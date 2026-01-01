Snowflake, 올 상반기부터 한국 및 멕시코에서도 Azure 지원

글로벌 데이터 관련 규정이 계속 진화함에 따라 Snowflake는 고객이 성능이나 혁신에 방해 받지 않고 데이터 레지던시 및 데이터 주권 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이번 Azure 멕시코와 서울 리전 배포를 통해 멕시코와 중남미, 한국 및 여타 아시아 태평양 지역의 조직들은 데이터를 가까운 곳에서 관리하며 현지 규정을 준수할 수 있게 됩니다. 또한 이번 배포를 통해 고객들은 Snowflake의 글로벌 AI 데이터 클라우드의 성능을 활용하면서 데이터 근접성과 유연성도 확보할 수 있습니다.