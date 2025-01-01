최종 수정일: 2024. 8. 1

본 Snowflake 개인정보보호 고지(“고지“)는 Snowflake와 ‘Snowflake’ 브랜드로 운영되는 계열사 및 자회사(“Snowflake“, “당사“, “당사의” 또는 “우리“)가 이 고지에 링크된 당사 웹사이트(www.snowflake.com 등)(이하 “사이트”), Snowflake 또는 그를 대신하여 호스팅하는 일반적으로 이용 가능한 SaaS(서비스형 소프트웨어) 오퍼링 (“서비스“), 그리고 당사 및 당사 제휴자의 이벤트, 영업 및 마케팅 활동과 같은 기타 수단 등을 통한 당사 사업 과정에서 귀하에 관한 정보를 수집, 저장, 사용, 공개 및 기타 방식으로 처리하는 방식을 설명합니다. 본 고지에는 귀하의 프라이버시 권리에 대한 자세한 정보도 명시되어 있습니다.

당사 서비스에 관한 정보

당사는 고객과의 계약에 따라 오직 고객의 이익을 위해서만 서비스를 제공합니다. 당사의 고객은 자신의 직원들(타사 계약자, 대리인 등) 중에서 누가 고객 서비스 계정의 사용자(“승인된 사용자“)로 되는지 지정합니다. 승인된 사용자는 Snowflake와 고객 간의 계약 및 관련법에 따라 전 세계적으로 서비스에 액세스하고 서비스를 이용할 수 있습니다.

본 고지는 당사의 고객과 그 승인된 사용자가 서비스에 업로드하고 저장하는 콘텐츠(“고객 콘텐츠“)에는 적용되지 않습니다. Snowflake는 오로지 고객을 대신하여 고객 콘텐츠를 처리하며, 해당 고객이 귀하의 데이터 수집 및 사용에 대한 책임이 있습니다. 이 때문에, 고객의 고객 콘텐츠 수집 및 사용에는 본 고지가 아닌 해당 고객의 개인정보처리방침이 적용됩니다. 따라서, 고객 콘텐츠에 있는 귀하의 데이터와 관련된 모든 문의는 해당 고객 콘텐츠의 개인정보처리방침을 참조하여 해당 고객 콘텐츠에 문의해야 합니다. Snowflake와 그 고객이 한 합의는 고객 콘텐츠의 사용 및 처리에 적용됩니다. 승인된 사용자의 서비스 이용과 관련한 당사의 데이터 수집 및 사용에 관한 자세한 내용은 아래 “당사가 자동으로 수집하는 정보” 섹션의 하위 섹션 “서비스 이용 시”를 참조하시기 바랍니다.

빠른 링크

본 고지를 읽고 모든 정보를 숙지하는 것이 좋습니다. 그러나, 본 고지의 특정 섹션에만 액세스하려는 경우 아래의 관련 링크를 클릭하여 해당 섹션으로 이동할 수 있습니다.

귀하가 제공하는 정보 당사가자동으로 수집하는 정보 당사가 제3자로부터 받는 정보 제3자 애플리케이션 타겟팅 온라인 광고 당사가 수집하는 정보의 사용 개인정보의 공개: 개인정보 처리를 위한 법적 근거 개인 정보의 보안 국제 데이터 전송 정보 선택 및 변경 캘리포니아 사용자 및 수집 시 알림 이벤트 프라이버시> 권리 고객 콘텐츠에 대한 귀하의 프라이버시 권리 데이터 보존 및 삭제 본 고지의 변경 당사 연락 방법

1. 귀하가 제공하는 정보

귀하가 당사 사이트의 셀프 서비스 포털(“셀프 서비스“)을 통해 서비스에 가입할 때를 포함하여 귀하가 사이트를 사용할 때 당사가 수집하는 개인정보 및 개인정보 제공을 요청하는 이유는 당사가 개인정보 제공을 요청하는 시점에 귀하에게 명확하게 고지됩니다. 당사는 개인정보를 수집하기 전에 당사가 수집하는 개인정보의 제공이 필수적인지 또는 자발적으로 제공될 수 있는지 여부를 귀하에게 알려드립니다.

사이트 이용 시: 당사는 귀하가 문의 사항을 제출하거나, 당사 서비스에 대한 추가 정보를 요청하거나, 설문조사를 완료하거나, Snowflake 자료를 다운로드하거나, 당사 서비스에 대한 피드백을 제공하거나, 판매 이벤트 또는 마케팅 활동에 등록할 때 사이트를 통해 귀하의 성명, 이메일, 우편 주소, 전화번호 및 귀하가 제공하는 기타 정보를 수집할 수 있습니다.

