eBook
산업별 데이터 + AI에 대한 최종 가이드
산업 전반의 조직이 AI를 활용해 비즈니스 가치를 창출하는 방법을 알아보세요.
산업 솔루션
사일로화된 방대한 규모의 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 시민 서비스를 개선하고 임무 준비 태세와 회복탄력성을 지원하며 교육 성과를 증진합니다. 데이터를 안전하게 공유 및 분석하고 기관 및 파트너와 원활하게 협업하며 신뢰할 수 있는 AI를 위한 기반을 구축하세요.
개요
공공 부문 조직들은 전략적 우선 사항을 해결하기 위해 거버넌스 기반 단일 플랫폼에서 데이터를 통합하고 있습니다. Snowflake를 사용하면, 안전하게 협업하고 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하며, 클라우드 효율성을 통해 자원을 극대화하고, 신뢰할 수 있는 AI 데이터 파운데이션으로 혁신을 가속화할 수 있습니다.
사일로화된 데이터는 시민, 프로그램, 그리고 미션을 전체적으로 조망하는 데 필요한 관점을 제한하여 중요한 의사 결정을 어렵게 합니다. 서로 다른 소스의 데이터를 안전한 단일 환경으로 통합하고, 고급 분석과 AI를 적용해 시의적절하고 실행 가능한 인사이트를 확보하세요.
성능 한계와 높은 유지 관리 비용은 리소스를 분산시키는 요인이 됩니다. 완전 관리형·고효율 플랫폼을 통해 총소유비용(TCO)을 절감하고 동적 니즈에 맞춰 컴퓨팅을 즉시 확장하며, 소비 기반 가격 책정으로 미션 요구 사항에 맞춘 비용 운영이 가능합니다.
DoD IL5 및 FedRAMP High와 같은 엄격한 공공 부문 표준을 지원하는 거버넌스 내장형 보안 플랫폼에서 안심하고 운영할 수 있습니다. AWS GovCloud 및 Microsoft Azure Government 등 특정 정부 클라우드 리전에서 사용이 가능합니다.
규정 준수
Snowflake는 전 세계적으로 인정받는 공공 및 상업 부문의 보안 표준을 지원하여 규정 준수와 데이터 보호를 보장합니다.
고객
NYC Health + Hospitals, 주거 불안정 뉴욕 시민을 위한 의료 제공 개선
NYC Health + Hospitals는 Snowflake를 활용하여 헬스케어 데이터를 중앙화하고, 효율성을 높이는 인사이트를 도출하며, 특히 주거 취약 계층을 포함한 모든 뉴욕 시민들에게 더 나은 의료 서비스를 제공할 수 있는 통합 환자 뷰를 구축했습니다.
미 캘리포니아 주 오렌지카운티 상급법원, 운영 효율성 극대화로 사건 적체 해소
미국에서 다섯 번째로 큰 1심 법원인 캘리포니아 주 오렌지카운티 상급법원은 Snowflake를 활용해 데이터 인사이트 활용 범위를 확장하고 협업을 강화했으며, 운영 효율성을 향상시켜 공공 서비스 제공 역량을 높였습니다.
미 타코마 시, 데이터 혁신으로 공공 안전 증진
미 워싱턴 주 타코마 시는 Snowflake를 활용하여 CJIS 규정을 준수하는 경찰 대시보드를 구축하고, 보안 데이터 공유를 통해 전 도시 차원의 협업을 지원하고 있으며 데이터 혁신을 촉진하여 공공 안전을 강화하고 주민들에게 더 나은 서비스를 제공하고 있습니다.
미 Florida State University, AI와 셀프서비스 분석으로 미래 혁신 실현
미 Florida State University는 Snowflake로 47개의 서로 다른 데이터 소스를 통합하고, 이해관계자의 데이터 요구에 95% 더 빠르게 대응하며 비정형 데이터의 가치를 극대화해 더 나은 학생 경험을 제공합니다.
미 샌프란시스코 시 및·카운티, 데이터 관리 및 공유 혁신으로 공공 서비스 수준 제고
샌프란시스코 시 및·카운티의 기술부(Department of Technology)에서는 Snowflake를 활용하여 수십여 곳의 시 부서가 데이터를 최대한 활용할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 샌프란시스코 국제공항(SFO)의 생산성 향상부터 Shared Spaces 프로그램 구현에 이르기까지 다양한 시정 업무에 기여하고 있습니다.
공공 부문을 위한 Snowflake
Snowflake로 데이터 및 AI 여정을 지원하기 위한 자주 묻는 질문과 답변을 확인해보세요.
