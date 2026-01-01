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부서 솔루션

금융 부서를 위한 Snowflake

금융 팀이 데이터 아키텍처를 단순화하고 운영을 간소화하며, 규정 준수 의무를 충족하고, 비즈니스에 대한 실시간 인사이트를 얻을 수 있도록 지원하는 완전 관리형 플랫폼을 통해 빠르고 신뢰할 수 있는 금융 보고를 제공합니다.

Professionals discussing report results

최대 보고 수요 충족과 비용 제한이 가능한 수직 확장 또는 축소

수요에 맞게 수직 확장 또는 축소가 가능한 비용 관리 단일 플랫폼을 통해 Snowflake 마켓플레이스상의 서드 파티 데이터를 포함한 모든 엔터프라이즈 및 금융 데이터에 안전하게 액세스할 수 있습니다.

보안, 거버넌스 및 클라우드 규정 준수 보장

Snowflake는 금융 팀에게 세밀하게 조정된 데이터 관리 기능을 제공함으로써 변화하는 환경 속에서 민감 정보를 보호하고 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.

네이티브 AI/ML 기능을 통한 금융 운영 자동화

금융 부서가 보안이나 거버넌스를 손상시키지 않으면서 네이티브 AI 및 ML 기능을 원활하게 활용할 수 있도록 지원합니다.

선도적 파트너와의 협력을 통한 최신 금융 운영 사용 사례 활용

AI 데이터 클라우드는 Snowflake의 탁월한 액세스, 분석 기능 및 네이티브 AI를 선도적인 파트너 애플리케이션과 결합하여 데이터 중심 의사 결정, 효율성 개선 및 규정 준수를 촉진합니다.

*마켓플레이스 목록은 예시용으로만 제공됩니다. 마켓플레이스 목록 데이터의 액세스 및 사용은 해당 목록 공급자의 이용 약관의 적용을 받으며 관련된 모든 사항은 동 약관에 의해 통제됩니다.

청구 및 결제

예측

AI/ML 플랫폼

데이터 보강

비즈니스 인텔리전스

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데이터 중심 운영을 강화하기 위해 금융 부서에 SNOWFLAKE를 채택한 선도적 기업 및 기관
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University of Sydney Logo
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최신 금융 문제 해결을 위한 사용 사례

금융 및 엔터프라이즈 보고

느린 대시보드와 관련된 불만을 없애고 보고서의 지연과 부정확성을 초래하는 신뢰할 수 없는 데이터 파이프라인에서 벗어나세요.

Snowflake의 탄력적인 멀티 클러스터 컴퓨팅을 사용하면 간편하게 리소스를 수직 확장하여 새로운 데이터를 빠르게 수집하고 처리할 수 있으며, 워크로드를 격리한 상태에서 성능 저하 없이 수만 명의 최종 소비자에게 대시보드와 분석 기능을 수평 확장할 수 있습니다. 

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동영상
Maxa의 금융 및 운영 ERP 인사이트 자동화 방법Snowflake 스타트업 챌린지 결선에 진출한 Maxa의 공동 CEO인 Alexis Steinman이 네이티브 애플리케이션을 통한 금융 및 운영 ERP 인사이트 자동화 방법을 알려드립니다.
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Diagram of Elastic Cluster Compute on Snowflake
Diagram showing ERP Data Consolidation on Snowflake

ERP 데이터 통합

모든 ERP 데이터를 Snowflake의 확장 가능한 관리형 단일 플랫폼으로 통합하여 감사를 간소화하고, 비용을 절감하고, 규정 준수를 개선하고, 연결재무제표의 데이터 보안을 강화하세요.

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웨비나
Snowflake 분석 기능으로 SAP 데이터에서 가치 창출을 확대하는 방법고객이 모든 데이터를 분석할 수 있는 간단하고 탄력적인 플랫폼을 제공하는 Snowflake 플랫폼에 대해 알아보고, SAP 데이터를 Snowflake로 오프로드할 때 누릴 수 있는 이점도 알아보세요.
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재무 계획 및 예측

재고 관리, 가격 책정 및 의사 결정을 지원하는 예측 분석으로 예측을 개선하세요. AI 데이터 클라우드의 강력한 기능을 활용하여 수익 및 기타 중요 지표 예측을 포함한 기업 경영 계획 주기를 최적화하세요.

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블로그
데이터 사이언스: 기업 금융의 미래사내 전담 데이터 사이언티스트와 함께 데이터 중심 금융을 실현하고, 금융과 데이터에 대한 전문 지식의 융합을 통해 성장을 이끄세요.
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Snowflake predictive analytics
Anomaly alerts dashboard

클라우드 지출 관리

월말 인보이스만 기다리고 있는 것은 시대에 뒤떨어집니다. 금융 팀은 클라우드 비용 관리에 있어 능동적이고 민첩한 접근 방식을 채택해야 합니다. Snowflake AI 데이터 클라우드를 통해 금융 팀은 정확한 비용 기여도를 파악할 수 있으며, 추세 분석과 지출 예측을 실행할 수 있습니다.

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블로그
Snowflake를 통한 클라우드 지출 관리 최적화 4단계AI 데이터 클라우드로 구현되는 민첩하고 정밀한 자동화 클라우드 지출 관리 실행법을 알아보세요.
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소비 기반 청구 및 가시성

사용량 기반 청구 시스템을 도입하여 오늘날 SaaS 환경에 걸맞는 새로운 비즈니스 모델을 구축하세요. 공급업체와 고객의 인센티브를 일치시키고, ‘쉘프웨어’를 제거하고, 현금 흐름을 효율화할 수 있습니다.

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블로그
CFO가 소비 기반 모델의 옹호자가 되어야 하는 이유소비 기반 가격 책정이 어떻게 고객 만족도와 적응성을 높이고 변화하는 시장에서 CFO가 미래의 기회를 포착할 수 있도록 지원하는지 알아보세요.
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Consumption dashboard
SNOWFLAKE 플랫폼

미래의 크로스 클라우드 구축

데이터 사일로를 허물고 최신 엔터프라이즈에 필요한 협업과 연결성을 지원하는 필수적인 데이터 인프라입니다.

금융 팀을 위한 강력한 파트너 생태계

Snowflake는 금융 팀의 효율성을 높이고 비용을 절감해주는 강력한 파트너 생태계를 보유하고 있습니다.

Logos of financial services data providers on Snowflake Marketplace

Snowflake 마켓플레이스

금융 부서가 데이터를 강화하여 효율성을 대폭 개선하고 의사 결정을 간소화하도록 도와주는 수천 개의 파트너를 마켓플레이스에서 확인해 보세요.

마켓플레이스 둘러보기
Snowflake Partner Network logo

Snowflake 파트너

Snowflake 계정에서 필수 시스템 통합자, 기술 공급자 및 애플리케이션을 직접 연결하여 비즈니스의 미래를 구축하세요.

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Snowflake Community logo

Snowflake 커뮤니티

선도적인 데이터 실무자들이 Snowflake AI 데이터 클라우드에서 어떻게 미래의 데이터 중심 금융을 구축하고 있는지 알아보세요.

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웨비나 시리즈

Snowflake on Snowflake: 금융

Snowflake 금융 팀이 데이터 중심 금융 구현을 위해 AI 데이터 클라우드를 활용하는 귀중한 인사이트, 팁 및 사용 사례를 알려드립니다.

금융 부서를 위한 Snowflake

여러 산업 분야의 금융 부서가 AI 데이터 클라우드 기반의 AI, 애플리케이션, 안전한 협업 등을 통해 현대화를 실현하는 방법을 알아보세요.