당사 서비스 이용 시: 귀하가 서비스 이용을 위해 등록할 때 당사는 귀하의 개인정보(예: 성명 및 연락처 정보)를 수집할 수 있으며, 셀프 서비스를 통해 결제 및 청구 목적으로 신용카드 정보를 수집합니다. 커뮤니티 클라우드 계정을 서비스 계정과 연결하기로 선택하거나 지원 티켓을 제출할 때 본인에 대한 추가 정보를 제공하기로 선택한 경우에도 추가 정보를 제공하거나 연결할 수 있습니다.

당사와 소통할 시: 귀하의 이름, 직책, 회사 이름, 음성 기록, 시청각 녹음본을 비롯하여 당사와 직접 대면하거나 전화로 소통할 시 귀하가 제공 및/또는 동의한 기타 정보를 수집할 수 있습니다.

2. 당사가 자동으로 수집하는 정보

사이트 이용 시: 당사는 귀하가 셀프 서비스 사용을 포함하여 사이트를 방문하거나 사용할 때 자동으로 정보를 수집합니다. 이 정보에는 귀하의 신원이 노출될 수 있으며, 컴퓨터 운영 체제 및 인터넷 프로토콜(IP) 주소 등 사용 중인 특정 컴퓨터 또는 기기에 대한 정보가 포함될 수 있습니다. 또한 당사는 귀하가 당사 사이트를 방문하고 사용한 방법, 이벤트 정보(예: 접속 시간, 브라우저 유형 및 언어), 귀하의 브라우저, 컴퓨터 및/또는 기타 장치를 고유하게 식별하는 쿠키 및 기타 유사한 기술을 통해 수집한 데이터 등 당사 사이트에서의 귀하의 활동에 관한 정보를 자동으로 수집하고 저장합니다. 쿠키 및 기타 추적 기술 사용에 대한 자세한 내용은 쿠키 방침을 참조하시기 바랍니다. 당사는 사기 탐지를 포함한 정보 및 네트워크 보안을 위해 제3자 서비스 제공업체에 귀하의 컴퓨터 또는 기타 장치에 대한 정보를 공개할 수 있습니다.

서비스 이용 시: 당사는 서비스의 성능 및 구성, 고객 및 고객의 승인된 사용자의 서비스 소비, 사용 및 상호 작용과 관련된 데이터(총칭하여 “사용 데이터”)를 자동으로 수집합니다. 대부분의 사용 데이터에는 개인정보가 포함되지 않지만, 다음 유형의 사용 데이터에는 개인정보가 포함될 수 있습니다.

기술 정보 또는 제품 및 서비스를 호스팅하는 API, 소프트웨어 또는 시스템과 이러한 제품 및 서비스에 액세스하는 장치에서 얻은 데이터, 그러한 사용 중에 생성된 로그 파일.

사용자 ID, 이메일, IP 주소, 승인된 사용자의 컴퓨터 또는 기타 장치, 브라우저 및 연결 소프트웨어(예: OS 및 소프트웨어 버전)에 대한 기타 데이터 등 승인된 사용자에 대한 데이터 및 메타데이터.

클릭 패턴 및 기능 활용도와 같은 승인된 사용자의 서비스 내 활동 및 행동에 대한 데이터 및 메타데이터.

사용 데이터는 (a) 당사의 제품 및 서비스 제공, 지원, 운영, (b) 네트워크 및 정보 보안, (c) 제품 및 서비스 분석, 개발, 개선을 위해 사용됩니다.

3. 당사가 제3자로부터 받은 정보

당사는 때때로 공개 데이터베이스 및 웹사이트, 리셀러 및 유통업체, 공동 마케팅 또는 업무 제휴자, 보안 및 사기 탐지 회사, 소셜 미디어 플랫폼과 같은 제3자 출처로부터 귀하에 관한 정보를 얻을 수 있습니다. 기타 출처에서 당사가 수신할 수 있는 정보의 예로는 계정 정보, 페이지 뷰 정보, Snowflake 또는 업계 이벤트, 판매 및 마케팅 캠페인 또는 공동 오퍼링을 운영하는 업무 제휴자의 연락처 정보, 유료 목록(예: 스폰서 링크)을 포함한 검색 결과 및 링크, 신용 조사 기관의 신용 기록 정보 등이 있습니다.

