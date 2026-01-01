SNOWFLAKE SECURITY HUB

Snowflake는 고객과 고객 데이터의 보안을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Snowflake는 HackerOne과 협력해 비공개 취약성 공개 프로그램을 운영하며, 보안 연구자와 함께 취약성을 안전하고 체계적인 방식으로 해결하고 있습니다. 연구자의 기여는 악용되기 전에 잠재적 문제를 식별하고 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 보안 연구자가 Snowflake가 소유하거나 Snowflake를 대신해 운영 또는 호스팅되는 모든 Snowflake 제품, 서비스, 시스템에서 보안 취약성을 발견한 경우, 해당 내용을 Snowflake에 신고할 것을 적극 권장합니다. 자세한 내용은 Snowflake 취약성 공개 정책(VDP)을 참고하세요.

책임 있는 취약성 관리와 공개를 위한 Snowflake의 프로세스는 강력하고 투명한 사이버 보안을 지속적으로 구현하려는 약속에서 핵심적인 요소입니다. Snowflake의 CVE 정책에 따라 Snowflake가 개발하고 오픈소스 채널을 통해 재배포하는 소프트웨어와 코드에 대해서는 CVE를 공개합니다. 범위에 포함되는 모든 이슈는 보안 권고 발행, 패치 개발, 그리고 취약성과 해결 방법에 대한 세부 검토로 이어집니다. 해당되는 경우, Snowflake의 CVE는 보안 전문가들이 신뢰하는 글로벌 리소스인 MITRE가 관리하는 cve.org에 게시됩니다.