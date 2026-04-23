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Blog/파트너 및 고객 가치

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APR 23, 2026고객 및 파트너의 가치 창출

신뢰할 수 있는 마이그레이션 여정 지원

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Amy Kodl
MAR 05, 2026Snowflake 뉴스

밀리초 차이가 만드는 메달: Snowflake가 데이터 협업으로 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 미국 국가대표팀을 지원한 방법

Denise Persson
Denise Persson
DEC 10, 2025데이터 레이크

Microsoft OneLake와 Snowflake로 개방형 레이크하우스 가치 극대화

James Rowland-Jones +1
DEC 03, 2025고객 및 파트너의 가치 창출

Snowflake와 AWS: 엔터프라이즈 데이터 및 AI 채택 가속화

Gerry Fierling
NOV 19, 2025고객 및 파트너의 가치 창출

Snowflake 스타트업 집중 조명: Ekai

Snowflake
Snowflake
NOV 15, 2025고객 및 파트너의 가치 창출

Snowflake와 Microsoft, 데이터 활용 극대화 및 엔터프라이즈 전반의 AI 혁신 가속

Madhan Arumugam
NOV 13, 2025고객 사례

성공적인 마이그레이션을 위한 핵심 전략: 고객 사례 및 결과

Carl Perry
Carl Perry
NOV 04, 2025고객 및 파트너의 가치 창출

Snowflake와 SAP의 파트너십: 데이터 및 엔터프라이즈 AI 역량 강화에 박차

OCT 21, 2025고객 및 파트너의 가치 창출

EMEA’s Modern Marketing Data Stack Leaders and Ones to Watch

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