4. 제3자 애플리케이션

당사는 당사 서비스 또는 당사 사이트에서 제3자 웹사이트 또는 애플리케이션에 링크할 수 있습니다. 이러한 경우, 당사가 사이트 또는 서비스를 통해 수집, 사용 및 공개하는 데이터는 당사의 쿠키방침을 포함하여 본 고지의 적용을 받습니다. 그러나, 제3자 웹사이트, 애플리케이션 및 귀하가 제3자에게 전송하도록 당사에 지시한 정보(제3자 웹사이트 또는 애플리케이션 클릭 및 접속을 통해)의 사용은 전적으로 제3자의 이용약관 및 해당 개인정보처리방침의 적용을 받으며 본 고지의 적용을 받지 않습니다.

5. 타겟팅 온라인 광고

당사는 하나 이상의 타사 서비스 제공업체를 통해 다른 웹사이트에 당사의 제품 및 서비스에 대한 광고를 게재합니다. 그러한 제3자는 당사 사이트 또는 기타 웹사이트에서 귀하의 IP 주소, ISP, 사용 중인 브라우저 등 귀하의 온라인 활동에 관한 특정 정보를 자동으로 수집하고 사용할 수 있습니다. 쿠키, 픽셀 태그, 클리어 GIF 및 이와 유사한 추적 기술을 사용하여 사용자의 정보를 수집할 수 있습니다. 당사는 수집된 정보를 단독으로 사용하거나 당사가 타 출처(당사 데이터 파트너 및 오프라인 고객 데이터와 같은)에서 취득한 정보와 조합하여, 그 중에서도, 귀하가 타 웹사이트에 접속하여 이용할 때 당사의 제품이나 서비스와 관련한 광고의 제공을 포함하여, 귀하의 관심에 맞춘 정보를 전달하기 위해 사용할 수 있으며, 이들 제3자가 추적한 사이트 사용성에 대한 더 나은 이해를 위해 사용할 수 있습니다. 이 고지는 다른 웹사이트에서 제3자에 의해 전달되는 광고 내의 쿠키, 픽셀 태그나 투명 GIF에 대해서는 적용되지 않고, 당사는 그에 대한 책임이 없으며, 광고 서비스의 개인정보보호 고지를 점검하여 그들의 쿠키 및/또는 기타 온라인 추적기술의 사용에 대해 알아보시기를 당사는 권유합니다. 본 관행에 관하여 더 자세한 정보가 필요하거나 이 회사들에 의해 이런 정보가 사용되지 않도록 귀하가 선택하는 것에 관하여 궁금하신 경우, 여기 http://www.aboutads.info/choices/를 클릭하십시오.

6. 당사가 수집하는 정보의 사용

당사는 사이트, 서비스 및 기타 수단(예: 직접 대면 또는 전화)을 통해 수집한 개인정보를 본 고지에 설명된 목적을 위해 사용하며, 여기에는 귀하의 정보를 다음과 같은 용도로 사용하는 것이 포함됩니다.

사이트, 제품 및 서비스의 운영, 감사, 개선.

고객 서비스 및 지원 제공.

귀하가 요청하는 제품 및 서비스의 제공 및 제공을 용이하게 하기 위한 목적.

확인서, 청구서, 기술 공지, 업데이트, 보안 알림, 교육 및 지원, 관리 메시지 등 관련 정보의 발송.

귀하 계정의 유지.

보안을 강화하고, 신원 또는 서비스 액세스를 모니터링 및 확인하며, 사기, 스팸, 멀웨어 또는 기타 네트워크 및/또는 정보 보안 위험에 대처.

버그의 감지, 오류의 보고, 서비스 품질이나 안전을 유지하기 위한 활동의 수행.

연구 및 개발의 수행.

귀하와 귀하의 선호도를 파악하여 사이트, 제품 및 서비스를 사용할 때 귀하의 경험과 향유를 향상시키고 맞춤화함.

직접 광고 및 온라인 광고, 판매 및 홍보 전달의 개발 및 전송(이는 귀하의 마케팅 및 쿠키 기본설정에 따라 이루어짐).

웨비나 및 데모를 포함한 이벤트 또는 파트너 이벤트 중 하나에 대해 사용자와 소통.

귀하의 의견이나 질문에 응답하거나 귀하가 요청한 정보의 제공.

