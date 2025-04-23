데이터와 AI는 금융 서비스 전반에 걸쳐 광범위하고 중요한 사용 사례를 지원합니다. 투자 및 마켓 분야에서는 기업들이 퀀트 연구, 투자 분석, 기관 고객 서비스에 AI 데이터 클라우드를 활용합니다. 위험 및 규정 준수 영역에서 AI는 동적 위험 관리, 규제 보고, 그리고 사기, KYC, AML과 같은 금융 범죄 대응에 핵심적인 역할을 합니다. 보험사는 효율성을 높이기 위해 언더라이팅과 보험금 청구 관리에 AI를 활용합니다. 마지막으로, 포괄적인 Customer 360 뷰를 통해 통합된 데이터 기반 위에서 개인화된 서비스와 더 강력한 고객 관계가 가능해집니다.