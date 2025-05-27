오늘날의 복잡한 엔터프라이즈 환경에서 데이터 보안을 관리하는 것은 어려운 과제입니다. 조직은 데이터 저장소의 증가, 데이터 공유, AI를 위한 데이터 사용 확대 및 점차 정교해지는 위협 등과 같은 여러 문제에 직면하고 있습니다. 이러한 복잡성으로 인해 보안 거버넌스를 단순화하고 위협 감지를 가속화할 수 있는 자동화된 AI 기반 솔루션으로의 전환이 절실한 실정입니다.

이처럼 중요한 요구 사항을 해결하기 위해 Snowflake Ventures는 여러 데이터 저장소에서 데이터 보안 거버넌스 자동화와 보안 거버넌스 자동화를 지원하는 AI 기반 데이터 거버넌스 및 보안 플랫폼인 Theom에 투자를 진행하고 있습니다.

Theom의 기본 거버넌스 및 보안 분류 기능은 현재 SaaS로 제공되고 있으며, Snowflake Marketplace에서 Snowflake 네이티브 앱으로도 접근이 가능합니다. 이러한 Theom의 기능은 Snowflake 내 정형 및 반정형 데이터 분류 지원에 도움이 됩니다. Theom의 완전한 데이터 거버넌스 및 보안 플랫폼은 Snowflake AI 데이터 클라우드에서 실행되며, 고객의 Snowflake 계정 내에서 직접 배포할 수 있습니다. 따라서 이를 통해 조직은 모든 보안 메타데이터를 중앙 집중화하고, 분석 기능을 향상시키고, 전반적인 보안 태세를 강화할 수 있습니다. 이러한 통합은 복잡한 데이터 이동의 필요성을 없애기 때문에 다른 중요한 비즈니스 데이터와 함께 보안 데이터에 대한 원활한 분석이 가능해집니다.

아울러, Theom은 AI를 사용하여 위협 감지, 예방 및 대응을 자동화하여 보안 인시던트를 식별하고 대응하는 데 필요한 시간과 수작업 노력을 줄일 수 있도록 지원합니다. 이러한 자동화를 통해 고객은 활성 침해를 준실시간으로 식별하여 보안을 개선하는 동시에 보안 팀이 보다 선제적인 작업에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.

앞으로 Theom은 더욱 심층적인 파트너십을 통해 Snowflake와 네이티브 통합을 구축하여 Snowflake의 기본 요소와 자동 분류, 데이터 품질 모니터링, 오브젝트 태그 및 마스킹 정책과 같은 거버넌스 기능을 제공할 예정입니다. 이에 따라, 양사의 공동 고객은 데이터 거버넌스 정책을 더 원활하고 일관된 방식으로 적용하고 구현할 수 있게 될 것입니다.

Snowflake와 Theom 간의 긴밀한 파트너십이 제공하는 또 다른 장점은 고객이 Snowflake 내에서 보안 메타데이터를 선택적으로 중앙 집중화할 수 있다는 점입니다. 이를 바탕으로 고객은 통합 뷰를 활용하여 한층 고도화된 분석을 수행하고, 보안 태세에 대한 보다 심층적인 인사이트를 확보할 수 있습니다. 또한, Snowflake 환경에서 직접 Theom의 솔루션 실행하여, 아키텍처를 단순화하고 데이터에 대한 제어를 유지할 수 있습니다.

Theom은 이미 시장에서 큰 주목을 받고 있습니다. 특히 금융 부문의 까다로운 엔터프라이즈 환경에서 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 현상은 가장 엄격한 요구 사항을 가진 조직의 중요한 보안 요구 사항을 그 규모에 맞게 해결할 수 있는 Theom 플랫폼의 능력을 방증합니다.

이는 또한 Snowflake가 Theom에 투자하고 있는 핵심적인 이유이기도 합니다. 데이터 보안 거버넌스 자동화에 대한 Theom의 혁신적인 접근 방식은 가장 귀중한 데이터를 보호해줄 수 있는 강력하고도 단순한 솔루션을 고객에게 제공하기 위한 Snowflake의 노력과도 그 궤를 같이 합니다 이 파트너십은 데이터 보안 자동화에 있어 중요한 진전을 의미하며, Snowflake 고객이 최신 데이터 환경의 복잡성을 더욱 자신 있게 헤쳐나갈 수 있도록 지원할 것입니다.

Theom과 Snowflake가 AI를 활용하여 보안 거버넌스를 단순화하고 위협 감지를 가속화하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 오는 6월 2일~5일 미국 샌프란시스코에서 열리는 Snowflake Summit 2025에 등록하고, Theom 부스(#1510)를 방문하시기 바랍니다.