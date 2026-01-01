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Applications & Collaboration
개요
Snowflake Horizon CatalogSnowflake MarketplaceSnowflake Trail
Applications제로 ETL 데이터 공유Internal Marketplace
리소스

제품 카테고리

Applications & Collaboration을 위한Snowflake

팀, 파트너 및 고객을 위한 애플리케이션, 데이터 제품, AI 모델의 구축, 공유 및 연결이 쉬워지며, 엔터프라이즈급 확장성과 거버넌스로 더 이상 데이터를 이동하지 않아도 됩니다.

무료로 시작하기

사용 사례

추가 ETL과 통합 작업이 필요 없는 개발, 공유 및 연결

구축

공유

연결

구축

제로 카피 통합으로확장 가능한 앱 구축

  • 하나의 통합된 플랫폼을 이용한 아키텍처 간소화를 통해 임베디드 분석부터 생성형 AI까지 다양한 기능을 더 빨리 출시할 수 있습니다.
  • 완전 관리형 서비스로 운영 부담은 줄고 성능은 높아집니다. 
  • Snowflake의 클라이언트 환경에서 데이터를 직접 통합하고 상용화하면 거래 성사와 성장을 가속화할 수 있습니다. 
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Watch Now:

Snowflake for Apps & Collaboration

공유

ETL 데이터 공유 없는클라우드 간 공유 실현

  • 다양한 데이터 제품을 손쉽게 탐색하고 액세스할 수 있도록 지원하면 신뢰할 수 있는 데이터의 활용도가 높아집니다. 
  • 내장형 거버넌스, 액세스 제어 및 민감 데이터 공유에 대한 네이티브 지원으로 데이터를 보호합니다.
  • 공유 비용은 줄고 운영 효율은 높아집니다.
데이터 공유 자세히 알아보기
Snowflake regions map

연결

단 몇 분 내에 외부 소스 연결

  • 몇 달이 아닌 몇 분 안에 750개 이상의 데이터 소스 및 SaaS 공급자에 즉시 연결할 수 있습니다.
  • 외부 앱, 독점 데이터 및 AI 어시스턴트를 통해 Snowflake의 기능을 확장할 수 있습니다.
  • 승인된 예산으로 서드 파티 데이터와 앱을 구매하도록 설정하여 Snowflake 지출을 최적화할 수 있습니다.
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Snowflake marketplace Healthcare logo
Komodo logo

“Snowflake에서 제품과 서비스를 제공하면서 데이터를 안전하고 효율적으로 관리함으로써 고객과도 더 편리하고 빠르게 데이터를 공유할 수 있게 되었습니다.”

Morten Lileng
Global Head of Merkury Engineering, Merkle

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이점

연결된 데이터 플랫폼에서 AI와 에이전트 시대의 협업 실현

확실한 성장

편리한 개발, 통합 및 확장

  • Snowflake Marketplace를 통해 전 세계의 클라우드 클라이언트 환경에서 데이터와 애플리케이션을 손쉽게 통합하고 수많은 Snowflake 고객에게 제품을 선보일 수 있습니다. 
  • Snowflake의 완전 관리형 서비스를 통해 수요에 맞춰 자동으로 확장하고 초 단위 요금제로 마진을 최적화할 수 있습니다. 
  • Snowflake Native Apps를 이용하면 데이터 이동 없이 Snowflake에서 앱을 직접 구축하고 수익화할 수 있습니다.
데모 시청하기
variety of logos

강력한 사용자 지원

데이터 제품, AI 모델 및 앱에거버넌스가 적용된 액세스 공유

  • 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 데이터 공유를 위해 구축된 Snowflake는 클라우드, 리전 및 공급자에 상관없이 데이터, 앱, AI 모델 및 에이전트의 안전한 공유를 지원합니다.
  • Snowflake Horizon Catalog를 통해 데이터와 AI 모델을 탐색할 수 있습니다.
  • Snowflake Internal Marketplace는 편리한 액세스 및 배포를 지원하며, Data Clean Rooms는 민감 데이터에 대한 협업을 지원합니다. 제로 카피 공유는 AI와 데이터의 활용 가치를 높이는 데 도움이 됩니다.
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금융 서비스

“Snowflake 덕분에 이전 대비 절반의 노력과 리소스만으로도 훨씬 더 빠르게 클라이언트에 데이터를 제공할 수 있습니다.”