사용자의 요구를 파악하고 더 나은 서비스를 제공하며 사기를 방지하기 위해 제3자로부터 얻은 다른 개인정보와 연결하거나 결합.

콘테스트 응모작과 보상을 처리하고 전달.

다양한 기기와 사이트에서 광고 참여도를 표시하고 측정.

법률 및 규정 준수 유지.

당사 또는 당사의 서비스 제공업체가 서비스에 표시하는 콘텐츠 사용자 지정과 같은 단기적이고 일시적인 사용.

고객 설문조사, 데이터 분석, 감사, 피드백 수집 및 평가, 사용 동향 파악, 마케팅 캠페인의 효과성 판단, 제품, 서비스, 마케팅 및 고객 관계 평가 및 개선 등 기타 합법적인 업무 목적을 위한 귀하 정보의 처리.

당사는 미국 및 기타 국가에서 개인정보를 저장하고 처리할 수 있습니다. 당사는 귀하에게 공지없이는 중대하게 다른, 무관한, 또는 서로 상반되는 목적을 위해 개인정보를 처리할 수 없습니다.

7. 개인정보의 공개

당사는 다음과 같은 경우를 제외하고 귀하의 개인정보를 제3자에게 공개하지 않습니다.

집계 또는 익명화 등을 통해 비식별 처리된 경우.

사용자가 그렇게 하도록 지시한 경우.

귀하의 동의가 있는 경우. 예를 들어, 귀하가 별도의 개인정보처리방침에 따라 다른 제3자의 마케팅 목적으로 귀하의 정보를 제3자에게 공개하는 데 동의한 경우.

Snowflake 계열사에게 공개하는 경우. 이 경우 해당 정보는 본 고지에서 다르게 규정한 대로 처리됩니다.

당사와 서면 계약을 맺고 해당 업무를 수행하기 위해 귀하의 정보에 액세스해야 하는 타사 공급업체, 컨설턴트 및 기타 서비스 제공업체에게 공개하는 경우. 마케팅, 청구, 신용카드 결제 처리, 데이터 분석, 사기 방지, 네트워크 및 정보 보안, 기술 지원, 고객 서비스 등의 지원을 제공하는 공급업체 및 서비스 제공업체가 그러한 예입니다.

잠재 고객 및/또는 고객에게 서비스를 제공하는 데 관여하는 유통업체 및/또는 추천 파트너와 같은 제3자 업무 제휴자와 공유하여 제품 및 정보 요청을 이행하고 고객 및 잠재 고객에게 Snowflake와 그 제품 및 서비스에 대한 정보를 제공하는 경우. 당사는 때때로 일부 업무 제휴자와 공동 판매 또는 제품 프로모션에 참여할 수 있습니다. 귀하가 공동으로 제공하는 제품, 프로모션 또는 서비스를 구매하거나 특별히 관심을 표명하는 경우, 당사는 관련 개인정보를 해당 제휴자와 공유할 수 있습니다. 귀하가 동의한 경우, 그러한 업무 제휴자는 자체 제품 및 서비스에 대한 마케팅 통신문을 귀하에게 보낼 수 있습니다. 당사는 업무 제휴자의 이러한 정보 사용을 통제하지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이러한 상황에서 수집된 개인 정보의 사용은 제휴자가 직접 관리할 책임이 있습니다. 해당 제휴자의 개인정보처리방침을 검토하여 해당 제휴자의 개인정보 취급에 대해 자세히 알아보는 것이 좋습니다.

당사는 업무 제휴자의 이러한 정보 사용을 통제하지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이러한 상황에서 수집된 개인 정보의 사용은 제휴자가 직접 관리할 책임이 있습니다. 해당 제휴자의 개인정보처리방침을 검토하여 해당 제휴자의 개인정보 취급에 대해 자세히 알아보는 것이 좋습니다. Snowflake Marketplace에 제품을 공급하는 제공업체와 공유하여 제품 및 정보 요청을 이행하고 Marketplace 거래를 용이하게 하며 고객 및 잠재 고객에게 Snowflake Marketplace의 제품에 관한 정보를 제공. 귀하가 제공업체의 제품을 구매하거나 특별히 관심을 표명하는 경우, 당사는 관련 개인정보를 해당 제공업체와 공유할 수 있습니다. 귀하가 동의한 경우, 그러한 제공업체는 Snowflake Marketplace의 다른 제품에 대한 마케팅 커뮤니케이션을 귀하에게 보낼 수 있습니다.

