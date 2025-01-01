내용으로 건너뛰기
산업 솔루션

광고, 미디어 및 엔터테인먼트 AI 데이터 클라우드

광고, 미디어 및 엔터테인먼트 업계 전반에서 데이터 사일로를 해소하고 복잡성을 줄이고 안전한 데이터 협업을 실현하세요. 개방형 상호 운용 생태계를 활용하여 잠재 고객 경험을 개인화하고 데이터 거버넌스 및 개인정보 보호를 강화할 수 있습니다.

Watch now:

The AI Data Cloud for Advertising, Media and Entertainment

데이터 활용을 위해 Snowflake를 선택한 선도적인 미디어 브랜드들

개요

엔터프라이즈 데이터 및 AI 전략의 현대화

전 세계 유수의 미디어, 엔터테인먼트 및 광고 기업들은 Snowflake와 함께 데이터 접근성을 단순화하고 안전한 협업 환경을 구축하는 것은 물론, 고급 ML 분석과 에이전트 AI 애플리케이션 배포까지 혁신하고 있습니다.

Platform diagram

데이터 및 AI 전략의 간편한 구현

데이터 유형 및 클라우드 전반에 통합된 완전 관리형 단일 플랫폼을 통해 워크플로우를 간소화하고 비즈니스 크리티컬한 사용 사례를 지원하며 새로운 상업 전략도 발굴합니다.

AI icon

미디어 생태계 연결

퍼블리셔, 애드테크 및 마테크 공급자, 최고의 데이터 솔루션 엔터프라이즈 등과 원활히 협업하여 새로운 잠재 고객 인사이트를 발견하고 캠페인 성과를 최적화하며 콘텐츠를 보다 효과적으로 수익화합니다.

Scale icon

Snowflake, 데이터 보호를 위한 확실한 선택

Snowflake의 보안 경계 내에서 AI와 대규모 언어 모델을 활용하며, 내장형 정책, 액세스 제어 및 엔드투엔드 가시성을 통해 신뢰 기반의 혁신을 실현합니다.

warner bros discovery
동영상

Warner Brothers Discovery가 Snowflake를 통해 우수한 고객 경험을 제공하는 방법

사용 사례

상호 운용 가능한 개방형 생태계 구축

개인정보 보호 우선 광고

차세대 잠재 고객 분석

파트너십 확장

광고 가치 증대

개인화된 개인정보 보존형 캠페인으로 광고 가치 증대

보안이 강화된 AI 기반 협업 기능과 Snowflake Data Clean Rooms를 통해 비즈니스 및 기술 사용자 모두가 민감 데이터를 활용하여 파트너 및 고객과 안전하게 협업할 수 있습니다. 

data clean rooms diagram

고유한 인사이트 확보

AI로 강화하는 잠재 고객 참여

플랫폼 내 스트리밍 추천에서 맞춤형 광고에 이르기까지 정형, 비정형 및 반정형 데이터에서 잠재 고객 인사이트를 극대화하여 초개인화 경험을 만들 수 있습니다.

subscriber analytics diagram

영향력 증대

미디어 및 광고 생태계와 연결

데이터와 앱을 고객에게 직접 제공하는 AI 기반 데이터 인프라 및 제품군을 구축하세요. 고객이 Snowflake 내 보유한 데이터 위치에서 바로 도구와 기술을 사용할 수 있어 플랫폼 간 데이터 이동이 필요 없습니다.

