Snowflake 요금
Snowflake는 소비 기반 가격 책정 모델로 가격 체계를 단순하게 유지합니다.
가격 모델의 세부 사항과 비용을 쉽게 이해하는 방법을 살펴보세요.
전체 가격 관련 세부 정보를 확인하려면 사용량 테이블을 확인하세요.
Standard
핵심 기능에 액세스할 수 있는 입문용 기본 제품입니다.
포함 사항
- 완전 관리형 탄력적 컴퓨팅 기반의 모든 핵심 플랫폼 기능 제공
- 모든 데이터의 자동 암호화를 통한 보안
- Snowpark
- 데이터 공유
- 압축 및 Time Travel 기능을 활용한 최적화된 스토리지
- 기타
Enterprise
고성장 단계의 대규모 고객 요구를 충족하도록 설계된, 가장 널리 채택되는 에디션입니다.
Standard Edition의 모든 기능 +
- 멀티 클러스터 컴퓨팅 사용 지원
- 세분화된 거버넌스 및 개인정보 보호 제어
- Time Travel 보존 기간 확장
- 기타
Business Critical
민감 데이터 규제가 적용되는 고규제 산업을 위한 기능을 제공합니다.
Enterprise Edition의 모든 기능 +
- Tri-Secret Secure
- 프라이빗 연결 액세스
- 백업 및 재해 복구를 위한 장애 조치 및 장애 복구
- 기타
Virtual Private Snowflake
Virtual Private Snowflake(VPS)는 Business Critical Edition의 모든 기능을 포함하지만, 다른 모든 Snowflake 계정과 격리된 별도의 독립적인 Snowflake 환경에서 사용할 수 있습니다.
최적화된 스토리지
Snowflake에 저장된 데이터에 대한 월별 과금은 Snowflake로 수집된 데이터의 압축 적용 이후 월평균 스토리지 사용량을 기준으로 산정됩니다.
Snowflake 서비스는 온디맨드 또는 선결제 용량 기반의 두 가지 방식으로 구매할 수 있습니다.
온디맨드 스토리지
매월 사용량을 기준으로 요금을 지불합니다.
상기 요금은 정가 기준입니다. 용량 기반 스토리지 할인에 대한 자세한 내용은 Snowflake Service Consumption Table 문서의 Table 3(a)를 참조하세요.
완전 관리형 제품으로단순성 및 TCO 절감 실현
Snowflake는 인프라 관리 기능뿐만 아니라
완전 관리형 통합 제품 고유의 사용 편의성도 제공합니다.
7,200개 이상의 기업이 Snowflake로 데이터를 활용하고 있습니다
데이터 생태계 현대화
AI 데이터 클라우드로마이그레이션
온프레미스에서 클라우드로, 또는 클라우드 간 이동 시 Snowflake는 저위험 및 비용 효율적인 AI 기반 솔루션으로
원활한 여정을 제공합니다.
- 무료 코드 변환 도구
- 마이그레이션 파트너 생태계
- 핵심 데이터 워크로드 활성화