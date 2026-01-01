플랫폼
AI 데이터 클라우드 살펴보기
AI 데이터 클라우드는 각 조직이 비즈니스에 가장 중요한 데이터와 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 조직을 데이터 및 애플리케이션과 연결해주는 글로벌 네트워크입니다. AI 데이터 클라우드는 다양한 가능성을 열어줍니다. AI 데이터 클라우드를 사용하면 조직 내에 존재하는 사일로를 허물고 파트너 및 고객과 함께 콘텐츠 관련 협업을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 외부 데이터와 애플리케이션을 통합하여 새로운 인사이트를 확보할 수도 있습니다.
Snowflake의 단일 플랫폼을 기반으로 하는 AI 데이터 클라우드는 그 고유한 아키텍처로 사실상 모든 규모에서 전 세계 기업들을 연결하여 데이터와 워크로드를 통합합니다. 또한, Snowflake 마켓플레이스를 통해 수천 개에 이르는 데이터 세트와 서비스, 전체 데이터 애플리케이션의 공유, 협업 및 수익화를 단순화하여 시너지 효과를 창출하고 AI 데이터 클라우드의 성장과 활성화를 실현합니다.
AI 데이터 클라우드 리소스 살펴보기
단일 플랫폼
Snowflake의 플랫폼은 데이터 사일로를 제거하고 아키텍처를 간소화하여 조직이 데이터에서 더 많은 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 복잡성을 줄이고 모두 '원하는 대로 해내는' 자동화 기능을 갖춘 단일 통합 제품으로 설계되었습니다.
다양한 워크로드를 지원하기 위해 SQL, Python 등 어떤 언어로 작업하든 규모에 맞는 성능을 발휘하도록 최적화되어 있습니다. 또한 전 세계적으로 연결되어 있으므로 조직은 클라우드 및 리전에 관계없이 하나의 일관된 경험으로 가장 관련성 높은 콘텐츠에 안전하게 액세스할 수 있습니다.
Snowflake 플랫폼의 4가지 아키텍처 계층
최적화된 스토리지
거의 무한에 가까운 규모로 비정형, 반정형 및 정형 데이터를 지원합니다.
탄력적인 멀티 클러스터 컴퓨팅
하나의 엔진으로 사용량에 따른 수직 확장 및 축소는 물론, 대규모의 동시 사용자, 데이터 볼륨 및 워크로드 지원을 위한 수평 확장도 가능합니다.
클라우드 서비스
고비용의 복잡한 리소스 투자를 필요로 하지 않는 자동화 덕분에 자체적으로 관리가 가능합니다.
Snowgrid
전 세계 모든 리전과 클라우드에 연결된 단일 경험을 제공하여 통합 거버넌스, 비즈니스 연속성, 조직 내 및 조직 간 협업을 지원합니다.
사일로화된개발 프로세스 제거
AI 데이터 클라우드에서 여러 워크로드, 사용자 및 사용 사례를 데이터에 직접 적용하세요.
AI 데이터 클라우드를 통한 앱과 비즈니스 구축
Snowflake는 애플리케이션 개발의 미래를 이끌고 있습니다. Snowflake 플랫폼은 데이터 집약적인 애플리케이션을 구축, 테스트 및 배포하기 위한 기본 구성 요소를 제공합니다. 운영을 개시한 후에는 동적 수요를 지원하도록 간편하게 확장할 수 있으며, SRE 부담 없이 클라우드 전반에서 모두 정상적으로 작동하도록 보장합니다.
AI 데이터 클라우드는 조직이 Snowflake 마켓플레이스를 통해 새로운 수익을 창출할 수 있도록 지원합니다. 수천 개의 조직으로 구성된 전체 AI 데이터 클라우드 네트워크에 Snowflake Native App을 배포하여 수익화를 실현하고, 사용자 지정 가능한 청구, 플랫폼 내 구매, 세분화된 사용량 보고서를 통해 수익화를 간소화할 수 있습니다. Snowflake로 이미 최신 애플리케이션을 구축 및 배포하고 있는 수백 개 기업들처럼 여러분도 그 대열에 참여해 보세요.