법률을 준수하거나 합법적인 요청 및 법적 절차에 대응하기 위해, 당사의 계약, 방침 및 이용약관을 집행하기 위해, 또는 긴급 상황에서 개인의 개인 안전을 보호하기 위해 등 당사 및 당사의 대리인, 고객, 회원 및 타인의 권리 및 재산을 보호하기 위해.

개인의 중대한 이익을 보호하기 위해, 그러나 당사가 개인의 중대한 이익을 보호하기 위해 필요하다고 판단하는 경우에만 해당.

당사의 사업 또는 자산의 전부 또는 일부를 다른 회사에 매각, 양도, 분할 또는 공개하는 사업 양도, 합병, 자금 조달, 인수 또는 해산 거래 또는 절차와 관련하여 또는 협상 중일 경우.

Snowflake는 16세 미만의 개인 정보가 판매되고 있음을 인지하지 못하였습니다.

8. 개인정보 처리를 위한 법적 근거

당사의 계열사 중 하나가 현지 이벤트, 교육 세션 또는 설문조사를 진행하는 상황에서 정보를 수집하고 해당 정보를 수집 및 통제하는 경우를 제외하고는 Snowflake Inc.가 본 고지에 따라 수집된 귀하의 개인정보에 대한 데이터 컨트롤러입니다. 이러한 경우, 당사는 귀하의 개인정보를 수집하는 시점에 상황별 알림을 통해 이를 명확히 알리기 위해 노력할 것입니다. 위에 설명된 개인정보의 수집 및 사용에 대한 법적 근거는 해당 개인정보 및 당사가 개인정보를 수집하는 구체적인 상황에 따라 달라집니다. 개인정보를 처리하는 데 구체적 법적 근거를 요구하는 관할권에서, 당사는 일반적으로 귀하의 동의를 받은 경우, 또는 귀하와의 계약을 이행하기 위해 개인정보가 필요한 경우, 또는 처리가 당사의 정당한 이익에 부합하고 귀하의 데이터 보호 이익이나 기본적 권리 및 자유에 우선하지 않는 경우에 개인정보를 수집합니다. 경우에 따라, 당사는 귀하로부터 개인정보를 수집해야 할 법적 의무가 있을 수도 있습니다. 당사가 법적 요건을 준수하거나 사용자와의 계약을 이행하기 위해 사용자에게 개인정보 제공을 요청하는 경우, 해당 시점에 이를 명확히 밝힐 것입니다. 데이터 처리에 대한 법적 근거에 대한 자세한 내용은 아래 섹션 18(당사 연락 방법)에 제공된 세부 정보를 사용하여 당사에 문의하시기 바랍니다.

9. 개인정보의 보안

당사는 개인정보의 분실, 오용, 무단 액세스, 공개, 변경 및 파기를 방지하기 위해 합리적이고 적절한 모든 조치를 취하여 개인정보를 보호합니다. 당사는 정보의 성격과 처리 범위에 따라 물리적 접근 통제, 암호화, 인터넷 방화벽, 침입 탐지 및 네트워크 모니터링 등 적절한 기술적 및 조직적 조치를 사용하여 개인정보를 보호합니다. 귀하의 개인정보에 접근할 수 있는 당사 직원은 귀하의 개인정보를 비공개로 유지해야 합니다.

10. 국제 데이터 전송

귀하의 개인정보는 귀하가 거주하는 국가가 아닌 다른 국가로 전송되어 해당 국가에서 처리될 수 있습니다. 이러한 국가에는 사용자의 국가 법률과 다른 데이터 보호법이 적용될 수 있으며, 경우에 따라서는 보호 수준이 낮을 수 있습니다. 특히, 당사의 웹사이트 서버는 주로 미국에 위치하며, 당사는 계열사, 파트너 및 제3자 서비스 제공업체가 위치한 관할권에서 귀하의 개인정보를 처리할 수 있습니다. 당사의 제휴 사업장은 여기 https://www.snowflake.com/en/legal/privacy/snowflake-sub-processors/에서 확인할 수 있습니다. 그러나 당사는 본 고지에 따라 귀하의 개인정보가 계속 보호될 수 있도록 적절한 안전 조치를 취하고 있습니다. 이러한 보호 조치에는 EU 표준 계약 조항과 같은 적용 가능한 데이터 전송 메커니즘 또는 해당 데이터 보호법에 따라 개인정보를 전송하는 기타 합법적인 메커니즘의 구현이 포함됩니다. 또한 Snowflake는 유럽경제지역(EEA), 영국, 스위스의 개인과 관련된 개인정보와 관련하여 미국 상무부가 규정한 EU-미국 데이터 프라이버시 프레임워크, EU-미국 데이터 프라이버시 프레임워크의 영국 확장판, 스위스-미국 데이터 프라이버시 프레임워크를 준수함을 자체적으로 인증했습니다. 자세한 내용은 데이터 프라이버시 프레임워크 고지를 참조하세요.

