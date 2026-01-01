SNOWFLAKE 소개

고객을 최우선으로 여깁니다.
고객이 성공해야만 Snowflake도 성공합니다. 고객의 비즈니스와 신뢰를 얻기 위해 하루 같이 노력합니다. 고객의 말에 귀를 기울이고 고객의 요구와 문제점을 이해하며 고객에게 중요한 사항에 집중합니다. 고객에게 사랑받을 제품을 제공합니다. 공정하게, 열정적으로 경쟁합니다.
Snowflake는 10년도 채 되지 않아 전 세계의 데이터 집결에 크게 일조하는 글로벌 원동력이 되었습니다.
Snowflake의 설립자들은 불모지에서 시작하여 클라우드의 엄청난 힘을 활용할 데이터 플랫폼을 구축했습니다. 비전은 거기서 멈추지 않았습니다.
설립자들은 Snowflake를 수천 개의 조직이 원활하게 액세스하여 데이터의 진정한 가치를 탐색, 공유 및 활용할 수 있도록 Data Cloud를 구축했습니다.
글로벌 고객 수
전 세계의 수천에 이르는 조직이 Snowflake를 통해 사일로화된 데이터를 통합하고 검색 및 안전한 데이터 공유를 실현하며 다양한 워크로드를 실행하고 있습니다.1
일일 평균 쿼리 수
Snowflake 고객은 데이터 클라우드에서 5.3억 건 이상의 데이터 쿼리를 관리하고 있으며.2
마켓플레이스 등록 건수
Snowflake 마켓플레이스에서 바로 사용 가능한 애플리케이션을 검색, 사용 및 구매하여 데이터를 강화하고 비즈니스 솔루션의 혁신을 촉진할 수 있습니다.3
Snowflake에서는 모든 직원이 중요합니다. 우리가 고객에게 세계적 수준의 기술을 지속적으로
제공할 수 있도록 모든 재능과 열정을 활용하는 팀을 만나보세요.
Snowflake의 CEO Sridhar Ramaswamy 외 전체 경영진은 뛰어난 기술 회사를 구축하기 위해 헌신하는 노련한 전문가로 구성된 팀입니다.
이사회의 지도 편달에 힘입어 Snowflake는 계속해서 데이터 클라우드를 통해 전 세계 고객에게 서비스를 제공합니다.
Snowflake의 가치는 Snowflake의 정체성을 가장 잘 나타냅니다. Snowflake는 이러한 가치를 보여주기 위해 하루하루 정진합니다.
Snowflake는 고객, 주주 및 직원을 위해 해야 할 바에 집중합니다.
고객이 성공해야만 Snowflake도 성공합니다. 고객의 비즈니스와 신뢰를 얻기 위해 하루 같이 노력합니다. 고객의 말에 귀를 기울이고 고객의 요구와 문제점을 이해하며 고객에게 중요한 사항에 집중합니다. 고객에게 사랑받을 제품을 제공합니다. 공정하게, 열정적으로 경쟁합니다.
열려있고 정직하며 존중할 줄 압니다. 말하기 불편하거나 다른 사람이 듣지 않고 싶어할 수 있는 말일지라도 목소리를 내어 솔직하게 소통합니다. 건설적이고 존중이 담긴 이의 제기와 토론으로 더 나은 문제 해결과 결정을 고무합니다. 결정이 내려지면 전적으로 헌신합니다.
야망을 품고 큰 목표를 가집니다. 중점적인 일을 하고 중요한 일에 집중합니다. 혁신해 나가며 감당할 가치가 있는 위험을 받아들입니다. 긍정적인 영향과 영속되는 차이를 만듭니다. 이길 계획을 세우고 이기겠다는 자세로 임하며 이길 것이라 기대합니다.
품질과 탁월성은 Snowflake가 하는 모든 일에서 중요합니다. 그러기 위해 매일같이 최선을 다합니다. 자신을 비롯하여 다른 사람도 최상의 기준을 견지하도록 합니다. 상식, 창의성, 실용성, 단순성이 중요합니다. 현재와 미래의 균형을 유지하며 전략적으로 생각합니다.
친절과 존중으로 사람을 대합니다. 포용할 줄 알고 협력적이며 사람과 아이디어를 하나로 모읍니다. 필요할 때 도움을 주고 받습니다. 경청합니다. 건설적인 피드백을 주고 받습니다. 칭찬하고 성공을 축하합니다. 매일 가르치고 배웁니다. 의미 있는 방법으로 사회에 환원하고 행동으로 타인에게 영감을 줍니다.
결과는 중요합니다. 열심히, 스마트하게 일합니다. 실행에 옮깁니다. 정확하고 책임감 있으면서도 민첩합니다. 약속을 하고, 이행하고, 지킵니다.
제품과 회사를 내 것처럼 여깁니다. 사실이 그렇기 때문입니다. 항상 자신을 비롯해 다른 사람도 책임감을 가지도록 합니다. 주도권과 소유 의식을 가집니다. 책임감을 가집니다. 직접 나서서 문제를 처리하고 해결합니다. 실수를 했다면 인정하고, 고치고, 실수로부터 배우며, 계속 나아갑니다.
모든 계층의 사람을 받아들이며 감사하는 마음을 가집니다. 다른 사람이 나와 다른 경험을 할 수 있음을 의식하고 유념합니다. 차이점을 이용하여 Snowflake의 정체성을 강화합니다.
Snowflake는 전 세계 곳곳에 분포된 기업으로, 20개국에서 3,000명 이상의 직원이 근무하고 있습니다.
수년 동안 비즈니스 및 기술 간행물에서 Snowflake의 제품 혁신과 직장 문화에 대해 인정받고 있습니다.
보도 자료와 업계 뉴스 기사를 통해 Snowflake의 최근 비즈니스 및 기술 성과에 대해 알아보십시오.
최신 제품 기능, 기술 파트너십 및 최상의 가치를 얻기 위한 권장 사항에 대해 직접 유용한 정보를 얻으십시오.
전 세계 수천 개의 조직과 수십 개의 산업 분야에서 발전을 위해 Snowflake의 데이터 클라우드를 어떻게 사용하고 있는지 알아보십시오.