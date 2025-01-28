제조 산업 AI 데이터 클라우드

클라우드 컴퓨팅은 제조업체가 플랜트, 공급업체, 파트너 간의 사일로를 제거하고 데이터를 안전하게 실시간으로 액세스할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 확장성, 비용 효율성 및 협업이 강화되고 고급 분석과 AI 애플리케이션을 활용한 혁신이 가능해집니다. Snowflake의 AI 데이터 클라우드는 제조업체가 여러 클라우드와 리전 전반에서 데이터를 준실시간으로 액세스, 분석, 공유할 수 있도록 하여 기민한 의사 결정과 생태계 전반의 원활한 협업을 지원합니다.