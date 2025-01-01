헬스케어 및 라이프사이언스 AI 데이터 클라우드

내용으로 건너뛰기

HL7/FHIR, OMOP, FAIR, GxP, TEFCA 등의 산업 표준을 준수하고 신뢰와 상호운용성을 바탕으로 강력한 AI 및 데이터 인프라를 구축하여 모든 멀티 모달 데이터에서 인사이트를 확보하세요. 주요 비즈니스 워크플로우를 가속화하여 환자 치료 결과를 개선하고 연구를 가속화하며 공급망을 최적화하고 운영 비용을 절감하는 등 다양한 성과를 달성할 수 있습니다.

엔터프라이즈 데이터 및 AI 전략의 현대화

모든 멀티 모달 헬스 데이터를 손쉽게 접근 및 통합하고 연결된 생태계를 활용하며 AI를 원활히 배포합니다. 이와 함께 Snowflake의 기본 제공 보안 및 거버넌스 기능도 그대로 사용할 수 있습니다.

easy consolidate icon

헬스케어 및 라이프사이언스 AI를 수개월이 아닌, 몇 시간 만에 배포

업계 최고의 LLM 및 에이전틱 제품에 대한 액세스를 통해, 헬스케어 및 라이프사이언스 조직이 AI 이니셔티브를 시작하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

connected icon

연결된 헬스케어 및 라이프사이언스 생태계에 참여하기

업계 최고의 클라우드 파트너, 서비스 파트너 및 제품 파트너에 대한 액세스를 통해 조직 전반에서, 그리고 보다 광범위한 생태계에서 협업할 수 있습니다.

trusted icon

Snowflake의 AI 데이터 클라우드는 보안, 규정 준수 및 거버넌스를 기반으로 설계되어 헬스케어 및 라이프사이언스 조직에서 중요한 비즈니스 프로세스를 보다 안정적으로 처리할 수 있습니다. Snowflake는 HITRUST, HIPAA, GxP 및 FedRAMP High에 대한 규정 준수를 지원하여 최고 수준의 민감 데이터를 손쉽게 처리합니다.

멀티 모달 데이터, 분석 및 AI를 사용하여 연구 및 개발 가속화

  • Snowflake의 통합된 완전 관리형 플랫폼에서 사일로화된 연구, 임상 및 사이트 데이터를 통합해 인사이트 도출 시간을 단축할 수 있습니다. 

  • Snowflake의 상호운용성 및 내장형의 안전한 데이터 협업 기능 덕분에 신뢰할 수 있는 연구 환경에서 더 나은 협업을 구현할 수 있습니다. 

  • AI 기반 모델링과 고급 분석을 통해 맞춤형 치료법을 보다 빠르게 개발할 수 있습니다.

정확성 및 복원력 증진

공급망 전반에 걸친 회복탄력성 및 가시성 구축

  • 이질적인 데이터 입력을 모아 전체 공급망을 아우르는 종단적 관점을 확보합니다.
  • Snowflake의 스트리밍 및 배치 데이터 수집 기능 덕분에 공급 및 수요 변화는 물론 잠재적 중단에도 더 민첩하게 대응할 수 있습니다.
  • 공급망 파트너와 안전하게 협력하고 서드 파티 데이터 제품을 활용합니다. 
전체적인 환자 및 보험 가입자 프로필 생성

  • 의료진은 정형, 비정형 및 반정형 데이터를 통합하고 집계하여 환자와 보험 가입자를 종단적으로 파악할 수 있습니다. 

  • 과거 및 실시간 환자 데이터에 동시에 접근해 보다 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

  • 예측 분석을 지원하는 내장형 AI/ML 기능으로 더욱 개인화된 진료 플랜을 제공합니다.

보다 나은 환자 결과 촉진

가치 기반의 최신 진료 구현

  • AI와 ML을 활용해 고위험 환자군을 식별하고 개별 환자에 맞춘 예방 치료를 제공합니다.
  • 질병 진행을 예측하고 맞춤 개입을 설계하는 예측 분석을 통해 치료 효과를 증진합니다.
효율성 향상

데이터와 AI/ML을 활용하여 보다 효과적인 제품 출시 및 확장

  • 실제 데이터를 수집하여 시장에서 치료제에 대한 실제 반응을 측정하고 잠재적 환자 코호트를 보다 정확하게 식별합니다.  

