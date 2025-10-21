システム運用が停止しても、データプラットフォームは止まらない：Snowflakeのディザスタリカバリが不可欠である理由

大規模なインシデントはいつビジネスに影響するかわかりません。自然災害、停電、クラウドの障害など、その波及効果は瞬く間に全世界に及びます。こうしたイベントによって、最も重要なコンシューマーサービスやエンタープライズサービスがオフラインになり、他のサービスの品質が低下する可能性があります。

アナリティクスとAIの継続性がビジネスにとって重要な場合、このようなあらゆるイベントは実戦さながらの厳しい試練に変わります。Snowflakeは、AIデータクラウドとして事業継続性を確保するディザスタリカバリツールを提供します。

とはいえ、急速に変化するランドスケープにおいて、Snowflakeのディザスタリカバリはどのように機能するのでしょうか。どのようなツールや実践を準備すればよいのでしょうか。開始するにはどうすればよいでしょうか。

課題：不確実性な状況でのレジリエンス

今日のデジタル経済は相互接続されており、急速に進んでいます。たった1つのインシデントが、何千ものアプリケーションやサービスに波及し、ビジネスプロセスが中断して重要な意思決定が遅延する可能性があります。

金融機関や市場インフラストラクチャーについては、規制当局は実証済みの事業継続計画を期待しています。また、ヘルスケア組織では、データの可用性と規制コンプライアンスの確保も重要です。多くの組織が、Snowflakeのクロスリージョンおよびクロスクラウドの機能を設計し、テストしています。たとえば、DTCCは、Snowflakeを使用してデータレジリエンシーを実現する仕組みを公に説明しています。

Snowflakeがクロスリージョンとクロスクラウドのレジリエンスを実現する仕組み

SnowflakeのクロスクラウドテクノロジーレイヤーであるSnowgridは、ディザスタリカバリイベントを通じてお客様をサポートするように設計された、以下の重要な機能スイートを実現しています。

データベースとアカウントレプリケーション

データとアカウントレベルのオブジェクト（ユーザー、ロール、ウェアハウス、統合）の両方を、完全な整合性と一貫性を維持したままセカンダリリージョンまたはクラウドにレプリケートして、復旧目標を達成します。

フェイルオーバーグループ

本番データベースをすべてディザスタリカバリアカウントの単一のフェイルオーバーグループにグループ化することで、本番データベース全体でポイントインタイムの一貫性を確保できます。これにより、フェイルオーバー時にすべてのデータベースが完全に同じ瞬間に復元されるため、ビジネスデータは完全に同期されます。

クライアントリダイレクト

リージョンに依存しない単一の接続エンドポイントをお客様のアプリケーションに維持することで、コードを変更することなく迅速にカットオーバーできます。

一元化されたガバナンス

追加の構成やセットアップなしに、複数のリージョンやクラウドにわたってセキュリティポリシーとガバナンスポリシーの同期を維持できます。

モニタリングと遅延の可視化

レプリケーションのステータスとラグに関するリアルタイムのインサイトにより、インシデント発生時に情報に基づいた意思決定が可能になります。



これらの機能は、単なる技術的機能ではありません。レジリエントなデータ戦略の基盤です。



2025年のディザスタリカバリのあるべき姿

業界をリードする組織は、ディザスタリカバリのハードルを高めています。すべての計画に盛り込むべきクラス最高の機能とは、以下のとおりです。

明確なティアとターゲット：すべてのワークロードが等しいわけではありません。ビジネスインパクトごとに目標復旧時点と目標復旧時間（RPO/RTO）を定義し、それに応じてレプリケーション戦略を調整します。 包括的なレプリケーションとフェイルオーバー：データとコントロールプレーン（ユーザー、ロール、統合）の両方を保護し、迅速かつセキュアに復旧できます。 シームレスなアプリケーション体験：クライアントリダイレクトを使用して、ユーザーとアプリケーションの障害を最小限に抑えます。 運用シーケンス：まず取り込みと変換のパイプラインを復元してから、データの鮮度が許す限りアナリティクスとBIをオンラインに戻します。 クラウド集中リスクの軽減：最大限のレジリエンスを求める組織のために、複数のクラウドプロバイダーにまたがるフェイルオーバーを設計します。 テストによるエビデンス：ディザスタリカバリ計画を定期的にテストします。規制当局や取締役会は、単なる約束ではなく実証を期待しているためです。

主なポイント

単一障害点の存在はビジネス上の判断であり、多くの場合回避できるものです。Snowflakeのディザスタリカバリツールセット（レプリケーション、フェイルオーバーグループ、クライアントリダイレクト、クロスクラウドプロモーション）は、障害をステークホルダーにとって「起きなかったこと」にするために存在します。障害に対応し成功を収める組織は、運が良いのではありません。準備ができているのです。