eBook
The Basics: 헬스케어 및 라이프사이언스 AI 데이터 클라우드
헬스케어 및 라이프사이언스 AI 데이터 클라우드의 주요 기능을 알아보세요.
산업 솔루션
HL7/FHIR, OMOP, FAIR, GxP, TEFCA 등의 산업 표준을 준수하고 신뢰와 상호운용성을 바탕으로 강력한 AI 및 데이터 인프라를 구축하여 모든 멀티 모달 데이터에서 인사이트를 확보하세요. 주요 비즈니스 워크플로우를 가속화하여 환자 치료 결과를 개선하고 연구를 가속화하며 공급망을 최적화하고 운영 비용을 절감하는 등 다양한 성과를 달성할 수 있습니다.
개요
모든 멀티 모달 헬스 데이터를 손쉽게 접근 및 통합하고 연결된 생태계를 활용하며 AI를 원활히 배포합니다. 이와 함께 Snowflake의 기본 제공 보안 및 거버넌스 기능도 그대로 사용할 수 있습니다.
업계 최고의 LLM 및 에이전틱 제품에 대한 액세스를 통해, 헬스케어 및 라이프사이언스 조직이 AI 이니셔티브를 시작하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
업계 최고의 클라우드 파트너, 서비스 파트너 및 제품 파트너에 대한 액세스를 통해 조직 전반에서, 그리고 보다 광범위한 생태계에서 협업할 수 있습니다.
Snowflake의 AI 데이터 클라우드는 보안, 규정 준수 및 거버넌스를 기반으로 설계되어 헬스케어 및 라이프사이언스 조직에서 중요한 비즈니스 프로세스를 보다 안정적으로 처리할 수 있습니다. Snowflake는 HITRUST, HIPAA, GxP 및 FedRAMP High에 대한 규정 준수를 지원하여 최고 수준의 민감 데이터를 손쉽게 처리합니다.
규정 준수
Snowflake는 세계적으로 인정받는 주요 공공 부문 및 상업 보안 표준을 지원하며 규정 준수 및 데이터 보호를 보장합니다.
고객
Bupa, Snowflake로 보다 건강하고 혁신적인 데이터 생태계 조성
통합 데이터와 새로운 AI 활용사례를 통해 Bupa는 더욱 고객 중심으로 진화하고, 환자 입장에서 필요한 진료에 그 어느 때보다 빠르게 연결되도록 지원하고 있습니다.
Sanofi, Snowpark로 실제 임상 데이터 분석 가속화
관리형 Spark 솔루션을 Snowflake로 대체하면서, Sanofi는 데이터 처리 속도를 높이고 총소유비용을 낮췄으며 이와 동시에 규정 준수 및 데이터 거버넌스도 안정적으로 확보했습니다.
NYC Health + Hospitals, 주거 불안정 뉴욕 시민을 위한 의료 제공 개선
Snowflake의 AI 데이터 클라우드는 NYC Health + Hospitals의 데이터 허브 핵심으로, 뉴욕의 취약 계층을 지원하기 위해 시의적절한 환자 인사이트를 제공합니다.
정형 및 비정형 데이터 수집
비즈니스 크리티컬 분석 강화
AI 및 ML 배포
데이터, 모델 및 앱 구축과 발견
비즈니스 연속성 및 복원력
Snowflake Openflow는 Apache NiFi 기반으로 배치 및 스트리밍, 정형 및 비정형 데이터를 통합하며, 서드 파티 앱, PDF, 동영상 등 다양한 위치의 데이터를 손쉽게 수집하도록 지원합니다.
인프라가 아닌 결과에 집중해 데이터 SLA를 충족하고 반복 작업을 자동화하며, 네이티브 데이터 엔지니어링 기능 및 개방형 표준 통합을 통해 팀의 운영 오버헤드 부담을 낮춥니다.
Document AI는 과학 문서와 같은 특정 유형의 신규 문서에 대한 지속적 처리 파이프라인을 구성하며, 지정된 컬럼 목록을 기반으로 엔터티 및 테이블 정보를 추출합니다.
