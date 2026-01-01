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부서 솔루션
금융 부서를 위한 Snowflake
금융 팀이 데이터 아키텍처를 단순화하고 운영을 간소화하며, 규정 준수 의무를 충족하고, 비즈니스에 대한 실시간 인사이트를 얻을 수 있도록 지원하는 완전 관리형 플랫폼을 통해 빠르고 신뢰할 수 있는 금융 보고를 제공합니다.
최대 보고 수요 충족과 비용 제한이 가능한 수직 확장 또는 축소
수요에 맞게 수직 확장 또는 축소가 가능한 비용 관리 단일 플랫폼을 통해 Snowflake 마켓플레이스상의 서드 파티 데이터를 포함한 모든 엔터프라이즈 및 금융 데이터에 안전하게 액세스할 수 있습니다.
보안, 거버넌스 및 클라우드 규정 준수 보장
Snowflake는 금융 팀에게 세밀하게 조정된 데이터 관리 기능을 제공함으로써 변화하는 환경 속에서 민감 정보를 보호하고 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.
네이티브 AI/ML 기능을 통한 금융 운영 자동화
금융 부서가 보안이나 거버넌스를 손상시키지 않으면서 네이티브 AI 및 ML 기능을 원활하게 활용할 수 있도록 지원합니다.
최신 금융 문제 해결을 위한 사용 사례
금융 및 엔터프라이즈 보고
느린 대시보드와 관련된 불만을 없애고 보고서의 지연과 부정확성을 초래하는 신뢰할 수 없는 데이터 파이프라인에서 벗어나세요.
Snowflake의 탄력적인 멀티 클러스터 컴퓨팅을 사용하면 간편하게 리소스를 수직 확장하여 새로운 데이터를 빠르게 수집하고 처리할 수 있으며, 워크로드를 격리한 상태에서 성능 저하 없이 수만 명의 최종 소비자에게 대시보드와 분석 기능을 수평 확장할 수 있습니다.
ERP 데이터 통합
모든 ERP 데이터를 Snowflake의 확장 가능한 관리형 단일 플랫폼으로 통합하여 감사를 간소화하고, 비용을 절감하고, 규정 준수를 개선하고, 연결재무제표의 데이터 보안을 강화하세요.
재무 계획 및 예측
재고 관리, 가격 책정 및 의사 결정을 지원하는 예측 분석으로 예측을 개선하세요. AI 데이터 클라우드의 강력한 기능을 활용하여 수익 및 기타 중요 지표 예측을 포함한 기업 경영 계획 주기를 최적화하세요.
클라우드 지출 관리
월말 인보이스만 기다리고 있는 것은 시대에 뒤떨어집니다. 금융 팀은 클라우드 비용 관리에 있어 능동적이고 민첩한 접근 방식을 채택해야 합니다. Snowflake AI 데이터 클라우드를 통해 금융 팀은 정확한 비용 기여도를 파악할 수 있으며, 추세 분석과 지출 예측을 실행할 수 있습니다.
소비 기반 청구 및 가시성
사용량 기반 청구 시스템을 도입하여 오늘날 SaaS 환경에 걸맞는 새로운 비즈니스 모델을 구축하세요. 공급업체와 고객의 인센티브를 일치시키고, ‘쉘프웨어’를 제거하고, 현금 흐름을 효율화할 수 있습니다.
금융 팀을 위한 강력한 파트너 생태계
Snowflake는 금융 팀의 효율성을 높이고 비용을 절감해주는 강력한 파트너 생태계를 보유하고 있습니다.
Snowflake 마켓플레이스
금융 부서가 데이터를 강화하여 효율성을 대폭 개선하고 의사 결정을 간소화하도록 도와주는 수천 개의 파트너를 마켓플레이스에서 확인해 보세요.
Snowflake 파트너
Snowflake 계정에서 필수 시스템 통합자, 기술 공급자 및 애플리케이션을 직접 연결하여 비즈니스의 미래를 구축하세요.
Snowflake 커뮤니티
선도적인 데이터 실무자들이 Snowflake AI 데이터 클라우드에서 어떻게 미래의 데이터 중심 금융을 구축하고 있는지 알아보세요.
금융 부서를 위한 Snowflake
여러 산업 분야의 금융 부서가 AI 데이터 클라우드 기반의 AI, 애플리케이션, 안전한 협업 등을 통해 현대화를 실현하는 방법을 알아보세요.