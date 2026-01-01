SNOWFLAKE 소개

친절과 존중으로 사람을 대합니다. 포용할 줄 알고 협력적이며 사람과 아이디어를 하나로 모읍니다. 필요할 때 도움을 주고 받습니다. 경청합니다. 건설적인 피드백을 주고 받습니다. 칭찬하고 성공을 축하합니다. 매일 가르치고 배웁니다. 의미 있는 방법으로 사회에 환원하고 행동으로 타인에게 영감을 줍니다.