원활한 상호운용성을 기반으로 Snowflake에서 관리형 및 비관리형 Iceberg 테이블을 모두 쿼리할 수 있으며, 오픈 테이블 형식 전반에서 Snowflake의 성능, 보안 및 거버넌스를 그대로 활용해 모든 데이터에 대해 일관되고 안전한 경험을 제공합니다.
AISQL은 복잡한 코딩 없이도 누구나 데이터 분석가에서 AI 엔지니어 수준의 역량을 발휘하도록 지원합니다. X-ray 이미지에서 콜센터 전사본에 이르기까지 모든 데이터 유형을 SQL을 사용하여 인사이트로 변환합니다. 분류, 요약, 추출, 감성 분석, 번역 등과 같은 기능을 활용할 수 있습니다.
계절성 분석 및 기계 유지 보수 이력 등 특정 기간의 시계열 데이터를 SQL 네이티브 함수로 나노초 단위까지 정밀하게 분석할 수 있습니다.
최첨단 에이전틱 오케스트레이션 및 정확한 검색 기능으로 구축된 자연어 기반 분석을 통해, 기술 수준과 상관없이 모든 직원이 분석을 실행할 수 있도록 지원합니다.
도구, 워크플로우 및 컴퓨팅 인프라를 데이터 근처로 집약하는 완전 통합형 플랫폼에서 ML 피처와 모델을 대규모로 개발, 배포 및 모니터링할 수 있습니다.
OpenAI, Anthropic, Reka, Mistral 등 업계를 선도하는 파운데이션 모델을 대규모로 활용해 비즈니스 요구를 충족합니다. SQL에서 직접 사용하거나 API를 통해 접근할 수 있습니다.
Internal Marketplace를 통해 데이터, 모델, 앱, AI 제품 및 기타 조직 목록을 엔터프라이즈 전반에서 쉽게 검색하고 접근할 수 있습니다.
수천 개의 실시간 사용 가능 데이터 제품에 액세스하여 연구, 임상, 상업, 공중보건 사용 사례 등에 걸쳐 비즈니스 워크플로우를 강화합니다.
태그 및 데이터 계보와 같은 데이터 거버넌스 기능으로 데이터, 앱 및 모델을 보호하고 감사하며 모든 데이터베이스 및 스키마, 테이블에 세분화된 액세스 정책을 중앙에서 적용합니다.
전 세계 다양한 리전에서 주요 클라우드 공급자를 통해 제공되는 Snowflake를 기반으로 멀티 클라우드 및 크로스 리전 데이터 전략을 구축해 비즈니스 연속성과 복원력을 확보합니다.
예기치 않은 장애 조치가 발생할 경우 다른 리전의 조직 내 다른 Snowflake 계정으로 중요한 계정 오브젝트를 복제합니다.
업계별 규정을 준수하기 위해 Snowflake Snapshots를 활용하여 특정 주기마다 변경 불가능한 데이터 사본을 생성함으로써, 시간 기반 분석에서 일관성과 신뢰성을 보장할 수 있습니다.
데이터 액세스를 가속화하고 보안 기반의 협업을 촉진하며 멀티 모달 헬스 데이터와 더 넓은 생태계 전반에 AI를 배포합니다.
헬스케어 및 라이프사이언스를 위한 Snowflake
Snowflake와 함께하는 데이터 및 AI 여정을 지원하기 위해 자주 묻는 질문과 그 답변을 확인해 보세요.
클라우드 플랫폼은 헬스케어 및 라이프사이언스 조직에 데이터를 통합하고 비용을 절감하며 혁신을 가속화할 수 있도록 안전하고 확장 가능한 기반을 제공합니다. 이 산업의 조직들이 활용할 수 있는 주요 이점은 다음과 같습니다.
