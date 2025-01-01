광고, 미디어 및 엔터테인먼트 AI 데이터 클라우드

AI 및 ML은 예측 분석에 자주 사용됩니다. 과거 데이터와 패턴을 분석함으로써 AI 알고리즘은 잠재적인 콘텐츠 주제, 형식 및 참여 수준을 예측할 수 있습니다. 이러한 예측을 바탕으로 퍼블리셔는 콘텐츠 기획과 제작에 대해 더 정확한 결정을 내리고 리소스를 최적화하며 ROI를 극대화할 수 있습니다. AI 기반 예측 분석은 트렌드와 위협을 식별해 퍼블리셔가 빠르게 변하는 산업 환경에서 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.