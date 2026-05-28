제조 산업

“이전에는 모든 모델을 학습하고 예측을 생성하는 데 30분이 걸렸습니다. Snowflake의 통합 모델은 매우 빨라서 수십만 고객에 대한 예측을 생성하는 데 단 몇 분이면 됩니다. 이러한 속도와 단순성은 시뮬레이션 및 시나리오 예측과 같은 비즈니스의 추가 기능을 활성화하는 데 도움이 될 것입니다.”

—Dan Shah

Manager of Data Science

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