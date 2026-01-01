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Expedition. 무료 온라인 행사, 11월 3~6일.

실무자를 위한 기술 트랙부터 리더를 위한 비즈니스 성과까지.

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산업별 솔루션

Snowflake의 AI 데이터 클라우드는 모든 산업에 혁신을 제공합니다. 비즈니스 요구에 맞게 구축된 강력한 애플리케이션, 분석, AI로 혁신을 주도하세요.

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Snowflake, 그리고 일상을 만들어가는 데이터

데이터 활용을 위해 Snowflake를 선택한 선도적인 미디어 브랜드

MMDS Report cover
보고서

최신 마케팅 데이터 스택 5th Edition

최신 마케팅 데이터 스택 5번째 에디션에서는 AI 에이전트가 마케팅의 운영 모델을 어떻게 바꾸고 있는지, 실질적인 성과를 내는 기업과 실험 단계에 머무는 기업을 가르는 요인은 무엇인지 살펴봅니다.

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광고, 미디어 및 엔터테인먼트

데이터 사일로를 허물고 복잡성을 극복하며, 광고, 미디어 및 엔터테인먼트 전반에서 안전한 데이터 협업을 실현하세요. 개방형 상호운용 에코시스템을 활용하여 고객 경험을 개인화하고, 데이터 거버넌스와 개인정보 보호를 강화할 수 있습니다.

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금융 서비스

상호운용성, 개방형 표준 및 보안을 염두에 두고 엔터프라이즈 데이터 및 AI 아키텍처를 단순화합니다. 금융 서비스 업계 최고의 데이터, 솔루션, AI 모델로 구성된 에코시스템을 활용하여 바이사이드와 셀사이드, 보험, 결제 등 각 업권의 워크플로우를 지원합니다.

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헬스케어 및 라이프사이언스

HL7/FHIR, OMOP, FAIR, GxP, TEFCA 등의 산업 표준을 준수하고 신뢰와 상호운용성을 바탕으로 강력한 AI 및 데이터 인프라를 구축하여 모든 멀티 모달 데이터에서 인사이트를 확보하세요. 주요 비즈니스 워크플로우를 가속화하여 환자 치료 결과를 개선하고, 연구를 고도화하며, 공급망을 최적화하고, 운영 비용을 절감하는 등 다양한 성과를 달성할 수 있습니다.

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제조

제조 산업 AI 데이터 클라우드는 자동차, 에너지 등 다양한 분야의 제조 기업이 IT와 OT 데이터를 신속하게 통합하고 AI/ML을 배포하며 가치 사슬 전반에서 데이터를 안전하게 공유할 수 있도록 지원하여 비용 효율성을 높이고 생산 리드타임과 수율을 개선합니다.

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공공 부문

사일로화된 방대한 규모의 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 시민 서비스를 개선하고, 임무 준비 태세와 회복탄력성을 지원하며, 교육 성과를 향상시킬 수 있습니다. 데이터를 안전하게 공유 및 분석하고, 기관 및 파트너와 원활하게 협업하며, 신뢰할 수 있는 AI를 위한 기반을 구축하세요.

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리테일/소비재

비즈니스를 성장시키고 의미 있는 고객 경험을 제공하며, 민첩한 공급망과 효율적인 운영을 통해 비용을 절감하세요.

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통신

기업 내부와 에코시스템 전반의 데이터 사일로를 해소하여 준실시간으로 쉽고 안전하게 데이터에 액세스하고 머신러닝 모델을 구축하며, 더 나은 의사 결정과 성과 향상을 위한 인사이트를 공유할 수 있습니다.

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telecom towers

여행 및 호스피탈리티

통합 데이터 플랫폼을 통해 여행객 및 투숙객의 경험을 개선하세요. LLM과 ML 모델을 개발 및 배포하여 고객 데이터 처리를 간소화하고, 수요 예측을 최적화하며, 고객 만족도를 높이세요. 이 모든 것이 업계 최고 수준의 보안과 통합 거버넌스를 기반으로 이루어집니다.

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hotel reception check in

고객

Snowflake와 함께 업계를 선도하는 기업

헬스케어 및 라이프사이언스

금융 서비스

통신

공공 부문

광고, 미디어 및 엔터테인먼트

헬스케어 및 라이프사이언스

Snowpark로 데이터 처리 속도를 4배 높이고 인사이트 가속화를 실현한 Pfizer

Pfizer는 Snowflake로 마이그레이션함으로써 비즈니스 단위 통합, 인사이트에 대한 접근성 개선, 데이터 공유 원활화를 달성하는 동시에 총소유비용(TCO)을 절감했습니다.

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  • 19,000시간 더 빠른 데이터 처리에 따른 연간 절약 시간
  • 57% 이전 솔루션 대비 TCO 절감률
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Pfizer logo

금융 서비스

“Snowflake 덕분에 이전 대비 절반의 노력과 리소스만으로도 훨씬 더 빠르게 클라이언트에게 데이터를 제공할 수 있게 되었습니다.”

Jeff Shortis
Alpha Data Platform Product Owner, State Street 

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  • 25배 데이터 운영 팀의 생산성 향상
  • 87% 잘못된 데이터 오류 경고 감소율
활용 사례 읽기
Woman looking at an ipad

통신 산업

"Snowflake AI 데이터 클라우드 덕분에 데이터를 활용하고 통합하여 인사이트를 창출할 수 있었습니다. 데이터를 손쉽게 활용할 수 있게 되면서 수익이 증가하고, 비용 효율성이 높아졌으며, 무엇보다도 고객 경험이 개선되고 있습니다.”

Andy Markus
Chief Data Officer, AT&T

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  • 84% 결과 캐싱을 통한 예상 연간 비용 절감률
  • 1초 미만 셀프서비스 대시보드를 통해 사용자 쿼리의 90%에 응답하는 데 소요되는 시간
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Two coworkers looking at a computer together

광고, 미디어 및 엔터테인먼트

Merkle, 데이터 거버넌스와 보안을 제공하며 고객 경험 개선 실현

Merkle(dentsu 자회사)은 Snowflake로 민감 데이터를 통합하고 클라이언트와 협업하여 데이터 액세스 속도는 높이고, 위험은 줄이는 더욱 효율적이고 신뢰할 수 있는 데이터 환경을 구현합니다.

사례 읽기

  • 64% 데이터 개발 주기 단축률
  • 20% 예상 비용 절감률
사례 읽기
Woman outside at a music festival