11. 하의 정보 선택 및 변경

귀하는 해당 이메일의 안내에 따라 또는 여기 Snowflake 기본 설정 센터에 액세스하여 당사의 프로모션 이메일 수신을 거부할 수 있습니다. 수신을 거부하더라도 계정 또는 지속적인 업무 관계에 관한 이메일과 같은 비홍보성 이메일은 계속 발송할 수 있습니다. 귀하는 섹션 14 (귀하의 프라이버시 권리)에 자세히 설명된 대로 추가적인 프라이버시 권리를 가질 수 있습니다.

12. 캘리포니아 사용자 및 수집 시 알림

2020년 캘리포니아 프라이버시 권리에 관한 법에 의해 개정된 2018년 캘리포니아 소비자 개인정보보호법(“CCPA“)에 따르면, 캘리포니아 거주자의 개인정보를 수집하는 기업은 해당 정보를 수집, 사용, 보유 및 공개하는 방법에 관하여 일정한 공개를 해야 합니다. 이 섹션에서 그러한 요건에 대해 설명합니다. 당사의 모든 데이터 수집, 사용 및 공개 관행에 대한 설명은 본 고지 전문을 읽어보시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 공개: Snowflake는 개인정보를 판매하지 않으며, 판매라는 용어는 CCPA 및 그 시행 규정에서 정의하는 것으로 이해합니다. Snowflake는 아래 두 번째 표에 명시된 대로 개인정보를 공유합니다(CCPA 및 그 시행 규정에 정의된 바에 따라). 당사가 이전 12개월 동안 귀하에 대해 수집하는 개인정보의 범주와 당사가 사업상 목적으로 해당 개인정보를 공개하는 제3자에 대한 범주는 다음과 같습니다.

당사가 수집하는 개인정보의 범주 당사가 사업상 목적으로 정보를 공개하는 제3자 수령인의 범주 식별 대상 (성명, 주소, 이메일 주소 등) 서비스 제공업체, 제3자(수집 시 또는 수집 전에 귀하에게 명확히 알리려는 목적과 관련하여) 고객 기록/계정 등록 정보(주소, 전화번호, 금융 정보 등) 서비스 제공업체, 제3자(수집 시 또는 수집 전에 귀하에게 명확히 알리려는 목적과 관련하여) 캘리포니아법 또는 연방법 (그 개정법 포함)에 따라 보호되는 분류일 수 있는 특성 서비스 제공업체 상업 정보(예: 거래 데이터) 서비스 제공업체, 제3자(수집 시 또는 수집 전에 귀하에게 명확히 알리려는 목적과 관련하여) 인터넷 또는 기타 네트워크 또는 기기 활동(예: 검색 기록 또는 앱 사용) 서비스 제공업체 지리적 위치 데이터 (귀하의 IP 주소, 도시 또는 국가로부터 유추한 대략적인 위치 등) 서비스 제공업체 직업 또는 고용 관련 데이터(예: 고용주 이름) 서비스 제공업체, 제3자(수집 시 또는 수집 전에 귀하에게 명확히 알리려는 목적과 관련하여) 교육 정보(학위 및 자격증 등) 서비스 제공업체

지난 12개월 동안 공유한 개인 정보의 범주:

공유되는 개인 정보의 범주 제3자 수신자 범주 공개 목적 인터넷 또는 기타 네트워크 또는 장치 활동

식별 대상 소셜 미디어 플랫폼 광고주, 광고 대행사, 광고 네트워크 및 플랫폼, 광고 관련 기술 제공업체 상호 맥락(cross context) 행동 광고 (광고에 사용되는 쿠키에 대한 자세한 내용은 쿠키 선택 설정 센터에서 확인할 수 있음)

Snowflake는 CCPA에서 허용하는 목적 이외의 목적으로 민감한 개인정보를 사용하거나 공개하지 않습니다. Snowflake는 16세 미만 소비자의 개인정보를 판매하거나 공유한다는 사실을 실제로 알지 못합니다.