기관 및 미션 파트너 간의 데이터 사일로를 해소할 수 있고 데이터를 복사하거나 이동하지 않아도 안전하게 실시간으로 공유할 수 있으며 데이터와 AI 워크로드를 거버넌스 기반 단일 플랫폼에서 운영할 수 있습니다. 또한, 레거시 시스템을 현대화하여 비용을 절감하고 효율성을 높일 수 있으며 정부 전용 클라우드 리전에서의 배포를 통해 데이터 주권을 보장하도록 지원합니다.
Snowflake는 여러 주요 공공 부문의 사용 사례를 지원할 수 있습니다. 대표적인 사용 사례는 다음과 같습니다.
사기, 남용 및 부정 사용 방지 데이터를 통합하여 부적절한 지출을 신속하게 식별합니다.
재무 관리: 재무 데이터를 통합하여 지출을 최적화하고 재정 책임성을 보장합니다.
물류 및 공급망 관리: 자산에 대한 준실시간 뷰로 운영을 최적화합니다.
안전한 데이터 협업: 기관 간은 물론 협력 파트너와도 거버넌스가 적용된 실시간 데이터를 안전하게 공유합니다.
데이터 인프라 현대화: 비용이 많이 드는 레거시 시스템에서 확장 가능한 클라우드 플랫폼으로 마이그레이션합니다.
Snowflake는 거버넌스가 적용된 데이터에 직접 AI/ML 모델과 애플리케이션을 적용할 수 있도록 간편한 환경을 제공합니다. 서버리스 기반으로 즉시 활용 가능한 AI 기능인 Snowflake Cortex AI를 사용하거나, Snowpark Container Services를 활용해 사용자 지정 애플리케이션과 LLM을 Snowflake 계정 내에서 안전하게 실행할 수 있습니다. 또한 데이터를 처리하기 위해 플랫폼 밖으로 이동할 필요가 없으므로 보안과 거버넌스를 유지할 수 있습니다.
Snowflake는 AWS GovCloud와 Microsoft Azure Government와 같은 정부 전용 클라우드 리전에서 운영되는 배포 환경을 제공합니다. 아울러, 특정 배포 환경에서 DoD IL5와 FedRAMP High 등 고급 보안 등급 인증을 획득하여 유지하고 있습니다. 또한 엔드투엔드 암호화와 세분화된 액세스 제어와 같은 엔터프라이즈급 내장형 보안 기능을 구성 가능한 형태로 제공하며, 제로 트러스트 아키텍처와 같은 최신 보안 프레임워크도 지원합니다.
Snowflake에서는 SnowConvert와 같은 자동화 도구를 사용하여 레거시 시스템에서 신속하게 마이그레이션할 수 있습니다. 또한, 공공 부문에 대한 전문 지식이 풍부한 기술 및 시스템 통합 파트너 생태계를 통해 Snowflake의 가치를 극대화할 수 있으며, 다양한 데이터 소스와 기존 도구도 즉시 연결할 준비가 되어 있습니다. 데이터를 원시 형식 그대로 수집하고 필요에 따라 변환을 적용하여 데이터 파이프라인을 단순화할 수 있습니다.
Snowflake는 아키텍처 복잡성을 제거하고 여러 데이터 시스템을 운영해야 하는 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다. Snowflake AI 데이터 클라우드는 분산된 모든 데이터를 통합하고 사일로를 안전하게 해소하며, 신뢰할 수 있는 AI를 위한 데이터 파운데이션을 구축하도록 설계된 단일 통합 플랫폼을 제공합니다.
Snowflake의 고유한 아키텍처가 엔터프라이즈 데이터 스택에 적합한 이유와 이를 개선하는 방법은 다음과 같습니다.
데이터를 위한 단일 환경: 복잡한 통합이나 데이터 중복 없이 모든 데이터를 통합 뷰 차원에서 확인할 수 있습니다. Snowflake는 다양한 데이터 유형을 지원하여 정형 및 비정형 데이터를 함께 통합합니다.
안전한 협업: 실시간 거버넌스 데이터의 안전한 공유를 통해 기관 간, 그리고 신뢰할 수 있는 미션 파트너와의 사일로를 해소합니다. 이를 통해 현대적이고 효율적인 정부 운영에 필요한 협업이 가능해집니다.
리소스 관리: Snowflake는 스토리지와 컴퓨팅 리소스를 분리하고 사용량 기반 가격 모델을 제공합니다. 이를 통해 필요한 만큼 컴퓨팅 리소스를 확장하고 실제 사용한 만큼만 비용을 지불할 수 있습니다.
리소스 극대화: 관리형 플랫폼으로서 Snowflake는 모든 인프라, 유지 관리, 업그레이드 및 튜닝을 처리합니다. 이를 통해 팀은 미션 수행에 더 많은 역량을 집중할 수 있습니다.