사일로화된 데이터 집계하기: EHR, 청구, 유전체학과 같은 이질적인 소스를 단일 진실 공급원으로 통합하여 데이터 사일로를 해소합니다. 이를 통해 진료 제공 및 운영 효율성 등 다운스트림 사용 사례를 강화하는 더 나은 인사이트를 얻을 수 있습니다.
연결된 생태계 활용하기: 비용이 많이 들고 위험한 데이터 복제를 하지 않고도 연구 및 비즈니스 파트너와 라이브 데이터를 안전하게 공유할 수 있습니다. 이는 임상 시험 기간을 단축하고 연구 비용을 절감하며 마케팅 개인화를 개선하고 데이터 수익화의 새로운 기회를 창출하는 등 다양한 효과를 제공합니다.
비즈니스 연속성 보장: 가동 중지 시간으로부터 핵심 시스템을 보호하는 우수한 재해 복구 기능으로 회복탄력성을 강화합니다. 클라우드 플랫폼은 엄격한 HIPAA 규정 준수를 지원하면서 예측 가능한 운영 모델로 전환하여 자본적 지출(CapEx)을 줄입니다.
데이터와 AI는 약물 발견에서 환자 치료에 이르기까지 헬스케어 및 라이프사이언스의 전체 가치 사슬을 변화시키고 있습니다. 여기 몇 가지 주목할 만한 점이 있습니다.
연구 가속화하기: AI를 활용해 유망한 치료 타깃을 식별하고 임상 시험 설계를 최적화함으로써 신약 탐색 및 개발을 가속화합니다. 이를 통해 시장 출시 시간을 단축하고 새로운 치료법을 환자에게 제공하는 성공률을 높일 수 있습니다.
공급망 효율성 향상: 예측 분석을 활용해 의약품 및 의료기기의 수요를 예측하고 배송을 실시간으로 추적하며 비용이 많이 드는 재고 소진을 방지할 수 있습니다. 이를 통해 회복탄력성을 향상시키고 낭비를 줄이며 필요한 순간에 핵심 제품을 확보할 수 있습니다.
치료 제공 최적화: 예측 모델을 배포하여 환자 흐름 관리, 인력 최적화 및 재입원율 감소와 같은 병원 효율성을 개선할 수 있습니다. AI는 또한 급성 질환에 대한 고위험 환자를 식별할 수 있어, 치료 제공자가 더 일찍 개입하고 환자 결과를 더 쉽게 개선할 수 있습니다.
환자/보험 가입자 프로필 완성: 임상, 청구, 유전체 및 보건의 사회적 결정 요인 데이터를 통합해 포괄적인 360도 프로필을 생성합니다. 이러한 기초적 관점을 통해 개인 맞춤형 진료, 더 정확한 위험 분류 및 가입자의 참여를 증진합니다.
위의 활용 사례 외에도 AI는 효율성을 높이고, 일반적으로 수작업으로 처리하던 작업 및 워크플로우를 자동화하며, 환자 진료와 보험 가입자 경험에 영향을 미칠 수 있는 추천 및 제안을 제공합니다.
Snowflake는 PHI 및 PII 보호를 포함하여 규정 준수와 데이터 보안을 지원하기 위해, 전 세계적으로 인정받는 공공 부문 및 상업 분야의 주요 보안 표준을 준수합니다. 해당 자격 인증에는 다음이 포함됩니다.
HIPAA
HITRUST CERTIFIED
FEDRAMP
SOC2
GDPR
Snowflake의 보안 허브에서 자세히 알아보세요.
클라우드 솔루션은 헬스케어 공급자, 보험사, 라이프사이언스(의료기기 및 제약 포함), 헬스테크 및 라이프사이언스 테크 등 헬스케어 및 라이프사이언스 분야의 다양한 하위 산업을 지원할 수 있습니다.
규정 준수는 전반적으로 고객의 책임이지만, Snowflake는 이 과정에서 고객과 일부 책임을 함께 부담한다는 점을 인지하고 있습니다. Snowflake가 GxP 워크로드를 지원하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.