Marketing data and ai foundation service providers diagram

고객

Snowflake와 함께 앞서 나가는 선도 기업

하위 업종별 활용 사례 SPOTLIGHT

미디어 및 퍼블리셔

에이전시, 애드테크 및 마테크

스포츠 및 엔터테인먼트

woman and man talking to eachother; blue overlay on image

광고 수익 강화

Snowflake Data Clean Rooms를 활용해 온드 채널과 애드테크 및 마테크 공급자, 광고주를 Snowflake에서 연결해 수익을 최적화합니다.

snowflake blue background with black button that says "AISQL" and white buttons underneath that read "transcribe", "sentiment", "translate", "extract", "classify", and "AGG"

AI로 잠재 고객 참여 및 고객 생애 가치 증진

최신 AI를 활용해 인앱 스트리밍부터 실시간 방송 및 웹에 이르기까지 다양한 채널의 고객 접점을 연결하고 잠재 고객에 대한 통합 관점을 구축합니다.

cortex icon with snowflake blue outline circle around it and multiple thinner lines around it

지식재산권을 보호하는 AI 에이전트 구축

지식재산권을 보호하면서 자체 콘텐츠 카탈로그와 상호작용하는 에이전트를 구축한 The Associated PressWashington Post와 같은 업계 선도 기업들과 함께합니다. 

SNOWFLAKE 파트너 네트워크

Snowflake 기반으로구축되는 생태계

데이터 및 서비스 공급자 네트워크에서 Snowflake 배포의 마이그레이션부터 최적화, 확장까지 전 과정을 도와드립니다.

logos

리소스

더 자세히 알아보는 광고, 미디어 및 엔터테인먼트

미디어 및 퍼블리셔

에이전시, 애드테크 및 마테크

스포츠

시작하기

Snowflake와 함께다음 단계로 나아가세요

30일 무료 평가판 지금 Snowflake 체험하기

  • 400달러(USD) 상당의 무료 사용 크레딧 제공
  • 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
  • 핵심 데이터 워크로드의 활성화 실현
광고, 미디어 및 엔터테인먼트를 위한 Snowflake

자주 묻는 질문

광고, 미디어 및 엔터테인먼트에서 Snowflake를 도입할 때 자주 묻는 질문들을 확인해보세요.

Snowflake 미디어 AI 데이터 클라우드는 데이터 아키텍처를 간소화하고 안전한 데이터 협업을 지원하며 광고, 미디어 및 엔터테인먼트 분야의 기업에서 AI 솔루션을 배포하도록 설계된 플랫폼으로, 개인정보 보호 기반의 광고 및 고객 서비스를 지원합니다.

Snowflake는 엔터프라이즈 전반의 이질적인 데이터 포인트를 연결하고 데이터 사일로를 해소해 잠재 고객 분석을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 보안과 개인정보 보호를 최우선으로 퍼스트 파티, 세컨드 파티 및 서드 파티 데이터를 안전하게 공유하고 활용할 수 있어 잠재 고객 참여와 고객 평생 가치를 높일 수 있습니다.

네, Snowflake는 미디어 및 광고 생태계와 연결할 수 있는 고급 협업 기능을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 파트너와 1:1로 연결하든, Snowflake Marketplace를 통해 타사 데이터 및 앱을 가져오든, 개인정보 보호를 우선시하는 방식으로 협업 기능을 향상시킬 수 있습니다.

AI 및 ML은 예측 분석에 자주 사용됩니다. 과거 데이터와 패턴을 분석함으로써 AI 알고리즘은 잠재적인 콘텐츠 주제, 형식 및 참여 수준을 예측할 수 있습니다. 이러한 예측을 바탕으로 퍼블리셔는 콘텐츠 기획과 제작에 대해 더 정확한 결정을 내리고 리소스를 최적화하며 ROI를 극대화할 수 있습니다. AI 기반 예측 분석은 트렌드와 위협을 식별해 퍼블리셔가 빠르게 변하는 산업 환경에서 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.

Snowflake는 여러 가지 방법으로 개인정보 보호를 우선시하는 접근 방식을 채택하고 있으며, 그 중 하나가 Snowflake Data Clean Rooms입니다. 이를 통해 민감 데이터를 이동하거나 복사하지 않고도 안전하게 협업할 수 있습니다.

Where Data Does More

  • 30일 무료 평가판
  • 신용카드 불필요
  • 언제든지 취소 가능 
