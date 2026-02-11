SnowflakeCortex Code
전체 데이터 스택을 지원하도록 설계된 AI 코딩 에이전트인 Cortex Code는 복잡한 데이터 엔지니어링, 분석, 머신러닝 및 에이전트 구축 작업을 자연어 기반의 간결하고 정확한 상호작용으로 전환합니다.
프로덕션 시간 단축
데이터 엔지니어링, 고급 분석 및 에이전트와 애플리케이션 개발을 가속화합니다.
모든 사용자 역량 강화
기술 팀 및 비기술 팀이 데이터를 기반으로 자신 있게 구축할 수 있도록 지원합니다.
복잡성 단순화
복잡한 데이터 작업을 간결하면서도 정교한 워크플로우로 전환하여 생산성과 비즈니스 성과를 동시에 최적화합니다.
혁신 가속화
데이터 스택 전반에서 엔드투엔드 개발 가속화
- dbt 및 Apache Airflow®¹와 같은 주요 데이터 시스템을 지원하여 복잡한 데이터 워크플로우를 손쉽게 구축, 관리 및 최적화할 수 있습니다.
- 자연어 명령을 사용해 엔터프라이즈 데이터와 직접 상호작용하는 Snowflake Intelligence 에이전트를 신속하게 구축하고 배포할 수 있습니다.
완전 실행 가능한 ML 파이프라인을 자율적으로 생성하여 Snowflake Notebooks에서 직접 실행할 수 있습니다.
“Cortex Code는 아이디어 탐색에서 Snowflake 내 AI 기반 워크플로우 구현까지의 전환을 가속화하는 간결한 플랫폼 내 개발 환경을 제공합니다.”
Srinivas Madabushi
Snowflake 데이터와 시맨틱에 대한 심층 이해
고유한 Snowflake 컨텍스트 활용
- 특정 데이터 카탈로그에 대한 심층 이해를 바탕으로 자연어를 사용해 검색 및 관리를 간소화합니다.
- 특정 Snowflake 환경과 테이블 및 뷰를 반영한 맞춤형 지능형 제안으로 코드를 빠르게 디버깅하고 재구성합니다.
- 대화형 명령을 사용해 카탈로그 관리, 권한 설정, 사용자 생성 및 비용 최적화와 같은 복잡한 관리 작업을 수행할 수 있습니다.
“Cortex Code를 통해 엔지니어들은 비즈니스 인텔리전스 도구의 성능을 한층 높이고, Natural Language Query 응답의 품질과 속도를 개선하는 시간을 크게 줄일 수 있었습니다.”
Tony Leopold
엔터프라이즈 환경을 고려한 설계
내장된 확장성, 상호운용성 및 사용자 설정 활용
- 중앙 집중식 구성과 강력한 관리 제어를 통해 권한 및 사용 정책을 관리합니다.
- 기본 제공되는 Model Context Protocol(MCP) 지원을 통해 Jira, GitHub 및 개발자 툴체인의 기타 에이전트와 연결할 수 있습니다.
- 오픈 agents.md 프레임워크를 사용해 특화된 에이전트 스킬을 구축, 공유 및 개선하거나, 기존 코딩 에이전트에서 워크플로우를 마이그레이션할 수 있습니다.
- Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.5, GPT 5.2를 포함한 다양한 모델 중에서 선택하여 품질, 지연 시간 및 비용을 최적화할 수 있습니다.
“Cortex Code를 통해 규제 환경에서 요구되는 통제와 감독을 유지하면서도 운영 데이터 및 AI 개발 과정의 복잡성을 줄일 수 있습니다. 또한 팀은 목표 달성에 필요한 컨텍스트를 기반으로 더 빠르게 구축할 수 있습니다.”
Vibhor Gupta
리소스
Cortex Code개발자 가이드 살펴보기
가이드를 살펴보고 Snowflake의 네이티브 AI 기능을 활용해 구축하는 방법을 알아보세요. 과정 전반에서 Cortex Code가 AI 코딩 어시스턴트로 함께합니다.
40달러(USD) 상당의무료 크레딧²으로평가판 시작
- 엔드투엔드 개발 가속화
- 기본 제공되는 컨텍스트 인식 기능
- 개방성과 확장성을 갖춘 프로덕션 환경 지원