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Snowflake에서 GPU로 Scikit-Learn과 Pandas 성능 극대화
코드 변경 없이 GPU로 scikit-learn, pandas, UMAP, HDBSCAN의 모델 개발 속도를 획기적으로 높이는 방법을 확인하세요.
기능
Snowflake CoCo를 사용해 데이터에서 예측 인사이트를 더 빠르게 확보하세요. 거버넌스가 적용된 데이터가 있는 위치에서 자연어만으로 프로덕션 환경에 바로 사용할 수 있는 ML 파이프라인을 구축할 수 있습니다.
개요
자동화된 ML 파이프라인으로 모델 수명 주기를 가속화합니다. 데이터, 피처, 모델, 노트북 전반의 네이티브 컨텍스트를 활용해 통합된 거버넌스 플랫폼에서 비즈니스에 맞는 예측 인사이트를 확보할 수 있습니다.
데이터가 이미 있는 환경에서 개발, 추론 및 운영 전반의 워크플로우를 통합하세요.
ML 워크플로우
모델 개발
Snowflake Notebooks 또는 Snowflake의 VS Code Extension이나 Cursor를 통해 VS Code에서 직접 데이터 로딩을 최적화하고 학습을 가속화할 수 있습니다.†
XGBoost와 PyTorch 같은 사전 설치된 라이브러리를 사용하거나, PyPI 및 Hugging Face와 같은 오픈 소스 허브에서 pip install로 라이브러리를 설치할 수 있습니다.
Cortex Training으로 오픈 웨이트 파운데이션 모델을 맞춤화하고 학습시킵니다.*
피처 관리
학습 및 추론 전반에서 피처의 검색 가능성, 재사용성, 거버넌스를 강화합니다.
통합된 Feature Store UI를 통해 파이프라인 전반의 피처를 손쉽게 검색하고 시각적으로 추적할 수 있습니다.
모델 관리
어떤 플랫폼에서 구축한 모델이든 Snowflake Model Registry에 등록하고, CPU 또는 GPU를 사용해 Snowflake 데이터에 대한 배치 및 실시간 예측을 수행할 수 있습니다.
100밀리초 미만의 응답 시간으로 모델을 서빙해 고객 생애 가치 및 사기 감지 등 저지연 온라인 사용 사례를 지원합니다.
시작하기
엔드투엔드 ML
Snowflake ML에 대해 궁금한 점이 있으신가요? Snowflake가 답해 드립니다. 작동 방식과 시작 방법을 이해하는 데 도움이 되는 주요 질문을 소개합니다.
네, 데이터 과학자와 ML 엔지니어는 CPU 또는 GPU에서 분산 처리를 통해 모델을 구축하고 배포할 수 있습니다. 이는 Snowflake ML 플랫폼을 구동하는 Ray 기반 최신 컨테이너 인프라에 의해 지원됩니다.
네, Snowflake ML은 온라인 및 배치 워크로드를 모두 처리합니다. 실시간 요구 사항에는 온라인 피처 스토어와 온라인 모델 추론이 GA로 제공되며, 개인화 추천, 사기 감지, 가격 최적화, 이상 감지와 같은 사용 사례를 지원합니다.
아니요, 외부에서 구축된 어느 모델이든 Snowflake 데이터에서 프로덕션 실행이 가능합니다. 추론 중에 ML Observability 및 RBAC 거버넌스와 같은 통합 MLOps 기능을 활용할 수 있습니다.
네, Snowflake ML은 모든 오픈소스 라이브러리와 호환됩니다. pip를 통해 오픈소스 리포지토리에 안전하게 액세스하고, Hugging Face와 같은 허브에서 원하는 모델을 가져올 수 있습니다.