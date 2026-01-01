Snowflake, 올 상반기부터 한국 및 멕시코에서도 Azure 지원

Snowflake는 2025년 상반기 중으로 Microsoft Azure 서울 리전에 새로운 배포를 통해 AI 데이터 클라우드 인프라를 대폭 확장할 예정입니다. 이번 배포는 고객의 데이터가 어디에 있든 상관없이 통합되고, 안전하며, 규정을 준수하는 경험을 제공하겠다는 Snowflake의 지속적인 노력을 다시 한번 확인해줍니다.
진화하는 데이터 레지던시와 주권에 대한 요구 충족
글로벌 데이터 관련 규정이 계속 진화함에 따라 Snowflake는 고객이 성능이나 혁신에 방해 받지 않고 데이터 레지던시 및 데이터 주권 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이번 Azure 멕시코와 서울 리전 배포를 통해 멕시코와 중남미, 한국 및 여타 아시아 태평양 지역의 조직들은 데이터를 가까운 곳에서 관리하며 현지 규정을 준수할 수 있게 됩니다. 또한 이번 배포를 통해 고객들은 Snowflake의 글로벌 AI 데이터 클라우드의 성능을 활용하면서 데이터 근접성과 유연성도 확보할 수 있습니다.
이종 클라우드 간의 협업과 유연성 지원
이번 Azure 서울 리전 배포를 통해 한국의 Snowflake 고객들은 향상된 크로스 클라우드 기능으로 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
비즈니스 연속성: Snowgrid의 고급 복제 기능을 통해 고객은 여러 리전에 걸쳐 데이터를 복제하고 중단을 방지하며, 진화하는 규제 요구 사항을 지원함으로써 원활한 비즈니스 연속성을 보장할 수 있습니다.
거버넌스: Snowflake에 내장된 거버넌스 및 규정 준수 도구인 Snowflake Horizon은 고객이 일관된 보안, 개인정보 보호, 상호운용성 기능을 통해 클라우드와 여러 지역에 걸쳐 데이터를 안전하게 관리할 수 있도록 지원합니다.
협업: Snowflake의 크로스-클라우드 기술인 Snowgrid를 통해 고객은 여러 리전 및 클라우드 플랫폼에서 데이터, 애플리케이션, 서비스에 쉽게 접근하고 공유 및 협업할 수 있으며, 이를 통해 기업은 데이터 사일로 없이 글로벌 운영이 가능합니다.
고급 데이터 및 AI/ML 솔루션 제공을 통한 고객의 역량 강화
이번 배포는 Snowflake 고객이 고급 분석, AI 및 머신 러닝 애플리케이션을 통해 혁신을 추진할 수 있는 새로운 가능성을 열어줄 것입니다. 한국의 Snowflake 고객은 데이터를 최종 사용자에게 더 가깝게 제공함으로써 지연 시간을 줄이고 중요한 워크로드에 대한 성능을 최적화할 수 있습니다. 아울러, 이번 배포를 통해 데이터를 동원하고, AI/ML 모델을 개발하며, 대규모 데이터 기반 애플리케이션을 구축하고자 하는 기업의 옵션이 더욱 확대될 것입니다.
글로벌 확장에 대한 약속
Azure 서울 리전에서의 배포 개시는 글로벌 고객에게 클라우드 공급자와 리전에 관계없이 일관된 경험을 제공하려는 Snowflake의 지속적인 노력의 일환으로서 이를 통해 Snowflake는 기업이 운영 및 규제 요구 사항에 가장 적합한 배포 옵션을 선택할 수 있도록 유연성을 제공하는 동시에 Snowflake의 전체 클라우드 서비스 제품군을 활용할 수 있도록 보장합니다.