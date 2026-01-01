AI 데이터 클라우드는 각 조직이 비즈니스에 가장 중요한 데이터와 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 조직을 데이터 및 애플리케이션과 연결해주는 글로벌 네트워크입니다. AI 데이터 클라우드는 다양한 가능성을 열어줍니다. AI 데이터 클라우드를 사용하면 조직 내에 존재하는 사일로를 허물고 파트너 및 고객과 함께 콘텐츠 관련 협업을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 외부 데이터와 애플리케이션을 통합하여 새로운 인사이트를 확보할 수도 있습니다.

Snowflake의 단일 플랫폼을 기반으로 하는 AI 데이터 클라우드는 그 고유한 아키텍처로 사실상 모든 규모에서 전 세계 기업들을 연결하여 데이터와 워크로드를 통합합니다. 또한, Snowflake 마켓플레이스를 통해 수천 개에 이르는 데이터 세트와 서비스, 전체 데이터 애플리케이션의 공유, 협업 및 수익화를 단순화하여 시너지 효과를 창출하고 AI 데이터 클라우드의 성장과 활성화를 실현합니다.