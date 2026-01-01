Applications & Collaboration

Snowflake는 데이터를 물리적으로 이동하거나 복사하지 않고도 다른 팀이나 조직과 라이브 액세스를 공유할 수 있도록 지원합니다. 제로 ETL 데이터 공유를 통해 사용자는 최신 데이터에 바로 액세스할 수 있으며, 거버넌스와 액세스 제어는 데이터 공급자가 관리합니다. Snowflake 계정이 없는 사용자는 읽기 전용 계정을 사용할 수 있습니다.