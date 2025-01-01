광고, 미디어 및 엔터테인먼트 AI 데이터 클라우드

보고서
Snowflake, IDC MarketScape에서 마케팅 및 광고 데이터 클린룸 분야 리더로 선정
보고서 발췌본을 다운로드하고 IDC MarketScape가 Snowflake를 리더로 선정한 이유를 확인해 보세요.
산업 솔루션
광고, 미디어 및 엔터테인먼트 업계 전반에서 데이터 사일로를 해소하고 복잡성을 줄이고 안전한 데이터 협업을 실현하세요. 개방형 상호 운용 생태계를 활용하여 잠재 고객 경험을 개인화하고 데이터 거버넌스 및 개인정보 보호를 강화할 수 있습니다.
개요
전 세계 유수의 미디어, 엔터테인먼트 및 광고 기업들은 Snowflake와 함께 데이터 접근성을 단순화하고 안전한 협업 환경을 구축하는 것은 물론, 고급 ML 분석과 에이전트 AI 애플리케이션 배포까지 혁신하고 있습니다.
데이터 유형 및 클라우드 전반에 통합된 완전 관리형 단일 플랫폼을 통해 워크플로우를 간소화하고 비즈니스 크리티컬한 사용 사례를 지원하며 새로운 상업 전략도 발굴합니다.
퍼블리셔, 애드테크 및 마테크 공급자, 최고의 데이터 솔루션 엔터프라이즈 등과 원활히 협업하여 새로운 잠재 고객 인사이트를 발견하고 캠페인 성과를 최적화하며 콘텐츠를 보다 효과적으로 수익화합니다.
Snowflake의 보안 경계 내에서 AI와 대규모 언어 모델을 활용하며, 내장형 정책, 액세스 제어 및 엔드투엔드 가시성을 통해 신뢰 기반의 혁신을 실현합니다.
고객
Disney의 마법을 여는 순간: 멀티미디어 스토리텔링에서의 AI 및 자동화
미디어 및 엔터테인먼트에서 AI/ML이 담당하는 중요한 역할과 Disney가 플랫폼 간 잠재 고객 행동 및 충성도를 어떻게 활용하는지 살펴보세요.
Merkle, 고객 경험 향상과 데이터 거버넌스 및 보안 동시 실현
Merkle(dentsu 자회사)은 Snowflake에서 민감 데이터를 통합하고 고객과 협업해 더 효율적이고 신뢰할 수 있는 데이터 환경을 구축함으로써 데이터 액세스 속도를 높이고 위험을 줄이고 있습니다.
Luminate, 300% 더 빠른 데이터 처리 속도와 풍부한 인사이트로 엔터테인먼트 분석 강화
Billboard 음악 차트를 운영하며 엔터테인먼트 업계에서 신뢰받는 데이터 파트너인 Luminate는 Snowflake를 통해 데이터를 통합해 혁신적인 제품 개발과 데이터 처리에 활용하고 있습니다.
VideoAmp, 비용 90% 절감 및 성능 10배 향상
VideoAmp는 데이터 웨어하우스를 Snowflake로 통합해 복잡성은 줄이고 비용은 절감하며 고객에게 더 나은 제품을 제공하고 있습니다.
Yieldmo, Snowpark Container Services로 광고 예측 속도 20배 향상 및 25% 비용 절감 실현
Yieldmo는 Snowflake를 통해 예측 속도를 높이고 비용을 절감했으며 엔지니어링, 데이터 사이언스, 운영 및 개발 팀의 더 나은 의사결정을 지원하고 있습니다.
미디어 및 퍼블리셔
에이전시, 애드테크 및 마테크
스포츠 및 엔터테인먼트
Snowflake Data Clean Rooms를 활용해 온드 채널과 애드테크 및 마테크 공급자, 광고주를 Snowflake에서 연결해 수익을 최적화합니다.
최신 AI를 활용해 인앱 스트리밍부터 실시간 방송 및 웹에 이르기까지 다양한 채널의 고객 접점을 연결하고 잠재 고객에 대한 통합 관점을 구축합니다.
지식재산권을 보호하면서 자체 콘텐츠 카탈로그와 상호작용하는 에이전트를 구축한 The Associated Press 및 Washington Post와 같은 업계 선도 기업들과 함께합니다.
아이덴티티 식별부터 활성화까지 AI 데이터 클라우드에서 AI 기반 솔루션을 구축하고 배포하며 수익화하세요. Snowflake로 마케팅을 변혁하는 업계 리더들과 함께하세요.
Snowflake Marketplace를 통해 Snowflake 고객에게 데이터 세트를 제공해 비용이 많이 드는 통합 작업이나 파이프라인 없이 데이터를 바로 활용할 수 있습니다.
스포츠 AI 데이터 클라우드를 통한 팬 참여도 및 선수 경기력 증진 방법을 알아보세요.
정형, 반정형 및 비정형 게임 플레이 데이터를 활용 및 분석하여 플레이어에 대한 통합적인 관점을 확보하고, 참여도와 고객 생애 가치를 극대화하세요.
음악, 라이브 이벤트, 소셜 미디어 및 오디오를 위한 최신 고급 분석 기능을 지원합니다.
데이터 및 서비스 공급자 네트워크에서 Snowflake 배포의 마이그레이션부터 최적화, 확장까지 전 과정을 도와드립니다.
광고, 미디어 및 엔터테인먼트를 위한 Snowflake
광고, 미디어 및 엔터테인먼트에서 Snowflake를 도입할 때 자주 묻는 질문들을 확인해보세요.
Snowflake 미디어 AI 데이터 클라우드는 데이터 아키텍처를 간소화하고 안전한 데이터 협업을 지원하며 광고, 미디어 및 엔터테인먼트 분야의 기업에서 AI 솔루션을 배포하도록 설계된 플랫폼으로, 개인정보 보호 기반의 광고 및 고객 서비스를 지원합니다.
Snowflake는 엔터프라이즈 전반의 이질적인 데이터 포인트를 연결하고 데이터 사일로를 해소해 잠재 고객 분석을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 보안과 개인정보 보호를 최우선으로 퍼스트 파티, 세컨드 파티 및 서드 파티 데이터를 안전하게 공유하고 활용할 수 있어 잠재 고객 참여와 고객 평생 가치를 높일 수 있습니다.
네, Snowflake는 미디어 및 광고 생태계와 연결할 수 있는 고급 협업 기능을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 파트너와 1:1로 연결하든, Snowflake Marketplace를 통해 타사 데이터 및 앱을 가져오든, 개인정보 보호를 우선시하는 방식으로 협업 기능을 향상시킬 수 있습니다.
Snowflake는 여러 가지 방법으로 개인정보 보호를 우선시하는 접근 방식을 채택하고 있으며, 그 중 하나가 Snowflake Data Clean Rooms입니다. 이를 통해 민감 데이터를 이동하거나 복사하지 않고도 안전하게 협업할 수 있습니다.