웨비나
미래를 여는 결제 혁신
Snowflake의 CIO인 Mike Blandina와 결제 및 은행 업계 리더들이 AI 우선순위와 미래 산업에 가장 큰 영향을 미칠 전략적 사용 사례에 대해 논의합니다.
산업 솔루션
상호운용성, 개방형 표준 및 보안을 염두에 두고 엔터프라이즈 데이터 및 AI 아키텍처를 단순화합니다. 베스트 오브 브리드 금융 서비스 데이터, 솔루션, AI 모델로 구성된 생태계를 활용하여 바이사이드, 셀사이드, 보험, 결제 업종 전반의 워크플로우를 강화할 수 있습니다.
개요
전 세계 최대 규모의 은행, 자산 운용사, 보험사, 결제 서비스 공급자들은 Snowflake를 통해 데이터 액세스를 간소화하고 안전한 데이터 협업을 실현하며 고급 ML 및 분석을 강화하여 에이전틱 AI 애플리케이션을 이미 배포하고 있습니다.
금융 서비스를 위한 Snowflake Cortex AI는 산업에 최적화되고 신뢰할 수 있는 컨텍스트 기반 AI 기능과 AI 활용이 가능한 파트너 생태계를 제공하여, 새로운 금융 서비스 사용 사례를 구현할 수 있도록 지원합니다.
주요 데이터 및 솔루션 공급자, 핵심 서비스 공급자와 함께 AI 데이터 클라우드에서 협업하여 데이터 협업을 간소화하고 비즈니스 크리티컬 사용 사례를 지원하며 새로운 상업적 전략을 발굴할 수 있습니다.
내장형 정책, 액세스 제어 및 엔드투엔드 옵저버빌리티를 갖춘 Snowflake의 보안 경계 내에서 AI와 LLM을 활용할 수 있습니다.
규정 준수
Snowflake는 전 세계 금융 서비스 산업을 위한
중요한 보안 및 규정 준수 표준을 지원합니다.
고객
Chicago Trading Company, 관리형 Spark 교체로 54% 비용 절감
CTC(Chicago Trading Company)는 Snowflake로 이전함으로써 리서치 플랫폼 개발을 데이터가 위치한 곳에서 직접 수행해 빠르고 비용 효율적이며 신뢰할 수 있는 데이터 처리가 가능해졌습니다. 그 결과 트레이더들은 언제든 적시에 핵심 인사이트를 즉시 확보할 수 있습니다.
금융 서비스 산업 하위 업종
정형 및 비정형 데이터 수집
비즈니스 크리티컬 분석 강화
AI 및 ML 배포
데이터, 모델, 앱의 구축 및 탐색
비즈니스 연속성 및 복원력
Snowflake Openflow는 Apache NiFi 기반으로 배치 및 스트리밍, 정형 및 비정형 데이터를 통합하며, 서드 파티 앱, PDF, 동영상 등 다양한 위치의 데이터를 손쉽게 수집하도록 지원합니다.
인프라가 아닌 결과에 집중해 데이터 SLA를 충족하고 반복 작업을 자동화하며 네이티브 데이터 엔지니어링 기능 및 개방형 표준 통합을 통해 팀의 운영 오버헤드 부담을 낮춥니다.
Document AI는 신청서나 재무제표와 같이 특정 유형의 신규 문서를 지속적으로 처리할 수 있도록 파이프라인을 지원할 수 있으며 지정된 컬럼 목록을 기반으로 엔터티나 테이블에서 정보를 추출할 수 있습니다.
Snowflake를 사용하여 관리형 및 비관리형 Iceberg 테이블을 쿼리하고, 테이블 형식을 열 수 있는 Snowflake의 성능, 보안 및 거버넌스 기능의 이점을 누립니다.
AISQL은 복잡한 코딩 없이도 누구나 데이터 분석가에서 AI 엔지니어 수준의 역량을 발휘하도록 지원합니다. 보험금 청구부터 콜센터 녹취록까지 어떤 데이터 유형이든 인사이트로 전환하고 분류, 요약, 감성 분석 등 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.
TCA에서 규제 보고에 이르기까지, SQL 네이티브 기능을 사용하여 특정 시간 범위에서 나노초 단위로 시계열 데이터를 분석합니다.
Snowflake MCP Server와 Snowflake Intelligence를 활용하면 구조화된 테이블부터 비정형 문서, 서드파티 도구와 애플리케이션, 내부 엔터프라이즈 시스템까지 조직의 모든 정보를 통합 및 연계하여, 복잡하고 도메인 특화된 질문도 자연어로 질의할 수 있습니다.
도구, 워크플로우 및 컴퓨팅 인프라를 데이터 근처로 집약하는 완전 통합형 플랫폼에서 ML 피처와 모델을 대규모로 개발, 배포 및 모니터링할 수 있습니다.
OpenAI, Anthropic, Reka, Mistral 등 업계를 선도하는 파운데이션 모델을 대규모로 활용해 비즈니스 요구를 충족합니다. SQL에서 직접 사용하거나 API를 통해 접근할 수 있습니다.
Internal Marketplace를 통해 데이터, 모델, 앱, AI 제품 및 기타 조직 목록을 엔터프라이즈 전반에서 쉽게 검색하고 접근할 수 있습니다.
FactSet, ICE, LSEG 등을 포함해 실시간으로 사용 가능한 수천 개의 데이터를 활용하여 프런트, 미들, 백오피스 전반의 비즈니스 워크플로우를 지원할 수 있습니다.
