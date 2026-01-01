HL7/FHIR, OMOP, FAIR, GxP, TEFCA 등의 산업 표준을 준수하고 신뢰와 상호운용성을 바탕으로 강력한 AI 및 데이터 인프라를 구축하여 모든 멀티 모달 데이터에서 인사이트를 확보하세요. 주요 비즈니스 워크플로우를 가속화하여 환자 치료 결과를 개선하고, 연구를 고도화하며, 공급망을 최적화하고, 운영 비용을 절감하는 등 다양한 성과를 달성할 수 있습니다.