Vos opérations peuvent échouer, pas votre plateforme data : pourquoi la récupération après sinistre Snowflake est indispensable

Vous ne savez jamais quand un incident majeur affectera votre entreprise. Qu’il s’agisse d’une catastrophe naturelle, d’une coupure d’électricité ou d’une perturbation du cloud, les conséquences en chaîne peuvent être instantanées et globales. Ces événements peuvent mettre hors ligne vos services les plus essentiels aux particuliers et aux entreprises et en dégrader d’autres.

Si la continuité de vos analyses et de l’IA est critique pour votre entreprise, le moindre de ces événements tourne à l’exercice à tir réel. Avec l’AI Data Cloud, Snowflake vous offre les outils de récupération après sinistre qui assurent la continuité de votre activité.

Mais les grandes questions sont les suivantes : dans un paysage qui évolue rapidement, comment fonctionne la récupération après sinistre de Snowflake ? Quels outils et pratiques pouvez-vous mettre en place pour vous préparer ? Par où commencer ?

Le défi ? La résilience dans l’incertitude

Aujourd’hui, l’économie numérique est interconnectée et évolue rapidement. Même un seul incident isolé peut se répercuter sur des milliers d’applications et de services, perturbant les processus opérationnels et retardant les décisions stratégiques.

Pour les institutions financières et les infrastructures de marché, les organismes de réglementation attendent des plans de continuité de l’activité éprouvés. Et dans les organisations de santé, garantir la disponibilité des données et la conformité réglementaire est essentiel. De nombreuses entreprises ont conçu et testé les capacités cross-régions et cross-cloud de Snowflake. Par exemple, DTCC a publiquement décrit comment Snowflake permet d’atteindre la résilience des données.

Comment Snowflake permet la résilience cross-régions et cross-cloud

La couche technologique cross-cloud de Snowflake, Snowgrid, permet une suite de fonctionnalités essentielles conçues pour vous accompagner lors d’un événement de récupération après sinistre :

Réplication de base de données et de comptes

Répliquez vos données et vos objets au niveau des comptes (utilisateurs, rôles, entrepôts, intégrations) vers une région ou un cloud secondaire avec une intégrité et une cohérence totales pour répondre à vos objectifs de récupération.

Groupes de basculement

Obtenez une cohérence ponctuelle de vos bases de données de production en les regroupant dans un seul groupe de basculement dans votre compte de récupération après sinistre. Ainsi, lors d’un basculement, chaque base de données est restaurée au même moment, afin que vos données soient entièrement synchronisées.

Client Redirect

Maintenez un point de terminaison de connexion unique et indépendant de la région pour vos applications, permettant ainsi une coupure rapide sans modification du code.

Gouvernance centralisée

Assurez la synchronisation de vos politiques de sécurité et de gouvernance entre les régions et les clouds sans configuration supplémentaire.

Surveillance et visibilité

Des informations en temps réel sur l’état et le délai de réplication, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées lors d’un incident.



Ces fonctionnalités ne se limitent pas à des caractéristiques techniques : elles sont à la base d’une stratégie data résiliente.



À quoi ressemble une « bonne » récupération après sinistre en 2025

Les plus grandes entreprises redressent la barre en matière de récupération après sinistre. Outre les meilleures capacités, chaque plan doit inclure les éléments suivants :

Une hiérarchisation et des objectifs clairement définis : tous les workloads ne se valent pas. Définissez votre objectif de point de récupération et votre objectif de temps de récupération (RPO/RTO) par impact stratégique, et alignez votre stratégie de réplication en conséquence. Réplication complète et basculement : protégez à la fois vos données et votre plan de contrôle (utilisateurs, rôles et intégrations) afin de pouvoir les récupérer rapidement et en toute sécurité. Expérience d’application fluide : utilisez la fonction Client Redirect pour que vos utilisateurs et vos applications subissent le moins de perturbations possible. Séquençage opérationnel : restaurez d’abord les pipelines d’ingestion et de transformation, puis remettez en ligne les analyses et la BI lorsque l’actualité des données le permet. Réduction des risques de concentration dans le cloud : pour les entreprises à la recherche d’une résilience maximale, prévoyez un basculement entre les fournisseurs cloud. La preuve par le test : testez régulièrement votre plan de récupération après sinistre : les organismes de réglementation et les conseils d’administration attendent des preuves, et pas seulement des promesses.

Que retenir

Avoir des points de défaillance uniques est une décision stratégique et souvent évitable. Les outils de récupération après sinistre de Snowflake (réplication, groupes de basculement, Client Redirect et promotion cross-cloud) existent pour vous aider à transformer les pannes en non-événements pour vos parties prenantes. Les entreprises qui réussissent à surmonter les perturbations ne sont pas chanceuses ; elles sont préparées.