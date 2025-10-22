Quando as operações param, a sua plataforma de dados não pode falhar: por que a recuperação de desastres do Snowflake é imprescindível

É impossível prever quando um incidente grave afetará os negócios. Seja por causa de um desastre natural, uma falha de energia ou uma interrupção de nuvem, os efeitos em cascata podem ser sentidos de forma imediata e em nível global. Esses eventos podem deixar offline os principais serviços tanto para a sua empresa quanto para os clientes e ainda reduzir a qualidade de outros serviços.

Se a continuidade da análise de dados e da IA for importante para a sua empresa, qualquer um desses eventos se transformará em um verdadeiro treinamento ao vivo de combate de incêndio. Como o AI Data Cloud, o Snowflake oferece ferramentas de recuperação de desastres para garantir a continuidade dos negócios.

No entanto, as grandes questões são: em um cenário em rápida mudança, como funciona a recuperação de desastres do Snowflake? Que ferramentas e práticas você pode implementar para se preparar? Por onde devo começar?

O desafio: resiliência em meio à incerteza

Atualmente, a economia digital é interconectada e está em rápida evolução. Até um único incidente isolado pode afetar milhares de aplicações e serviços, interrompendo os processos comerciais e atrasando as decisões críticas.

Para as infraestruturas de mercado e instituições financeiras, as agências reguladoras esperam por planos de continuidade de negócios comprovados. E nas organizações de saúde, garantir a disponibilidade de dados e a conformidade regulatória é fundamental. Muitas organizações têm projetado e testado os recursos Snowflake entre regiões e entre nuvens. Por exemplo, a DTCC descreveu publicamente como ela usa o Snowflake para conseguir a resiliência de dados.

Como o Snowflake viabiliza a resiliência entre regiões e nuvens

O Snowgrid, a camada Snowflake de tecnologia entre nuvens, possibilita um conjunto de recursos cruciais desenvolvidos para dar apoio à sua organização durante um evento de recuperação de desastres:

Replicação de contas e banco de dados

Replique dados e objetos no nível da conta (usuários, funções, warehouses, integrações) para uma região ou nuvem secundária com total integridade e consistência para cumprir seus objetivos de recuperação.

Grupos de failover

Obtenha consistência pontual de todos os seus bancos de dados de produção agrupando-os em um único grupo de failover em sua conta de recuperação de desastres. Isso garante que, durante um failover, todos os bancos de dados sejam restaurados ao momento exato para que os dados de negócios sejam totalmente sincronizados.

Redirecionamento de clientes

Mantenha um endpoint de conexão único e independente de região para as suas aplicações, permitindo uma transição rápida sem alterações de código.

Governança centralizada

Mantenha suas políticas de segurança e governança sincronizadas entre regiões e nuvens, sem configurações ou setup adicionais.

Monitoramento e visibilidade de atraso

Obtenha insights em tempo real sobre o status da replicação e o tempo necessário, para que você possa decidir com base em informações durante um incidente.



Essas funções não são apenas recursos técnicos, elas são a base de uma estratégia de dados resiliente.



O que configura uma “boa” estratégia de recuperação de desastres em 2025

Organizações líderes estão elevando o nível de seus planos de recuperação de desastres. Além dos melhores recursos disponíveis no mercado, todos os planos devem incluir:

Níveis e objetivos claros: nem todas as cargas de trabalho são iguais. Defina o objetivo do ponto de recuperação e o objetivo do tempo de recuperação (RPO/RTO) de acordo com o impacto nos negócios e alinhe sua estratégia de replicação de acordo com isso. Replicação e failover abrangentes: proteja seus dados e seu plano de controle, ou usuários, funções e integrações, para que a sua organização possa se recuperar de forma rápida e segura. Experiência contínua de aplicação: utilize o Client Redirect para garantir que tanto os usuários quanto as aplicações em uso experimentem o mínimo de interrupção. Sequenciamento operacional: primeiro, restaure os pipelines de ingestão e transformaçãoe, depois, traga as análises de dados e a inteligência de mercado (BI) de novo online conforme a capacidade de “data freshness” permitir. Redução do risco de concentração na nuvem: para organizações que buscam resiliência máxima, procure fazer failover entre provedores de nuvem. Comprovação por meio de testes: teste seu plano de recuperação de desastres com frequência, pois as agências reguladoras e as comissões esperam por provas (comprovação da eficiência), e não apenas promessas.

Conclusões para manter em mente

Ter pontos de falha é uma decisão de negócios, e muitas vezes evitável. O conjunto de ferramentas Snowflake de recuperação de desastres (replicação, grupos de failover, Client Redirect e promoção em diferentes nuvens) existe para ajudar a sua organização a transformar interrupções em eventos não tão significativos para os seus stakeholders. Organizações que são capazes de prevenir com sucesso interrupções não contam com a sorte: elas estão preparadas.