Snowflake는 아키텍처 복잡성을 제거하고 여러 데이터 시스템을 운영해야 하는 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다. Snowflake AI 데이터 클라우드는 분산된 모든 데이터를 통합하고 사일로를 안전하게 해소하며, 신뢰할 수 있는 AI를 위한 데이터 파운데이션을 구축하도록 설계된 단일 통합 플랫폼을 제공합니다.

Snowflake의 고유한 아키텍처가 엔터프라이즈 데이터 스택에 적합한 이유와 이를 개선하는 방법은 다음과 같습니다.