  • 영업 및 마케팅 팀은 Snowflake Marketplace의 서드 파티 데이터, 앱 및 AI 제품으로 퍼스트 파티 데이터를 보강하여 보다 효과적인 캠페인과 구체적인 세분화를 지원합니다. 
  • 보다 포괄적인 데이터로 영업 및 마케팅 ROI와 효과성을 예측하는 기능을 간소화합니다.

보안 및 규정 준수의 기본 제공으로환자 결과에 집중할 수 있습니다

Snowflake는 세계적으로 인정받는 주요 공공 부문 및 상업 보안 표준을 지원하며 규정 준수 및 데이터 보호를 보장합니다.

AI, 앱 및 데이터 협업을 위한 Snowflake 라이프사이언스 플레이북

데이터와 지능형 솔루션을 기반으로, 라이프사이언스 조직이 신약 개발을 앞당기고 상업적 성과를 강화하며 다양한 비즈니스 및 임상 과제를 해결하는 방법을 확인해 보세요.

Snowflake와 함께 앞서 나가는 선도 기업

멀티 모달 헬스 데이터 수집 간소화

Snowflake Openflow는 Apache NiFi 기반으로 배치 및 스트리밍, 정형 및 비정형 데이터를 통합하며, 서드 파티 앱, PDF, 동영상 등 다양한 위치의 데이터를 손쉽게 수집하도록 지원합니다.

신뢰할 수 있는 방식으로 파이프라인 개발 및 자동화

인프라가 아닌 결과에 집중해 데이터 SLA를 충족하고 반복 작업을 자동화하며, 네이티브 데이터 엔지니어링 기능 및 개방형 표준 통합을 통해 팀의 운영 오버헤드 부담을 낮춥니다.

비정형 텍스트에서 정보 처리 및 추출

Document AI는 과학 문서와 같은 특정 유형의 신규 문서에 대한 지속적 처리 파이프라인을 구성하며, 지정된 컬럼 목록을 기반으로 엔터티 및 테이블 정보를 추출합니다.

AI 데이터 클라우드의 헬스케어 및 라이프사이언스 파트너 네트워크를 확인하세요

데이터 액세스를 가속화하고 보안 기반의 협업을 촉진하며 멀티 모달 헬스 데이터와 더 넓은 생태계 전반에 AI를 배포합니다.

헬스케어 및 라이프사이언스 리소스 살펴보기

자주 묻는 질문

Snowflake와 함께하는 데이터 및 AI 여정을 지원하기 위해 자주 묻는 질문과 그 답변을 확인해 보세요.

클라우드 플랫폼은 헬스케어 및 라이프사이언스 조직에 데이터를 통합하고 비용을 절감하며 혁신을 가속화할 수 있도록 안전하고 확장 가능한 기반을 제공합니다. 이 산업의 조직들이 활용할 수 있는 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 사일로화된 데이터 집계하기: EHR, 청구, 유전체학과 같은 이질적인 소스를 단일 진실 공급원으로 통합하여 데이터 사일로를 해소합니다. 이를 통해 진료 제공 및 운영 효율성 등 다운스트림 사용 사례를 강화하는 더 나은 인사이트를 얻을 수 있습니다.  

  • 연결된 생태계 활용하기: 비용이 많이 들고 위험한 데이터 복제를 하지 않고도 연구 및 비즈니스 파트너와 라이브 데이터를 안전하게 공유할 수 있습니다. 이는 임상 시험 기간을 단축하고 연구 비용을 절감하며 마케팅 개인화를 개선하고 데이터 수익화의 새로운 기회를 창출하는 등 다양한 효과를 제공합니다.

