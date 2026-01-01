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산업별 솔루션
Snowflake의 AI 데이터 클라우드는 모든 산업에 혁신을 제공합니다. 비즈니스 요구에 맞게 구축된 강력한 애플리케이션, 분석, AI로 혁신을 주도하세요.
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광고, 미디어 및 엔터테인먼트
데이터 사일로를 허물고 복잡성을 극복하며, 광고, 미디어 및 엔터테인먼트 전반에서 안전한 데이터 협업을 실현하세요. 개방형 상호운용 에코시스템을 활용하여 고객 경험을 개인화하고, 데이터 거버넌스와 개인정보 보호를 강화할 수 있습니다.
금융 서비스
상호운용성, 개방형 표준 및 보안을 염두에 두고 엔터프라이즈 데이터 및 AI 아키텍처를 단순화합니다. 금융 서비스 업계 최고의 데이터, 솔루션, AI 모델로 구성된 에코시스템을 활용하여 바이사이드와 셀사이드, 보험, 결제 등 각 업권의 워크플로우를 지원합니다.
공공 부문
사일로화된 방대한 규모의 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 시민 서비스를 개선하고, 임무 준비 태세와 회복탄력성을 지원하며, 교육 성과를 향상시킬 수 있습니다. 데이터를 안전하게 공유 및 분석하고, 기관 및 파트너와 원활하게 협업하며, 신뢰할 수 있는 AI를 위한 기반을 구축하세요.
통신
기업 내부와 에코시스템 전반의 데이터 사일로를 해소하여 준실시간으로 쉽고 안전하게 데이터에 액세스하고 머신러닝 모델을 구축하며, 더 나은 의사 결정과 성과 향상을 위한 인사이트를 공유할 수 있습니다.
여행 및 호스피탈리티
통합 데이터 플랫폼을 통해 여행객 및 투숙객의 경험을 개선하세요. LLM과 ML 모델을 개발 및 배포하여 고객 데이터 처리를 간소화하고, 수요 예측을 최적화하며, 고객 만족도를 높이세요. 이 모든 것이 업계 최고 수준의 보안과 통합 거버넌스를 기반으로 이루어집니다.
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