MAR 13, 2026제품 및 기술
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MAR 13, 2026제품 및 기술
Cortex Code로 가속하는 FinOps 혁신: 리포팅을 지능형 시스템으로 전환
MAR 05, 2026Snowflake 뉴스
밀리초 차이가 만드는 메달: Snowflake가 데이터 협업으로 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 미국 국가대표팀을 지원한 방법
FEB 12, 2026이벤트
데이터와 AI 시대, 커리어는 어떻게 재편되고 있는가
FEB 03, 2026회사에 관한 정보
Snowflake, Observe 인수로 AI 기반 옵저버빌리티 역량 확대
JAN 31, 2026회사에 관한 정보
금융 서비스 산업의 데이터 및 AI 혁신: 2026년 Snowflake 금융 서비스 AI 이노베이터 어워드 수상 기업 발표
JAN 09, 2026회사에 관한 정보
Snowflake, AI 기반 옵저버빌리티 선도 기업 ‘Observe’ 인수 계획 발표
JAN 09, 2026이벤트
Snowflake, 데이터 및 AI 역량 강화를 위한 무료 이벤트 시리즈 제공
DEC 10, 2025AI & ML
Snowflake, 에이전틱 인공지능 재단(AAIF) 합류를 통해 오픈 에이전트 표준 가속화
NOV 25, 2025회사에 관한 정보
Snowflake, Select Star 인수로 차세대 생성형 AI 기반 Horizon Catalog 엔터프라이즈 데이터 뷰 확장
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