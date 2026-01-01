느린 대시보드와 관련된 불만을 없애고 보고서의 지연과 부정확성을 초래하는 신뢰할 수 없는 데이터 파이프라인에서 벗어나세요.

Snowflake의 탄력적인 멀티 클러스터 컴퓨팅을 사용하면 간편하게 리소스를 수직 확장하여 새로운 데이터를 빠르게 수집하고 처리할 수 있으며, 워크로드를 격리한 상태에서 성능 저하 없이 수만 명의 최종 소비자에게 대시보드와 분석 기능을 수평 확장할 수 있습니다.

