헬스케어 및 라이프사이언스 AI 데이터 클라우드

데이터와 AI는 약물 발견에서 환자 치료에 이르기까지 헬스케어 및 라이프사이언스의 전체 가치 사슬을 변화시키고 있습니다. 여기 몇 가지 주목할 만한 점이 있습니다.

연구 가속화하기: AI를 활용해 유망한 치료 타깃을 식별하고 임상 시험 설계를 최적화함으로써 신약 탐색 및 개발을 가속화합니다. 이를 통해 시장 출시 시간을 단축하고 새로운 치료법을 환자에게 제공하는 성공률을 높일 수 있습니다.

공급망 효율성 향상: 예측 분석을 활용해 의약품 및 의료기기의 수요를 예측하고 배송을 실시간으로 추적하며 비용이 많이 드는 재고 소진을 방지할 수 있습니다. 이를 통해 회복탄력성을 향상시키고 낭비를 줄이며 필요한 순간에 핵심 제품을 확보할 수 있습니다.

치료 제공 최적화: 예측 모델을 배포하여 환자 흐름 관리, 인력 최적화 및 재입원율 감소와 같은 병원 효율성을 개선할 수 있습니다. AI는 또한 급성 질환에 대한 고위험 환자를 식별할 수 있어, 치료 제공자가 더 일찍 개입하고 환자 결과를 더 쉽게 개선할 수 있습니다.

환자/보험 가입자 프로필 완성: 임상, 청구, 유전체 및 보건의 사회적 결정 요인 데이터를 통합해 포괄적인 360도 프로필을 생성합니다. 이러한 기초적 관점을 통해 개인 맞춤형 진료, 더 정확한 위험 분류 및 가입자의 참여를 증진합니다.

상업적 효과성 개선: 마케팅 및 영업 데이터를 분석해 처방 패턴과 환자 요구를 효과적으로 파악할 수 있습니다. 라이프사이언스 기업은 이를 바탕으로 마케팅 비용을 최적화하고 신제품 출시 성과를 높일 수 있습니다.