“Snowflake에서 제품과 서비스를 제공하면서 데이터를 안전하고 효율적으로 관리함으로써 고객과도 더 편리하고 빠르게 데이터를 공유할 수 있게 되었습니다.”
Morten Lileng
Global Head of Merkury Engineering, Merkle
제품 카테고리
팀, 파트너 및 고객을 위한 애플리케이션, 데이터 제품, AI 모델의 구축, 공유 및 연결이 쉬워지며, 엔터프라이즈급 확장성과 거버넌스로 더 이상 데이터를 이동하지 않아도 됩니다.
확실한 성장
강력한 사용자 지원
워크플로우 강화
영향력 증대
Snowflake Marketplace에서 데이터, 앱 및 AI 제품을 제공하면 매출과 마진을 늘리며 최고의 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
공공 부문
Met Office는 Snowflake Marketplace를 통해 향상된 기상 데이터 서비스를 제공함으로써 헬스케어 및 항공 산업 전반에서 신속하고 스마트한 의사 결정을 지원하고 있습니다.
리테일/소비재
Cona는 여러 보틀링 기업과의 데이터 공유를 통해 고객 경험과 디지털 비즈니스를 향상하고 있습니다.
Applications & Collaboration
FAQ를 통해 Snowflake Data Collaboration, Zero-Copy Cloning, Data Clean Rooms 및 애플리케이션 통합에 대해 파악하세요.
Snowflake는 Snowflake Marketplace, 사전 구축된 커넥터 및 다양한 데이터 통합 도구에 대한 지원을 통해 사용자가 서드 파티 및 SaaS 데이터에 연결할 수 있도록 하여 데이터 수집과 기존 데이터 보강을 간소화합니다.
Snowflake는 데이터를 물리적으로 이동하거나 복사하지 않고도 다른 팀이나 조직과 라이브 액세스를 공유할 수 있도록 지원합니다. 제로 ETL 데이터 공유를 통해 사용자는 최신 데이터에 바로 액세스할 수 있으며, 거버넌스와 액세스 제어는 데이터 공급자가 관리합니다. Snowflake 계정이 없는 사용자는 읽기 전용 계정을 사용할 수 있습니다.
Snowflake의 Zero-Copy Cloning은 기본 데이터를 복제하지 않고도 데이터베이스, 스키마 또는 테이블의 사본을 즉시 생성합니다. 애플리케이션 개발 측면에서 본다면, 개발자는 개발, 테스트 및 CI/CD를 위한 격리된 프로덕션 유사 환경을 신속하게 확보할 수 있으며, 이를 통해 배포 주기를 크게 단축하고 스토리지 비용도 절감할 수 있습니다.
Snowflake Data Clean Rooms는 여러 당사자 간에 가공되지 않은 민감 정보를 직접 노출하거나 공유하지 않고도 공동 인사이트를 위해 데이터를 결합하고 분석할 수 있도록 지원합니다. 모든 분석이 통제된 환경 내에서 이루어지므로 보안 및 개인정보 보호가 강화된다는 점과 결합된 데이터 세트에서 더 풍부한 인사이트를 도출할 수 있다는 점을 주요 이점으로 들 수 있습니다.
주요 이점은 다음과 같습니다.
간단하고 안전한 데이터 공유: 제로 ETL 공유는 데이터 사일로와 복잡한 파이프라인을 해소합니다.
더 빠른 개발: Zero-Copy Cloning은 애플리케이션의 개발 및 테스트 주기를 가속화합니다.
수익화 및 탐색: Snowflake Marketplace를 통해 데이터와 애플리케이션을 탐색하고 수익화를 도모할 수 있습니다.
복잡성 감소: 데이터, 애플리케이션 및 AI를 위한 통합 플랫폼이 아키텍처를 간소화합니다.
Snowflake가 ETL 비용과 복잡성을 줄이는 방법은 다음과 같습니다.
안전한 데이터 공유: 사용자가 라이브 데이터에 직접 액세스할 수 있어 데이터 공유를 위한 ETL 파이프라인을 구축하고 유지할 필요가 없습니다.
Snowflake Marketplace: 서드 파티 데이터에 대한 직접 액세스를 제공하여 통합에 드는 노력을 줄입니다.
Zero-Copy Cloning: 스토리지 비용을 낮추고 개발 및 테스트를 위한 환경 프로비저닝 속도를 높이며, 데이터 중복을 방지합니다.
커넥터 및 네이티브 통합: 다양한 데이터 소스에 대한 연결을 간소화합니다.