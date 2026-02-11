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Summit 26 2026년 6월 1~4일

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컴플라이언스, 보안, 검색 및 거버넌스 FinOps옵저버빌리티Well-Architected Framework
리소스

NEW Cortex Code 가용성 및 적용 범위 확장

SnowflakeCortex Code

전체 데이터 스택을 지원하도록 설계된 AI 코딩 에이전트인 Cortex Code는 복잡한 데이터 엔지니어링, 분석, 머신러닝 및 에이전트 구축 작업을 자연어 기반의 간결하고 정확한 상호작용으로 전환합니다.

무료로 시작하기

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Cortex Code 101

Cortex Code icon

어디에서든 데이터 스택과 원활하게 상호 작용

Snowsight 또는 로컬 셸에서 실행되는 CLI(명령줄 인터페이스)의 두 가지 인터페이스를 통해 Cortex Code에 액세스할 수 있습니다.

> curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
speed

프로덕션 시간 단축

데이터 엔지니어링, 고급 분석 및 에이전트와 애플리케이션 개발을 가속화합니다.

 

user icon

모든 사용자 역량 강화

기술 팀 및 비기술 팀이 데이터를 기반으로 자신 있게 구축할 수 있도록 지원합니다.

easy-consolidate

복잡성 단순화

복잡한 데이터 작업을 간결하면서도 정교한 워크플로우로 전환하여 생산성과 비즈니스 성과를 동시에 최적화합니다.

이점

Cortex Code로 엔터프라이즈데이터 수명 주기 가속화

혁신 가속화

데이터 스택 전반에서 엔드투엔드 개발 가속화

  • dbt 및 Apache Airflow®¹와 같은 주요 데이터 시스템을 지원하여 복잡한 데이터 워크플로우를 손쉽게 구축, 관리 및 최적화할 수 있습니다.
  • 자연어 명령을 사용해 엔터프라이즈 데이터와 직접 상호작용하는 Snowflake Intelligence 에이전트를 신속하게 구축하고 배포할 수 있습니다.

  • 완전 실행 가능한 ML 파이프라인을 자율적으로 생성하여 Snowflake Notebooks에서 직접 실행할 수 있습니다.

LendingTree logo

“Cortex Code는 아이디어 탐색에서 Snowflake 내 AI 기반 워크플로우 구현까지의 전환을 가속화하는 간결한 플랫폼 내 개발 환경을 제공합니다.”

Srinivas Madabushi
기술 부문 수석 부사장, LendingTree
Cortex Code CLI, dbt, and airflow logos

Snowflake 데이터와 시맨틱에 대한 심층 이해

고유한 Snowflake 컨텍스트 활용

 
  • 특정 데이터 카탈로그에 대한 심층 이해를 바탕으로 자연어를 사용해 검색 및 관리를 간소화합니다.
  • 특정 Snowflake 환경과 테이블 및 뷰를 반영한 맞춤형 지능형 제안으로 코드를 빠르게 디버깅하고 재구성합니다.
  • 대화형 명령을 사용해 카탈로그 관리, 권한 설정, 사용자 생성 및 비용 최적화와 같은 복잡한 관리 작업을 수행할 수 있습니다.
United Rentals logo

“Cortex Code를 통해 엔지니어들은 비즈니스 인텔리전스 도구의 성능을 한층 높이고, Natural Language Query 응답의 품질과 속도를 개선하는 시간을 크게 줄일 수 있었습니다.”

Tony Leopold
최고 기술 및 전략 책임자, United Rentals

엔터프라이즈 환경을 고려한 설계

내장된 확장성, 상호운용성 및 사용자 설정 활용

 
  • 중앙 집중식 구성과 강력한 관리 제어를 통해 권한 및 사용 정책을 관리합니다.
  • 기본 제공되는 Model Context Protocol(MCP) 지원을 통해 Jira, GitHub 및 개발자 툴체인의 기타 에이전트와 연결할 수 있습니다.
  • 오픈 agents.md 프레임워크를 사용해 특화된 에이전트 스킬을 구축, 공유 및 개선하거나, 기존 코딩 에이전트에서 워크플로우를 마이그레이션할 수 있습니다.
  • Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.5, GPT 5.2를 포함한 다양한 모델 중에서 선택하여 품질, 지연 시간 및 비용을 최적화할 수 있습니다.
Shelter Insurance logo

“Cortex Code를 통해 규제 환경에서 요구되는 통제와 감독을 유지하면서도 운영 데이터 및 AI 개발 과정의 복잡성을 줄일 수 있습니다. 또한 팀은 목표 달성에 필요한 컨텍스트를 기반으로 더 빠르게 구축할 수 있습니다.”

Vibhor Gupta
엔터프라이즈 데이터 및 AI 부문 부사장, Shelter Mutual Insurance
Terminal window with Cortex Code CLI MCP setup

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40달러(USD) 상당의무료 크레딧²으로평가판 시작

  • 엔드투엔드 개발 가속화
  • 기본 제공되는 컨텍스트 인식 기능
  • 개방성과 확장성을 갖춘 프로덕션 환경 지원
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  • 엔드투엔드 개발 가속화
  • 개방성과 확장성을 갖춘 프로덕션 환경 지원
  • 보안이 기본 내장된 설계 구조
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*PrPr, † PuPr, ‡ 출시 예정

¹ "Apache Airflow"는 미국 및/또는 기타 국가 내 Apache® Software Foundation의 등록 상표 또는 상표입니다.

² 평가판 첫 30일 동안 추론 크레딧으로 40달러(USD)가 제공됩니다. 30일 이후에는 월 20달러(USD)의 구독 요금이 부과됩니다. 표준 Snowflake 데이터 플랫폼 사용 요금(예: 컴퓨팅 또는 스토리지)은 Snowflake 셀프서비스 온디맨드 약관에 따라 별도로 부과되며 언제든지 해지할 수 있습니다.