경쟁력을 균형 있게 확보합니다.

공급망 가시성 및 위험 관리: 공급망 중단을 예측하고 대체 조달을 제안하며 비용, 리드타임, 서비스 수준 기반의 물류 경로를 최적화합니다.



고객 서비스 자동화: 통합된 최신 제품 및 고객 데이터를 활용하여 AI 에이전트가 더 빠르고 정확하게 응답하도록 지원합니다.

3. 선도적인 LLM과 AI/ML 모델을 데이터에 바로 적용

Snowflake는 주요 AI/ML 프레임워크와 LLM을 직접 통합하여 데이터 팀이 Snowflake 외부로 데이터를 이동하지 않고도 모델을 구축, 학습, 배포할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 복잡성을 낮추고 보안이 향상되며, 데이터에서 AI 기반 실행으로 이어지는 주기가 단축됩니다.

4. 최신 Snowflake AI 및 에이전틱 AI 기능으로 혁신 강화

Snowflake Intelligence : Snowflake Intelligence를 사용하면 데이터를 더 깊이 이해하고 비즈니스 인사이트를 도출할 수 있습니다. 모든 데이터를 한곳에 모아 심층 분석과 신뢰할 수 있는 실시간 셀프서비스 인사이트를 제공하여 조직 전반에서 인텔리전스를 민주화합니다.

AISQL: Snowflake의 Cortex AISQL을 사용하면 OpenAI, Anthropic, Meta, Mistral AI, DeepSeek 등 업계 최고 수준의 LLM과 함께 텍스트 및 이미지 기반 비정형 분석을 실행할 수 있습니다.

Cortex AISQL은 메타데이터 보강 및 검증 간소화를 위한 엔터티 추출, 고객 티켓 전반에 걸친 인사이트 집계, 다국어 콘텐츠의 번역 및 현지화, 분석 및 RAG 파이프라인 구축을 위한 문서 구문 분석 등 다양한 사용 사례를 지원합니다.

Document AI: Document AI를 사용하면 다양한 형식의 문서에서 복잡한 데이터를 쉽게 추출할 수 있으며, 텍스트 중심 문단은 물론 로고, 필기 텍스트, 테이블 등 시각 요소에서도 정보를 추출할 수 있습니다. 제로샷 추출 및 파인튜닝을 통해 새로운 문서의 지속적인 처리를 위한 파이프라인을 준비합니다.