스마트 제조 및 인더스트리 4.0 강화클라우드 내 ERP 데이터 활용을 통한 고급 분석 실현커넥티드 제품에서 가치 창출공급망 성과 개선
제조 산업AI 데이터 클라우드

제조 산업 AI 데이터 클라우드는 제조사가 IT와 OT 데이터를 신속하게 통합하고 AI/ML을 배포하며 가치 사슬 전반에서 데이터를 안전하게 공유할 수 있도록 지원하여 비용 효율성을 높이고 생산 리드타임과 수율을 개선합니다.

제조 산업 AI 데이터 클라우드

데이터 활용을 위해 Snowflake를 선택한 선도적인 제조사들

데이터와 AI로 잠재력 발휘하기

전 세계 제조 산업 조직은 운영 데이터에 대한 액세스를 단순화하고 보안 기반의 협업을 지원하며 고급 머신러닝과 분석을 실행하고 Snowflake를 통해 지능형 AI 애플리케이션을 배포하고 있습니다.

조직 전반에 데이터와 AI 손쉽게 배포하기

완전 관리형 단일 플랫폼으로 운영을 간소화하고 시간을 절약할 수 있습니다. 다양한 데이터 유형과 클라우드 전반에 통합된 Snowflake 플랫폼은 복잡한 워크플로우를 단순화하고 비즈니스 크리티컬 사용 사례를 지원하며 새로운 상업적 전략을 발굴할 수 있습니다.

제조 생태계 연결

장비 제조업체, 소프트웨어 공급자, 물류 파트너, 주요 데이터 및 솔루션 공급자로 이루어진 다양한 생태계를 통해 데이터를 원활하게 공유하고 활용하여 공장 네트워크 성능을 최적화하고 직원 및 장비 경험을 개선하며 신규 서비스의 수익화를 강화할 수 있습니다.

업계 최고의 보안으로 데이터 관리 및 보안

최고 수준의 보안 및 데이터 프로토콜로 데이터를 안전하게 관리하고, 기존 보안 프레임워크 내에서 AI 및 대규모 언어 모델을 사용합니다. 기본 제공 정책, 액세스 제어, 엔드투엔드 가시성을 통해 데이터가 보호되고 있다는 확신을 가지고 혁신을 추진할 수 있습니다.

Snowflake로 데이터 강화하기

공급망 운영 최적화

스마트 제조 산업 강화

커넥티드 제품에서 가치 창출

워크플로우 간소화

AI와 통합 데이터로 공급망 회복탄력성 및 성능 개선

내부 공급망 데이터를 Snowflake Marketplace의 실시간 시장 및 기상 데이터와 결합합니다. AI를 적용해 중단 위험을 예측 및 완화하고 모든 공급망 파트너와 안전한 실시간 협업을 지원할 수 있습니다.

미래 구축

OT, IoT, IT 데이터 통합으로 인더스트리 4.0 실현하기

  • 생산 현장 및 디바이스 데이터를 단일 플랫폼으로 통합하여 운영 전반을 종합적으로 파악할 수 있습니다.

  • AI를 활용해 생산 프로세스를 준실시간으로 분석함으로써 효율성을 높이고 인더스트리 4.0 이니셔티브를 가속화할 수 있습니다.

비즈니스 사례 구축

스트리밍 데이터 수익화 및 커넥티드 제품 성능 최적화

안전한 플랫폼을 사용하여 준실시간으로 대량의 커넥티드 제품 데이터를 분석합니다. 판매 이후 제품 성능에 대한 가시성을 높여 성능을 최적화하고 사용자 경험을 향상하며 혁신을 추진하고, 나아가 업스트림 품질 개선까지 지원합니다.

웨비나

2025년 제조 산업의 주요 데이터 트렌드

Snowflake, Cisco Meraki, Blue Yonder, Cirrus Link의 업계 전문가와 함께 2025년에 주목해야 할 핵심 제조 산업 트렌드를 살펴보세요.

Snowflake와 함께 앞서 나가는 선도 기업

제조 산업 하위 업종

공급망 최적화

스마트 제조 산업 강화

커넥티드 제품에서 가치 창출

데이터로 제조 산업 공급망의 회복탄력성 구축하기

문제를 빠르게 복구하고 공급망을 더 효과적으로 관리하는 데 데이터가 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

제조사가 AI 데이터 클라우드로 공급망 회복탄력성과 효율성을 높이는 8가지 방법

Snowflake 고객이 대용량 연결(IoT) 데이터와 서비스 이력을 통해 제품 성능을 최적화하는 방법을 확인하세요.

공급망 라이브 데모: AI 에이전트가 여는 공급망 최적화의 새로운 시대

Snowflake의 에이전틱 AI 기능으로 공급망을 변혁합니다. 사일로를 해소하고 데이터 액세스를 민주화하며 비즈니스 팀에 직접 실행 가능한 인사이트를 제공할 수 있습니다.

글로벌 파트너 네트워크가 제공하는 폭넓은 전문 지식

Snowflake의 가치를 온전히 실현하는 데 필요한 서비스와 솔루션을 파트너 생태계에서 활용하세요.

Snowflake와 함께다음 단계로 나아가세요

제조 산업에서 Snowflake를 도입할 때 자주 묻는 질문들을 확인해보세요.

AI를 통해 제조 운영 전반의 IT와 OT 데이터를 통합하여 머신러닝을 통한 예지 정비, 품질 검사 및 수요 예측이 가능해집니다. 조직은 Snowflake를 활용하면 통합 데이터 플랫폼에서 AI/ML 워크플로우를 직접 실행하여 실시간 인사이트와 고급 분석으로 Industry 4.0 이니셔티브를 강화할 수 있습니다.

클라우드 컴퓨팅은 제조업체가 플랜트, 공급업체, 파트너 간의 사일로를 제거하고 데이터를 안전하게 실시간으로 액세스할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 확장성, 비용 효율성 및 협업이 강화되고 고급 분석과 AI 애플리케이션을 활용한 혁신이 가능해집니다. Snowflake의 AI 데이터 클라우드는 제조업체가 여러 클라우드와 리전 전반에서 데이터를 준실시간으로 액세스, 분석, 공유할 수 있도록 하여 기민한 의사 결정과 생태계 전반의 원활한 협업을 지원합니다.

제조업체는 데이터 분석을 활용해 생산 성능, 설비 상태, 고객 수요에 대한 인사이트를 얻습니다. 분석을 통해 예지 정비, 프로세스 최적화, 더 정확한 예측을 수행하여 조직이 비용을 절감하고 공급망 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

장비 가동 중지 시간을 줄이기 위한 예지 정비, 결함 감지를 위한 컴퓨터 비전 시스템 및 AI 기반 수요 예측이 있습니다. 제조업체는 공급망 최적화, 인력 계획 및 에너지 효율성을 위해서도 AI를 사용합니다.

AI를 통해 실시간 품질 모니터링, 예지 알림, 생산 요구에 맞춘 적응형 스케줄링이 가능해집니다. 이러한 기능은 처리량을 증가시키고 폐기물을 줄이며 일관된 제품 품질을 보장합니다.

제조 산업에서의 빅 데이터 사용 사례에는 예지 정비, 수율 최적화, 공급망 가시성 및 제품 혁신이 있습니다. 센서, 기계 및 고객과의 상호작용에서 대량의 데이터를 분석함으로써 제조업체는 더 빠르고 스마트한 결정을 통해 경쟁 우위를 확보합니다.