태그 및 데이터 계보와 같은 데이터 거버넌스 기능으로 데이터, 앱 및 모델을 보호하고 감사하며 모든 데이터베이스 및 스키마, 테이블에 세분화된 액세스 정책을 중앙에서 적용합니다.
전 세계 다양한 리전에서 주요 클라우드 공급자를 통해 제공되는 Snowflake를 기반으로 멀티 클라우드 및 크로스 리전 데이터 전략을 구축해 비즈니스 연속성과 복원력을 확보합니다.
예기치 않은 장애 조치가 발생할 경우를 대비해, 조직 내 다른 리전의 Snowflake 계정으로 주요 계정 오브젝트를 복제하여 DORA 의무를 충족할 수 있습니다.
SEC 17a-4(f), CFTC 1.31(d), FINRA 규정을 준수하기 위해 Snowflake Snapshots를 활용하여 특정 주기마다 변경 불가능한 데이터 사본을 생성함으로써, 시간 기반 분석에서 일관성과 신뢰성을 보장할 수 있습니다.
데이터 액세스를 가속화하고 안전한 협업을 촉진하며 금융 서비스 생태계 전반에 걸쳐 AI를 배포합니다.
금융 서비스를 위한 Snowflake
Snowflake와 함께하는 데이터 및 AI 여정을 지원하기 위해 자주 묻는 질문과 그 답변을 확인해 보세요.
클라우드 솔루션을 통해 팀은 사일로를 연결하고 클라우드 전반에서 데이터와 컴퓨팅을 지원하며 멀티 모달 데이터 액세스를 간소화하고 완전 관리형 AI 서비스와 도구를 제공하는 엔터프라이즈 데이터 및 AI 전략을 손쉽게 구축할 수 있습니다.
스토리지 상호운용성을 확보하고 베스트 오브 브리드 데이터, AI 및 애플리케이션 생태계를 활용함으로써 엔터프라이즈 데이터 액세스로 비즈니스 크리티컬 사용 사례를 강화할 수도 있습니다.
완벽하게 통합된 보안 및 거버넌스 제어 기능과 비즈니스 연속성 및 재해 복구를 위한 크로스 클라우드 복원력을 제공하는 Snowflake에 고도의 민감 데이터를 안심하고 맡길 수 있습니다.
데이터와 AI는 금융 서비스 전반에 걸쳐 광범위하고 중요한 사용 사례를 지원합니다. 투자 및 마켓 분야에서는 기업들이 퀀트 연구, 투자 분석, 기관 고객 서비스에 AI 데이터 클라우드를 활용합니다. 위험 및 규정 준수 영역에서 AI는 동적 위험 관리, 규제 보고, 그리고 사기, KYC, AML과 같은 금융 범죄 대응에 핵심적인 역할을 합니다. 보험사는 효율성을 높이기 위해 언더라이팅과 보험금 청구 관리에 AI를 활용합니다. 마지막으로, 포괄적인 Customer 360 뷰를 통해 통합된 데이터 기반 위에서 개인화된 서비스와 더 강력한 고객 관계가 가능해집니다.
AI는 정형 및 비정형 데이터를 수집, 변환 및 최적화하는 과정을 가속화하여 조직이 데이터 범위를 확장하고 엔터프라이즈 전반의 방대한 멀티 모달 데이터를 활용할 수 있도록 지원합니다.
AI는 사용 사례 전반에서 기존의 수작업 업무와 오류가 발생하기 쉬운 작업 및 워크플로우를 자동화하여 효율성과 신뢰성을 높입니다.
AI는 사용자가 자연어로 질문하고 데이터를 탐색할 수 있도록 지원함으로써 데이터, 인사이트 및 분석 역량에 대한 접근을 민주화합니다.
Snowflake는 다음을 포함하여 금융 서비스 산업과 관련된 주요 보안 및 규정 준수 표준에 대한 고객의 규정 준수를 지원하고 있습니다.
EU DORA (디지털 운영 복원력 법): DORA는 유럽 금융 부문의 디지털 운영 복원력을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
ISO 27001: 정보 보안 관리 시스템(ISMS)에 대해 전 세계적으로 인정받는 표준입니다.
ISO 42001: 인공지능 분야를 위해 제정된 최초의 국제 경영 시스템 표준입니다.
SOC 1 & SOC 2: 재무 보고(SOC 1)와 보안, 가용성 및 기밀성(SOC 2)과 관련된 서비스 조직 통제의 효과성을 검증해 고객에게 보증을 제공하는 감사 보고서입니다.
PCI DSS(결제 카드 산업 데이터 보안 표준): 신용 카드 정보를 처리, 저장 또는 전송하는 기업을 대상으로, 기업의 보안 요구사항을 규정하는 업계 표준입니다.
C5(클라우드 컴퓨팅 규정 준수 제어 카탈로그): 독일에서 제정한 표준으로, 클라우드 컴퓨팅 제공업체를 대상으로 클라우드 서비스의 보안 및 데이터 보호 요구사항을 규정합니다.
클라우드 솔루션은 자산운용사와 국부펀드부터 자산관리, 사모펀드 및 헤지펀드와 같은 바이사이드 기업을 포함해 금융 서비스 산업 내 업종을 폭넓게 지원합니다.
셀사이드로는 소매 및 상업 은행, 투자 은행, 증권사에서 클라우드 솔루션이 사용됩니다. 또한 보험 부문에서도 손해 보험, 생명 보험 및 연금, 재보험사 전반에 걸쳐 클라우드 기술이 널리 채택되고 있습니다.
이와 더불어 결제 기업, 거래소, 데이터 제공업체, 핀테크 기업도 혁신과 효율성을 높이고자 클라우드 솔루션을 활용합니다.