Jeff Shortis
Alpha Data Platform 프로덕트 오너, State Street

사례 읽기

  • 25배 데이터 운영 팀의 생산성 향상
  • 87% 잘못된 데이터 오류 경고 감소율
활용 사례 읽기
Woman looking at an ipad

 워크플로우 강화

파이프라인 부하 절감 및Snowflake 기능의손쉬운 확장

  • 기존의 실시간 연결과 사전 구축된 커넥터를 통해 750개 이상의 데이터 및 SaaS 공급자와 연결할 수 있습니다. 
  • AI 에이전트부터 그래프 분석, 비용 최적화 도구에 이르기까지 모든 종류의 앱과 AI 제품을 탐색할 수 있는 Snowflake Marketplace에서 Snowflake를 최대한 활용하세요. 
  • 데이터와 SaaS 지출을 통합하면 예산의 유연성과 구매력을 높일 수 있습니다.
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Snowflake Marketplace screenshot
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영향력 증대

제품 배포와 상용화를 지원하는Snowflake Marketplace

Snowflake Marketplace에서 데이터, 앱 및 AI 제품을 제공하면 매출과 마진을 늘리며 최고의 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

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리소스

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  • 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
  • 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
  • 핵심 데이터 워크로드 지원
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Applications & Collaboration

자주 묻는 질문

FAQ를 통해 Snowflake Data Collaboration, Zero-Copy Cloning, Data Clean Rooms 및 애플리케이션 통합에 대해 파악하세요.

Snowflake는 Snowflake Marketplace, 사전 구축된 커넥터 및 다양한 데이터 통합 도구에 대한 지원을 통해 사용자가 서드 파티 및 SaaS 데이터에 연결할 수 있도록 하여 데이터 수집과 기존 데이터 보강을 간소화합니다.

Snowflake는 데이터를 물리적으로 이동하거나 복사하지 않고도 다른 팀이나 조직과 라이브 액세스를 공유할 수 있도록 지원합니다. 제로 ETL 데이터 공유를 통해 사용자는 최신 데이터에 바로 액세스할 수 있으며, 거버넌스와 액세스 제어는 데이터 공급자가 관리합니다. Snowflake 계정이 없는 사용자는 읽기 전용 계정을 사용할 수 있습니다.

Snowflake의 Zero-Copy Cloning은 기본 데이터를 복제하지 않고도 데이터베이스, 스키마 또는 테이블의 사본을 즉시 생성합니다. 애플리케이션 개발 측면에서 본다면, 개발자는 개발, 테스트 및 CI/CD를 위한 격리된 프로덕션 유사 환경을 신속하게 확보할 수 있으며, 이를 통해 배포 주기를 크게 단축하고 스토리지 비용도 절감할 수 있습니다.

Snowflake Data Clean Rooms는 여러 당사자 간에 가공되지 않은 민감 정보를 직접 노출하거나 공유하지 않고도 공동 인사이트를 위해 데이터를 결합하고 분석할 수 있도록 지원합니다. 모든 분석이 통제된 환경 내에서 이루어지므로 보안 및 개인정보 보호가 강화된다는 점과 결합된 데이터 세트에서 더 풍부한 인사이트를 도출할 수 있다는 점을 주요 이점으로 들 수 있습니다.

주요 이점은 다음과 같습니다.

간단하고 안전한 데이터 공유: 제로 ETL 공유는 데이터 사일로와 복잡한 파이프라인을 해소합니다.

더 빠른 개발: Zero-Copy Cloning은 애플리케이션의 개발 및 테스트 주기를 가속화합니다.

수익화 및 탐색: Snowflake Marketplace를 통해 데이터와 애플리케이션을 탐색하고 수익화를 도모할 수 있습니다.

복잡성 감소: 데이터, 애플리케이션 및 AI를 위한 통합 플랫폼이 아키텍처를 간소화합니다.

Snowflake가 ETL 비용과 복잡성을 줄이는 방법은 다음과 같습니다.

  • 안전한 데이터 공유: 사용자가 라이브 데이터에 직접 액세스할 수 있어 데이터 공유를 위한 ETL 파이프라인을 구축하고 유지할 필요가 없습니다.

  • Snowflake Marketplace: 서드 파티 데이터에 대한 직접 액세스를 제공하여 통합에 드는 노력을 줄입니다.

  • Zero-Copy Cloning: 스토리지 비용을 낮추고 개발 및 테스트를 위한 환경 프로비저닝 속도를 높이며, 데이터 중복을 방지합니다.

  • 커넥터 및 네이티브 통합: 다양한 데이터 소스에 대한 연결을 간소화합니다.