개인정보의 보유: 당사는 아래 섹션 16(데이터 보유 및 삭제)에 설명된 대로 개인정보를 보유합니다.

개인정보의 출처: 당사가 개인정보를 수집하는 출처는 위의 섹션 1(귀하가 제공하는 정보), 2(당사가 자동으로 수집하는 정보) 및 3(당사가 제3자로부터 받는 정보)에 설명되어 있습니다.

개인정보 수집 목적: 당사는 귀하와 소통하고, 마케팅 및 홍보 목적으로, 당사의 서비스를 제공 및 개선하고, 위의 섹션 6(당사가 수집하는 정보의 사용)에 명시된 기타 목적을 위해 위 목록에 명시된 개인정보를 수집 및 공개합니다.

캘리포니아 소비자 권리: 캘리포니아주 법에 따라 캘리포니아주 거주자는 자신의 개인정보와 관련하여 특정 요청을 할 수 있는 권리가 있습니다. 이러한 권리에 대한 설명과 요청 방법은 섹션 14(귀하의 프라이버시 권리)를 참조하시기 바랍니다.

13. 이벤트

당사는 당사가 참여하거나 후원하는 모든 이벤트(예: 무역 박람회, 웨비나, 세미나, 가상 이벤트 또는 컨퍼런스) 및 관련 웹사이트, 소셜 네트워킹 기능 또는 모바일 앱(총칭하여 “이벤트”)과 관련하여 귀하에 관한 개인정보를 수집, 공유 및 사용할 수 있습니다. 이벤트에서 수집, 공유 및 사용하는 개인정보에 대한 자세한 내용은 Snowflake 이벤트 개인정보보호 고지를 참조하세요.

14. 귀하의 프라이버시 권리

귀하는 귀하의 개인정보에 관하여 프라이버시권을 가질 수 있습니다.

귀하는 개인정보의 사본을 요청하거나 개인정보의 수정, 업데이트 또는 삭제를 요청할 수 있습니다.

귀하는 당사가 처리하는 개인정보의 범주, 개인정보가 수집되는 출처의 범주, 개인정보의 수집, 판매 또는 공유를 위한 사업적 또는 상업적 목적, 개인정보를 공개하는 제3자의 범주를 포함하여 당사가 수집하는 개인정보의 공개를 요청할 수 있습니다.

법에서 요구하는 경우, 귀하는 개인정보 처리에 이의를 제기하거나 개인정보 처리 제한을 요청하거나 개인정보 이동을 요청할 수 있습니다.

당사가 귀하의 동의를 받아 귀하의 개인정보를 수집 및 처리한 경우, 법에 따라 요구되는 경우 귀하는 언제든지 동의를 철회할 수 있습니다. 귀하의 동의를 철회하더라도 철회 이전에 당사가 수행한 처리의 적법성에는 영향을 미치지 않으며, 동의 이외의 합법적인 처리 근거에 따라 수행한 귀하의 개인정보 처리에도 영향을 미치지 않습니다.

해당되는 경우, 당사의 개인정보 수집 및 사용에 대해 데이터 보호 기관에 불만을 제기하려면 EEA에서는 여기, 영국에서는 여기, 스위스에서는 여기에서 데이터 보호 기관 연락처 정보를 확인하실 수 있습니다.

또한 캘리포니아 주민은 상호맥락(cross-context) 행동 광고를 위한 개인정보 판매 또는 개인정보 공유를 거부할 권리가 있으며, CCPA에서 허용하는 목적 이외의 용도로 민감한 개인정보를 사용하거나 공개하는 것을 제한할 권리가 있습니다. 위에서 설명한 바와 같이, 당사는 귀하의 개인정보를 판매하거나 CCPA에서 허용하는 목적 이외의 목적으로 민감한 개인정보를 사용 또는 공개하지 않습니다.

상호맥락(cross-context) 행동 광고를 위한 개인정보 판매 또는 개인정보 공유를 거부하기 위해서는:

여기를 클릭하면 특정 쿠키 기반 공유를 비활성화할 수 있습니다. Global Privacy Control처럼 법적으로 인정되는 브라우저 기반 거부 기본 설정 신호를 장치 브라우저에서 켜놓았다면, 당사는 관련법에 따라 해당 기본 설정을 인식합니다.