  • 비즈니스 연속성 보장: 가동 중지 시간으로부터 핵심 시스템을 보호하는 우수한 재해 복구 기능으로 회복탄력성을 강화합니다. 클라우드 플랫폼은 엄격한 HIPAA 규정 준수를 지원하면서 예측 가능한 운영 모델로 전환하여 자본적 지출(CapEx)을 줄입니다.

  • 데이터 및 AI 활용으로 ROI 향상: 통합된 데이터를 사용하여 AI 및 머신러닝 모델을 구동합니다. 이를 통해 운영 비용을 낮추고 공급망을 최적화하며 신약 개발 파이프라인을 가속하는 예측 분석을 배포할 수 있습니다.

데이터와 AI는 약물 발견에서 환자 치료에 이르기까지 헬스케어 및 라이프사이언스의 전체 가치 사슬을 변화시키고 있습니다. 여기 몇 가지 주목할 만한 점이 있습니다.

  • 연구 가속화하기: AI를 활용해 유망한 치료 타깃을 식별하고 임상 시험 설계를 최적화함으로써 신약 탐색 및 개발을 가속화합니다. 이를 통해 시장 출시 시간을 단축하고 새로운 치료법을 환자에게 제공하는 성공률을 높일 수 있습니다.

  • 공급망 효율성 향상: 예측 분석을 활용해 의약품 및 의료기기의 수요를 예측하고 배송을 실시간으로 추적하며 비용이 많이 드는 재고 소진을 방지할 수 있습니다. 이를 통해 회복탄력성을 향상시키고 낭비를 줄이며 필요한 순간에 핵심 제품을 확보할 수 있습니다.

  • 치료 제공 최적화: 예측 모델을 배포하여 환자 흐름 관리, 인력 최적화 및 재입원율 감소와 같은 병원 효율성을 개선할 수 있습니다. AI는 또한 급성 질환에 대한 고위험 환자를 식별할 수 있어, 치료 제공자가 더 일찍 개입하고 환자 결과를 더 쉽게 개선할 수 있습니다. 

  • 환자/보험 가입자 프로필 완성: 임상, 청구, 유전체 및 보건의 사회적 결정 요인 데이터를 통합해 포괄적인 360도 프로필을 생성합니다. 이러한 기초적 관점을 통해 개인 맞춤형 진료, 더 정확한 위험 분류 및 가입자의 참여를 증진합니다.

  • 상업적 효과성 개선: 마케팅 및 영업 데이터를 분석해 처방 패턴과 환자 요구를 효과적으로 파악할 수 있습니다. 라이프사이언스 기업은 이를 바탕으로 마케팅 비용을 최적화하고 신제품 출시 성과를 높일 수 있습니다.

위의 활용 사례 외에도 AI는 효율성을 높이고, 일반적으로 수작업으로 처리하던 작업 및 워크플로우를 자동화하며, 환자 진료와 보험 가입자 경험에 영향을 미칠 수 있는 추천 및 제안을 제공합니다. 

Snowflake는 PHI 및 PII 보호를 포함하여 규정 준수와 데이터 보안을 지원하기 위해, 전 세계적으로 인정받는 공공 부문 및 상업 분야의 주요 보안 표준을 준수합니다. 해당 자격 인증에는 다음이 포함됩니다.

  • HIPAA

  • HITRUST CERTIFIED

  • FEDRAMP

  • SOC2

  • GDPR

Snowflake의 보안 허브에서 자세히 알아보세요.

클라우드 솔루션은 헬스케어 공급자, 보험사, 라이프사이언스(의료기기 및 제약 포함), 헬스테크 및 라이프사이언스 테크 등 헬스케어 및 라이프사이언스 분야의 다양한 하위 산업을 지원할 수 있습니다.

Snowflake는 Snowflake Marketplace에서 네이티브 앱 및 커넥터를 통해 액세스할 수 있는 많은 베스트 오브 브리드 산업 솔루션과 호환됩니다.

규정 준수는 전반적으로 고객의 책임이지만, Snowflake는 이 과정에서 고객과 일부 책임을 함께 부담한다는 점을 인지하고 있습니다. Snowflake가 GxP 워크로드를 지원하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요. 

