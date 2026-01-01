Snowflake 요금

Snowflake에 저장된 데이터에 대한 월별 과금은 Snowflake로 수집된 데이터의 압축 적용 이후 월평균 스토리지 사용량을 기준으로 산정됩니다.

Snowflake 서비스는 온디맨드 또는 선결제 용량 기반의 두 가지 방식으로 구매할 수 있습니다.