여기에서 이메일 기반 공유 수신 거부 요청서 제출.

귀하의 권리 행사 신청: Snowflake의 글로벌 프라이버시 신청 양식을 작성하여 온라인으로 신청서를 제출하거나 1+877-243-8061로 연락하여 신청서를 제출할 수 있습니다.

Snowflake는 요청을 이행하기 전에 귀하가 제출한 정보(이름, 성, 이메일 주소, 회사 및 국가/주를 포함할 수 있음)가 당사의 기록과 일치하는지 확인합니다. 귀하는 위의 방법을 사용하여 귀하를 대신하여 유권 대리인을 통해 소비자 권리 신청서를 제출할 수 있지만, Snowflake는 유권 대리인이 귀하를 대신하여 요청을 제출할 수 있도록 서명된 허락서를 제공할 것을 요구하며, 귀하의 신원 및 이 신청이 귀하의 허락을 받아 제출되었음을 확인하기 위해 귀하에게 연락할 수 있습니다.

Snowflake는 귀하의 권리 행사를 이유로 귀하를 차별하거나 귀하의 개인정보 사용과 관련하여 금전적 인센티브를 제공하지 않습니다.

15. 고객 콘텐츠와 관련한 귀하의 프라이버시 권리

귀하와 관련된 개인 정보가 Snowflake 고객에 의해 또는 고객을 대신하여 서비스에 제출되었고 귀하가 해당 정보에 대한 접근, 이동, 정정, 수정 또는 삭제 권한을 포함하여 관련 법률에 따라 해당 정보와 관련하여 귀하가 가질 수 있는 데이터 보호 권리를 행사하고자 하는 경우, 관련 Snowflake 고객에게 직접 문의하시기 바랍니다. 당사는 고객 콘텐츠에 액세스할 수 있는 권한이 제한되어 있습니다.

16. 데이터 보존 및 삭제

당사는 귀하로부터 수집한 개인정보를 지속적으로 합법적인 사업상의 필요성이 있는 경우(예: 관련 법률, 세금 또는 회계 요건 준수, 계약 이행 또는 법적 의무 준수) 보관합니다. 특정 범주의 개인정보에 대한 보존 기간을 정할 때, 당사는 데이터의 입수처, 개인정보에 대한 당사의 필요성, 개인정보의 수집 이유, 그리고 개인정보의 민감성을 고려합니다. 당사는 귀하의 개인정보를 처리할 지속적인 합법적인 업무상 필요가 없는 경우, 개인정보를 영구적으로 삭제하거나 익명화하거나, 이것이 불가능한 경우(예: 귀하의 개인정보가 백업 아카이브에 저장되어 있는 경우) 귀하의 개인정보를 안전하게 보관하고 삭제가 가능할 때까지 추가 처리로부터 격리합니다. 고객을 대신하여 고객 콘텐츠를 처리하는 경우, 당사는 해당 고객과의 계약에 명시된 대로 고객 콘텐츠를 보유합니다.

17. 본 고지의 변경

당사는 본 고지를 수시로 변경할 수 있습니다. 본 고지를 변경하는 경우 위의 ‘최종 수정‘ 날짜가 변경됩니다. 이러한 변경 사항이 본질적으로 중요한 경우, 당사는 귀하에게 추가 통지(예: 웹사이트 메인 페이지에 안내문 추가 또는 이메일 알림 전송)를 보냅니다.

18. 당사 연락 방법

본 고지 또는 개인정보 관련 문제에 대해 궁금한 점이 있는 경우, 아래와 같이 연락하십시오 – [email protected] 또는 Snowflake Inc., Suite 3A, 106 East Babcock Street, Bozeman, Montana 59715. Snowflake의 데이터보호책임자(DPO)는 [email protected], Snowflake의 EU 대표부는 [email protected] 혹은 Snowflake Computing Netherlands B.V.: FOZ Building, Gustav Mahlerlaan 300-314, 1082 ME Amsterdam, Netherlands로 연락해 주시기 바랍니다. 인도에 거주하면서 당사 웹사이트의 콘텐츠 또는 당사의 개인정보 처리방침과 관련하여 질문/불만 사항이 있는 경우, [email protected] 또는 Snowflake의 고충처리 책임자인 Evan Uchida(주소: 106 East Babcock Street, Bozeman, Montana 59715, Suite 3A, Snowflake Inc.)로 연락해 주시기 바랍니다.